Závody v počtu jader jsou mrtvé, ať žije poměřování velikosti cache. Herní CPU Intelu přinesou 288MB L3 cache

Jan Olšan
Dnes
Intel Core Ultra 200S Arrow Lake - ilustrace Autor: Intel
Intel Core Ultra 200S Arrow Lake - ilustrace
Procesory Nova Lake prý také budou mít modely s dvěma cache čiplety. Konkurenční AMD to přinutilo změnit dosavadní plány.

Před nedávnem se objevily zprávy, dle nichž AMD chystá „X3D“ procesory s 16 jádry, opatřené 3D V-Cache na obou čipletech s jádry CPU. Je zajímavé, že podle dalších drbů toto souvisí s plány Intelu, který údajně chystá něco podobného v příští generaci desktopových procesorů Core Ultra 400 „Nova Lake“ – a AMD je nuceno reagovat. Nova Lake podle tohoto má až 288 MB L3 cache a navíc 52 jader, což by byla hodně úctyhodná konfigurace.

2 × 144 MB?

Intel v generaci procesorů Nova Lake plánuje herní procesory s tzv. BLLC (velkou cache poslední úrovně), což by byla L3 cache o kapacitě až 144 MB (nebo možná 144 MB navíc k běžné kapacitě) zlepšující herní výkon podobně jako 3D V-Cache v procesorech AMD Ryzen. Psali jsme o tom v tomto článku. Podle informací z fóra Chiphell ale Intel nechystá jen procesor s 8+16 jádry a 144MB L3 BLLC, ale také výkonnější konfigurace s dvěma čiplety, která by měla jak dvojnásobek jader, tak současně i zdvojenou tuto BLLC.

S touto informací přišel na fóru Chiphell leaker Panzerlied, který se v minulosti už párkrát osvědčil. Ale i tak je třeba upozornit, že u podobných úniků není zaručeno, že se opravdu naplní. O víkendu se pak stejná informace objevila také od youtubového kanálu Moore’s Law is Dead, ovšem je možné, že ne na základě nezávislých informací, ale pouze jako (nepřiznaná) citace Panzerlieda, takže ji nelze brát jako potvrzení. Nicméně, web VideoCardz uvádí, že Intel skutečně nedávno aktualizoval roadmapu CPU a opravdu se v ní prý objevil procesor s dvěma BLLC.

Pokud je BLLC samostatný čiplet jako u AMD, pak by toto řešení znamenalo připojení dvou těchto kusů křemíku. Pokud je BLLC přímo součástí CPU čipletu, pak by procesory s dvojitou BLLC nutně musely také mít víc jader, byly by založené na dvojici CPU (Compute) dlaždic s až 52 jádry. Přesněji s 16 P-Core, 32 E-Core a 4 LP E-Core v SoC čipletu.

Celková kapacita L3 cache by byla 288 MB nebo 288 MB a navíc ještě běžná kapacita L3 cache, pokud BLLC nenahrazuje běžnou L3 cache. Nicméně je možné, že jádra z jednoho CPU čipletu nemusí mít plnohodnotně výkonný přístup do cache jader druhého čipletu (což platí u Ryzenů), takže je otázka, zda bude herní výkon lepší než u procesoru s jenom jedním CPU čipletem a jednou BLLC.

Čipletová konstrukce procesorů Intel Core 200 pro desktop

Čipletová konstrukce procesorů Intel Core 200 pro desktop

Autor: Intel

Podle Panzerlieda a VideoCardz je možná ale právě prosáknutí informací o těchto plánovaných procesorech s dvěma BLLC důvod, proč prý i AMD chystá procesory s dvěma 3D V-Cache čiplety. Ty mají údajně vyjít ještě teď v generaci Ryzen 9000. AMD takové modely dlouho nechtělo vydat, třebaže prototypy existovaly už v generaci Ryzen 5000 pro socket AM4. Asi kvůli výrobním nákladům, ale také proto, že toto řešení zhorší výkon v jednovláknovém aplikačním softwaru, který teď u procesorů jako Ryzen 9 7950X3D a 9950X3D profituje z vyšších frekvencí čipletu bez 3D V-Cache. Plány Intelu ale možná AMD přinutily rozhodnutí změnit.

Jedna z hlavních nevýhod malých jader zmizí. Intel potvrdil AVX-512 v procesorech Nova Lake

Jedna z hlavních nevýhod malých jader zmizí. Intel potvrdil AVX-512 v procesorech Nova Lake

Příchod za rok a čtvrt

Procesory Nova Lake vyjou jako generace Core Ultra 400, měly by na trh přijít až příští rok, v jeho druhé polovině. Intel nejspíše plánuje vydání na podzim (v říjnu nebo listopadu, což je obvyklý termín pro vydání nadšeneckých desktopových CPU Intel). Desktopová verze bude používat nový socket LGA 1954, budou tedy třeba nové desky.

WT100_25

Nelze samozřejmě vyloučit zdržení, nicméně procesory mají primárně (je-li řeč o jejich nejkritičtějších čipletech s jádry CPU) používat 2nm výrobní proces TSMC. Zpoždění se samozřejmě i tak může stát, ale největší faktor zpoždění je u Intelu nejspíš jeho vlastní výrobní proces a minimálně toto riziko tedy u Nova Lake odpadne. Není tedy na místě předpokládat, že Intel automaticky termín nestihne a Nova Lake odloží. Stát se to může, ale spíše očekáváme, že se mu vydání v Q4 2026 povede stihnout.

Zdroje: Panzerlied, VideoCardz, Moore’s Law is Dead

Jan Olšan

Jan Olšan

Mna by skôr zaujimalo, ako je to s tými P a E core u Intelu. Prejaví sa ta nízka spotreba nejak na vydrží batérie v porovnani s obdobným CPU od AMD? Pozerám nejaký notebook, kde je jedna z hlavných podmienok vydrž batérie s tým, že CPU nebude väčšinu času moc zaťažené, Prevažne práca v cmd, powershell… Alebo radšej siahnuť po AMD, ako napr. 5500U, čo je ideál medzi cenou a výkonom, namiesto 13420H? Nepotrebujem teraz vykon toho Intelu, ale vždy sa hodí do budúcnosti a ak E-core fungujú naozaj…
HalfMoon

