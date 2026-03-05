Lepší kapacity VRAM pro grafiky, nebo jenom úlet? Nvidia prý chystá GeForce RTX 5050 s 9 GB paměti

Aktuální celosvětové problémy s cenami a dostupností pamětí vyvolané masivními plány na výstavbu AI datacenter nešetří ani oblast grafických karet. Je možné, že kvůli nim dokonce nevyjdou příští generace herních grafik v plánovaných termínech a Nvidia zrušila vydání plánovaných karet GeForce RTX 5000 „Super“, které měly dostat zlepšené kapacity. Ačkoliv jsou ale karty Super zrušené, jedna grafika s větší pamětí by mohla vyjít.
GeForce RTX 5050 9GB s 96bitovými paměťmi
Podle člověka s přezdívkou MEGAsizeGPU, který vypouští informační úniky z čínských zdrojů, Nvidia nyní chystá novou verzi nejlevnější grafiky její současné generace, GeForce RTX 5050. Ta má v původní podobě osazen 8 GB paměti GDDR6 na 128bitové sběrnici. Nvidia ale prý chystá novou verzi GeForce RTX 5050 9GB, tedy s kapacitou paměti o jeden gigabajt vyšší.
To by mohlo o něco zlepšit kompatibilitu s nejnovějšími hrami, které na kapacitu paměti už dost narážejí, zvlášť proto, že pokročilé technologie AI upscalingu a generování snímků, které Nvidia dnes tlačí, samy vyžadují dost paměti navíc (generování snímků ve hře Indiana Jones and the Great Circle například samo o sobě přidá 1 GB ke grafické paměti vyžadované hrou, dle testu techPowerUpu).
Jenže to nebude zadarmo. Aby se dala tato kapacita osadit, je nutné použít tři kusy pamětí GDDR7 o kapacitě 3GB (24 Gb), takže GPU bude používat jen 96bitovou sběrnici místo 128bitové – propustnost by tím klesla o 25 %, pokud by byla stále použitá stejná paměť GDDR6. Naštěstí to může být kompenzováno tím, že paměti GDDR7 běží na vyšších taktech – pokud by efektivní frekvence byla aspoň 26,67 GHz, propustnost (320 GB/s u standardní karty s 20,0GHz GDDR6) by byla zachována.
Nicméně Nvidia může použít takt nižší, u některých levnějších karet generace Blackwell běží GDDR7 jenom na 24,0 GHz (GeForce RTX 5060 pro notebooky, například). Pokud 9GB model GeForce RTX 5050 bude mít nižší takty a nižší propustnost pamětí, nejspíš se to projeví snížením jeho celkového výkonu ve hrách.
Kdy by se tyto karty mohly dostat na trh, zatím nevíme.
Část GeForce RTX 5060 se bude vyrábět s větším čipem GB205
Podle MEGAsizeGPU se také chystá méně nápadná novinka – karty GeForce RTX 5060 s čipem GB205 (ořezaným na parametry odpovídající modelu RTX 5060) místo čipu GB206. Důvod je ten, že Nvidia se snaží, aby na trh šlo co nejvíce grafik s 8GB pamětí, což znamená RTX 5060 a RTX 5060 Ti. Nicméně původně naplánované objemy výroby jednotlivých čipů tomu asi neodpovídají a firma prý čelí nedostatku čipů GB206.
Řešením je tak část levných karet vyrábět s čipy určenými pro dražší karty – mohou být zmetkové, ale i plně funkční, pokud zmetky dojdou. Každopádně by ale parametry, které uvidí uživatel, měly být stejné jako u GB206 (teoreticky s možná o něco vyšší spotřebou). Výkon by se tedy neměl změnit, ale výrobní náklady budou vyšší a tyto karty budou muset být postavené na PCB určených pro GeForce RTX 5070.
Logistické důvody pro drahou paměť v levné kartě?
Jaký by mohlo použití GDDR7 v GeForce RTX 5050 mít důvod? Je tu možnost, že podmínky na trhu vedly k tomu, že se zásoba pamětí GDDR6 vyčerpává rychleji než pamětí GDDR7, takže začíná být ekonomičtější použít v levné (nebo alespoň na nižší cenu mířené) kartě novější technologii, protože ceny GDDR6 už jsou horší.
Druhá možnost je, že 24Gb/3GB čipy sice jsou sice pořád dražší, ale Nvidia má ten problém, že je jejich výhradním uživatelem a osazuje je jenom do různých vyšších modelů, kde mají běžet na vyšších taktech. Nicméně je možné, že z výroby zůstává určité procento čipů, které takto rychle běžet nemohou a dosud pro ně nebylo použití. Pokud by GeForce RTX 5050 9GB měla nastavené nižší efektivní rychlosti paměti, mohla by teoreticky dovolovat použít čipy, které doteď nebylo kde uplatnit. Tudíž i v situaci akutního nedostatku pamětí GDDR7 s touto kapacitou může dávat smysl tuto kartu s novější pamětí vydat. Ušetřené čipy GDDR6 se pak použijí na výrobu dalších kusů RTX 5050 8GB nebo na starší karty.
Objevily se například zvěsti o tom, že Nvidia obnovuje výrobu GeForce RX 3060 (možná ale v horší verzi s 8GB pamětí). I to může být pokus rozšířit základnu pamětí, která se dá pro grafiky využít. Tento model ze začátku roku 2021(!) totiž ještě běžel s pamětí GDDR6 jen na efektivním taktu 15,0 GHz, zatímco aktuální generace grafik mívají efektivní takty paměti GDDR6 18,0–20,0 GHz. Je tedy možné, že se někde ve skladech dají najít starší zásoby čipů dosahujících dnes již nepoužitelných taktů, které by ale v RTX 3060 šlo uplatnit. Je docela pravděpodobné, že tyto zastaralé čipy lze při stejné kapacitě získat za nižší cenu, nebo jimi alespoň vylepšit celkový objem grafik, které lze s dnes dostupnou zásobou pamětí dostat na trh.
GeForce RTX 5050 i ona zmiňovaná verze GeForce RTX 5060 s čipem GB205 tak jsou asi především projevy toho, jak se Nvidia snaží optimalizovat ekonomii výroby a maximálně využít ty čipy, kterých má zrovna nejvíc k dispozici. Nejspíš to nelze brát jako znamená toho, že by se problémy mohly mírnit a těžké časy končit.