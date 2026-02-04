Zapuštěné kliky doslova zabíjí: Čína je zakáže od příštího roku, USA a Evropa snad budou následovat

Automobilky jako Tesla, Mercedes nebo čínské Xiaomi a Zeekr využívají u svých aut zapuštěné vnější kliky. Ty na jedné straně snižují aerodynamický odpor a na druhé jde o líbivý designový prvek. Zároveň ale představují bezpečnostní riziko, na které nyní reaguje čínský regulátor – od příštího roku je zakáže.
Bez kliky to nepůjde
Ve Spojených státech v současné době probíhá vyšetřování několika havárií, při nichž pasažéři zemřeli po jejich uvěznění ve voze. Kvůli výpadku 12V napájení nebylo možno otevřít dveře zvenku ani zevnitř. Dá se předpokládat, že obdobné incidenty povedou ke globálnímu zákazu zapuštěných a elektronicky ovládaných klik dveří.
Průkopníkem se nyní stala Čína, která novou regulí orámovala základní design vnějších klik. Prohlubeň pod klikou musí být alespoň 6 cm široká, 2 cm vysoká a 2,5 cm hluboká tak, aby bylo možné do ní vložit ruku a dveře otevřít. Například u Tesel je třeba kliku na jedné straně stisknout, čímž dojde k jejímu vyklopení a až následně táhnutím otevřít. Zevnitř se potom dveře otevírají elektronicky pomocí tlačítka. V běžném provozu to problémem není, při havárii ale může mít tento design fatální následky.
Nová pravidla se začnou uplatňovat od 1. ledna 2027, přičemž dva roky bude v Číně působit přechodné období. U již schválených modelů budou mít výrobci tuto lhůtu na přepracování designu. Úpravu samozřejmě budou provádět nejen domácí čínské automobilky, ale ty zahraniční s ambicí prodávat v Číně. Vedle zmíněných značek bude muset kliky předělávat například BMW u letošního modelu iX3.
Ač je Čína s touto regulí napřed, obdobný vývoj se dá očekávat i ve Spojených státech a Evropské unii. V Německu se začalo o problému zapuštěných elektronických klik mluvit po loňském incidentu, kdy v Tesle po havárii uhořel otec se svými dvěma dětmi. Příčinou se mimo jiné staly právě dveře, které nebylo možné otevřít a z rychle se šířícího požáru uniklo s popáleninami pouze jedno dítě.
Zdroj: ArsTechinca