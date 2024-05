Zbytečný risk? Uživatel připojil počítač s Windows XP k internetu a nestačil se divit

Youtuber Eric Parker provedl pokus, u kterého ale bylo předem jasné, co se stane. Připojil počítač s Windows XP k internetu. Během pár minut byl systém napaden a do počítače se dostalo několik virů a malwaru.

Místo samostatného PC pro zkoušku použil virtuální počítač. Nezapnul navíc firewall a k internetu jej připojil přímo bez routeru. Mít viry umělou inteligenci, asi by si řekly, že je to až podezřele snadné a že jde o past. A skutečně přilákal celou řadu škodlivého softwaru.

Jeden měl vytvořit nový účet s názvem „admina“, další se nekontrolovaně připojoval k řadě internetových domén. Ve Správci úloh se mu objevila neznámá aplikace conhoz.exe. Poté na počítač nainstaloval starší verzi Malwarebytes a několik virů přes něj dokázal identifikovat.

Windows XP je systém z roku 2001, který Microsoft přestal plně podporovat v roce 2014. Deset let (minimálně, pokud autor nechal provést update) je tedy bez bezpečnostních aktualizací. A takový počítač je snadným cílem skoro pro cokoliv, co se na internetu pohybuje.

Pokud by autor udělal stejný pokus se zapnutým firewallem a měl počítač za routerem, dopadl by zřejmě lépe. Zejména pokud by použil aktualizovaný antivir; například Avast verze 18 stále Windows XP podporuje.

