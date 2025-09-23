Zapomenutá funkce Visty po 19 letech ožívá. Windows 11 dostanou dynamické videotapety

V lednu uplyne 19 let od uvedení systému Windows Vista, který mimo jiné přinesl možnost nastavit video jako tapetu plochy. Byť byla funkce pojmenovaná jako DreamScene dostupná pouze v nejvyšší edici Ultimate a nepatřila k zvlášť důležitým, Microsoft se rozhodl pro její oživení ve Windows 11.
Dynamické obrazy jako v macOS
O možnosti použít video coby tapetu plochy informovali uživatelé na síti X, kteří objevili podporu videosouborů v nastavení plochy. Konkrétně jde o MP4, MOV, AVI, WMV, M4V a MKV, tedy běžné formáty videa. Toto video se následně přehraje pokaždé, kdy se uživatel přepne na plochu. V praxi video coby pohyblivou tapetu ukazuje uživatel @phantomofearth na síti X.
Protože jde o možnost, která přibyla pouze do testovacího programu Insider, je jasné, že se funkčnost postupně bude měnit. Dá se očekávat podrobnější nastavení chování a například také předpřipravené dynamické pozadí.
S dynamickými plochami na Macích přišel Apple v macOS Mojave v roce 2018. Tehdy výchozí plocha zobrazovala poušť, která se zároveň měnila podle denní doby. V současné době umožňuje systém nastavit desítky živých tapet, které jsou tvořeny především přírodními a městskými scenériemi pořízené dronem.
Video se může přehrávat pouze na zamknuté obrazovce, ale i při práci na ploše. Obdobné chování a konfigurace se dá očekávat i v případě Windows 11.
Vyslyšení komunity
Vedle macOS umožňují nastavit živé tapety plochy i mnohé linuxové distribuce. Mnozí uživatelé tak volali po obdobné možnosti i v rámci Windows a je překvapivé, že Microsoft ji přidává až nyní. Doposud to ve Windows mohly řešit aplikace třetích stran jako jsou Wallpaper Engine nebo Lively Wallpaper.
Nativní živou plochu nyní začínají podporovat testovací sestavení, která se objevují v kanálech Dev a Beta v rámci programu Insider. Minimálně několik týdnů bude trvat, než se objeví například uživatelské rozhraní pro nastavení dynamické plochy a další měsíce, než se dostanou do finální verze Windows 11.
Zdroj: Windows Central