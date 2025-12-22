Cnews.cz  »  Internet  »  Zásilkovna přiznává chyby s doručováním a zavádí sérii opatření proti záměnám balíčků

Zásilkovna přiznává chyby s doručováním a zavádí sérii opatření proti záměnám balíčků

Dominik Dobrozenský
Dnes
Nová opatření Zásilkovny mají zabránit záměnám balíčků Autor: Zásilkovna
Po vlně stížností na doručování Zásilka otevřeně přiznává selhání a přichází s balíkem změn, které mají vrátit její služby na původní úroveň.

Začátkem listopadu jsme informovali o množících se problémech Zásilkovny s doručováním balíků, které vyvolaly značnou nespokojenost mezi zákazníky. Společnost kvůli tomu zkrátila úložní dobu balíčků a zavedla možnost jejich přesměrování.

Nyní se Zásilkovna na vzniklé komplikace omlouvá a zavádí další opatření, jejichž cílem je podobným problémům do budoucna předejít.

Kde vznikají nejčastější problémy

Zásilkovna přiznává, že k záměnám a reklamacím balíčků dochází hlavně u služby Mezi námi, která slouží k posílání zásilek mezi jednotlivci společně s posíláním při prodejích na Aukru a Vinted. Podle společnosti jsou problémy v celkovém objemu přepravy spíše výjimečné (v průměru 1 balíček z 10 tisíc). U zásilek odeslaných přímo zákazníky prostřednictvím Z-boxů je však podíl problémových balíků znatelně vyšší.

Přes jakou společnost si nejčastěji necháváte doručit zásilky?

Zobraz výsledek

„Záměny v doručování jsou pro nás naprosto nepřijatelné a špatnou kvalitu naší služby při odesílání ze Z-BOXu nemůže omluvit ani ohromný nárůst popularity a objemu zásilek. Je jenom na nás v Zásilkovně, abychom se s tím vypořádali. Omlouváme se za způsobené potíže a představujeme konkrétní opravy procesů i novinky, které situaci vrátí k našemu původnímu standardu,“ říká Erich Čomor, generální ředitel skupiny Packeta, do které patří i Zásilkovna.

Nové změny a opatření

Aby se podobné problémy neopakovaly, upraví Zásilkovna v mobilní aplikaci průběh podání tak, aby uživatele jasněji navedla k vyplnění všech potřebných údajů o adresátovi. Aplikace bude také výrazněji upozorňovat na nutnost uvést na balíku podací kód (což prý řada lidí stále nedělá). Nově bude navíc povinné uvádět i jméno příjemce.

Školení Hacking

Společnost zároveň zdůrazňuje pravidlo, že do jedné schránky v Z-Boxu patří pouze jedna zásilka, i když jich odesílatel posílá více najednou. Kurýři prošli dodatečným školením a v depech vznikla nová kontrolní místa, která dále snižují možnost omylů. Došlo také k úpravě softwaru, který využívají řidiči a třídící centra.

Do doby, než se situace se záměnami balíčků zlepší, zlevnila Zásilkovna službu Kompenzace hodnoty zásilky na 1 korunu, a to až do maximální výše krytí 10 tisíc korun.

Zásilkovna se otevírá konkurenci. Své Z-Boxy zpřístupní jiným dopravcům Přečtěte si také:

Zásilkovna se otevírá konkurenci. Své Z-Boxy zpřístupní jiným dopravcům

zdroj: Zásilkovna
