Zrušené grafiky GeForce RTX 5000 Super s větší pamětí nakonec možná dostanou notebooky…

GeForce RTX 5050 s rozšířenou 9GB pamětí, o které jsme tento týden psali, nebude jediná grafika Nvidie, které bude naděleno zvětšení paměti. Firma připravuje navýšení kapacity také pro kartu GeForce RTX 5070 – ovšem netýká se to té klasické desktopové (které by to zrovna dost prospělo), ale varianty pro notebooky.
GeForce RTX 5070 12 GB (pro notebooky)
Tentokrát nejde o neoficiální únik, ale v podstatě oficiální zdroj naznačující, že se u mobilní GeForce RTX 5070 zvýší kapacita. Nebo přesněji, že se objeví její varianta s vyšší kapacitou. Nejspíš se nebavíme o tom, že by nastal plošný upgrade.
Na internetu se totiž začaly objevovat informace o herních noteboocích vybavených grafikou GeForce RTX 5070, které u ní uvádějí paměť 12 GB. Jde například o Lenovo Yoga Pro 7 (model 15IPH11), ale také notebooky ROG Strix G18 a G16 od Asusu. Toto je novinka, protože GeForce RTX 5070 v noteboocích má dle specifikací Nvidie mít jen 8 GB a dosud to tak bylo u všech notebooků.
RTX 5070 v noteboocích má dnes jen 8 GB
Mobilní grafiky Nvidia se od desktopových docela výrazně liší, třebaže před několika lety ironicky právě Nvidia založila marketing notebookových grafik na tom, že se údajně neměly lišit výkonem od desktopových, pročež zmizelo odlišující značení mobilních grafik (například písmenem M). Absence pořádného značení z těchto proklamací jako jediná věc vydržela až dodnes a nyní slouží k matení zákazníka, zatímco s konfiguracemi je to přesně naopak. Vedle toho, že se hodně zvětšil rozdíl v TDP desktopových a notebookových karet, jsou teď notebookové verze založené na úplně jiných čipech – typicky o jednu třídu menších (horších).
A v případě GeForce RTX 5070 se to týká i paměti, kdy mobilní RTX 5070 ukrývá místo GB205 desktopové karty jen čip GB206 se 128bitovými pamětmi a kvůli tomu také 8GB paměť. V případě tohoto GPU by proto 12 GB byla novinka a docela významný upgrade.
Lenovo Yoga Pro 7 15IPH11, jeden z notebooků, v jejichž specifikacích se informace o GeForce RTX 5070 12GB objevila
24Gb čipy GDDR7?
GeForce RTX 5070 12GB pro notebooky tak bude do značné míry nová grafika a je možné, že vedle větší kapacity paměti může obnášet i další změny parametrů. Zvýšení kapacity paměti z 8 na 12 GB by Nvidia mohla provést tak, že grafiku už založí na větším čipu GB205, který nyní v noteboocích používá až (mobilní) GeForce RTX 5070 Ti (s 12GB pamětí). To by znamenalo 192bitovou sběrnici a potenciálně lepší výkon, jelikož by se tím zlepšila propustnost pamětí.
Asi pravděpodobnější možnost je, že Nvidia stále zůstane u levnějšího menšího čipu GB206 se 128bitovou sběrnicí. Ovšem osadí k němu čipy GDDR7 s kapacitou 24 Gb (3 GB) místo standardně používaných 16Gb (2GB) čipů. Tím pádem bude se čtyřmi čipy dosaženo o 50 % vyšší kapacity 12 GB. Nevýhoda je, že tím nestoupne propustnost paměti. Zase ale na druhou stranu nenaroste spotřeba, což by se asi stalo při použití 192bitové sběrnice a šesti 16Gb čipů.
Takovýto upgrade v podobě 24Gb čipů, přinášející o 50 % vyšší kapacitu paměti, byl plánován i v desktopu – přesně toto měly nabízet modely GeForce RTX 5070 Super, RTX 5070 Ti Super a RTX 5080 Super. Nvidia je ale zrušila kvůli rostoucím cenám pamětí. Jaký je důvod toho, že u RTX 5070 pro notebooky udělala Nvidia výjimku, to nevíme. Je možné, že tuto třídu GPU považuje za natolik důležitou pro svoje portfolio v herních noteboocích, že už nebylo udržitelné ponechat ji na nedostatečné 8GB kapacitě paměti, která se ve hrách stává čím dál větším problémem.
Je také možné, že si tento model u Nvidie zákazníci (v tomto případě výrobci notebooků jako Asus a Lenovo) speciálně vyžádali a jsou ochotní za paměť připlatit tolik, že to pro Nvidii jednoduše je zajímavé. Větší paměť může být i snaha vylepšit pozici mobilní GeForce RTX 5070 proti možné konkurenci procesorů s výkonnými integrovanými GPU, jako je Ryzen AI Max od AMD nebo procesory Applu jako teď vydané M5 Pro a M5 Max. Jednou z jejich deviz je, že unifikovaná paměť integrovaných GPU obchází obvyklé limity kapacity paměti a samostatné GPU s pouhými 8 GB může být proti takové integrované grafice dost v nevýhodě.
Vydání by mohlo být už brzo
To, že se už tyto notebooky objevují v katalozích, by mohlo znamenat, že vydání této karty už je blízko. Nvidia by ji mohla vypustit na trh u příležitosti konferencí GDC nebo GTC. Pokud ne, mohlo by vydání asi být spojené také s veletrhem Computex na začátku června.
Existuje nicméně možnost, že šlo o překlep či chybu vzniklou záměnou s 12GB modelem GeForce RTX 5070 Ti. To by asi bylo dost pravděpodobné vysvětlení, pokud by se věc týkala jen jednoho výrobce. Ovšem to, že RTX 5070 12GB ve svých materiálech najednou zmiňovali dva různí výrobci notebooků, vypadá spíš jako známka toho, že nejde o chybu.
Zdroj: Huang514613, WCCFtech