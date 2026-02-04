Cnews.cz  »  Věda a technika  »  Zapuštěné kliky doslova zabíjí: Čína je zakáže od příštího roku, USA a Evropa snad budou následovat

Zapuštěné kliky doslova zabíjí: Čína je zakáže od příštího roku, USA a Evropa snad budou následovat

Matěj Vlk
Dnes
5 nových názorů

Zapuštěná klika u dveří je v případě autohavárie problém Autor: SeventyFour / Shutterstock
Zapuštěná klika u dveří je v případě autohavárie problém
Výrobci elektromobilů hledají cesty ke snížení aerodynamického odporu a přistupují k zapouštění vnějších klik. V kombinaci s elektronickým ovládáním dveří se v případě havárie stává z auta past.

Automobilky jako Tesla, Mercedes nebo čínské Xiaomi a Zeekr využívají u svých aut zapuštěné vnější kliky. Ty na jedné straně snižují aerodynamický odpor a na druhé jde o líbivý designový prvek. Zároveň ale představují bezpečnostní riziko, na které nyní reaguje čínský regulátor – od příštího roku je zakáže.

Bez kliky to nepůjde

Ve Spojených státech v současné době probíhá vyšetřování několika havárií, při nichž pasažéři zemřeli po jejich uvěznění ve voze. Kvůli výpadku 12V napájení nebylo možno otevřít dveře zvenku ani zevnitř. Dá se předpokládat, že obdobné incidenty povedou ke globálnímu zákazu zapuštěných a elektronicky ovládaných klik dveří.

Průkopníkem se nyní stala Čína, která novou regulí orámovala základní design vnějších klik. Prohlubeň pod klikou musí být alespoň 6 cm široká, 2 cm vysoká a 2,5 cm hluboká tak, aby bylo možné do ní vložit ruku a dveře otevřít. Například u Tesel je třeba kliku na jedné straně stisknout, čímž dojde k jejímu vyklopení a až následně táhnutím otevřít. Zevnitř se potom dveře otevírají elektronicky pomocí tlačítka. V běžném provozu to problémem není, při havárii ale může mít tento design fatální následky.

Klika BMW IX3

Zapuštěná klika u nového BMW iX3.

Autor: BMW

Nová pravidla se začnou uplatňovat od 1. ledna 2027, přičemž dva roky bude v Číně působit přechodné období. U již schválených modelů budou mít výrobci tuto lhůtu na přepracování designu. Úpravu samozřejmě budou provádět nejen domácí čínské automobilky, ale ty zahraniční s ambicí prodávat v Číně. Vedle zmíněných značek bude muset kliky předělávat například BMW u letošního modelu iX3.

UXDay26

Ač je Čína s touto regulí napřed, obdobný vývoj se dá očekávat i ve Spojených státech a Evropské unii. V Německu se začalo o problému zapuštěných elektronických klik mluvit po loňském incidentu, kdy v Tesle po havárii uhořel otec se svými dvěma dětmi. Příčinou se mimo jiné staly právě dveře, které nebylo možné otevřít a z rychle se šířícího požáru uniklo s popáleninami pouze jedno dítě.

Zákaz spalováků po roce 2035 neplatí. Automobilky i politici jásají, ekonomice to ale může uškodit Přečtěte si také:

Zákaz spalováků po roce 2035 neplatí. Automobilky i politici jásají, ekonomice to ale může uškodit

Zdroj: ArsTechinca

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

At si regulace strci nekam. Zrovna u osobnich aut je konkutence tak velka ze si kazdy muze koupit auto ktere ma mechanicke otevirani dveri. Staci kdyz auta co nejdou pri nehode otevrit propadnou v hodnoceni bezpecnosti a z trhu to zmizi samo
Maor

