Zuckerberg může získat desetinu AMD. Meta koupí GPU se spotřebou třech Temelínů a dostane za to akcie

Na podzim jsme psali o tom, že Nvidia praktikuje cosi nazývaného cirkulární investice, kdy v podstatě samá dává svým zákazníkům peníze na svá GPU, což může zkreslovat obraz o tom, jak „reálný“ je boom umělé inteligence a může to být známkou či dalším živením bubliny. A už i u AMD už jsme viděli něco podobného. Teď je tu další takový případ s firmou Meta, která objednává GPU Instinct od AMD, ale to jí ještě zaplatí…
GPU Instinct žeroucí 6 gigawattů
AMD včera v tiskové zprávě oznámilo, že společnost Meta stojící za sociální sítí Facebook, Instagram a za komunikační aplikací Whatsapp koupí poměrně velkou dodávku jeho GPU Instinct, které budou použité v infrastruktuře pro umělou inteligenci, do které Meta investuje. Opět se přitom objevuje vlastně dost obludná terminologie, kdy se neuvádí počet kusů nebo cena tohoto hardwaru, ale kolik bude spotřebovávat energie – má jít o spotřebu odpovídající 6 gigawattům, tedy něco, na co by byly potřeba tři jaderné elektrárny Temelín (jejíž dva bloky mají každý výkon okolo 1000 MW – dnes je to o trochu víc, ale zase neběží neustále bez ostávek).
Není to ze strany Meta jenom prostá koupě, firmy mluví o víceletém partnerství na instalaci tohoto hardwaru, které bude přesahovat i do vývoje – Meta má s AMD spolupracovat na sladění vývoje CPU a GPU s vývojem serverových platforem a softwaru. Meta by asi mohla pomáhat s laděním a vylepšováním softwarové stránky akcelerace softwaru a umělé inteligence na GPU od AMD.
GPU, o kterých je řeč, budou založená už na nové generaci Instinct MI450, ale je zmíněno, že půjde o „custom“ řešení. To však asi neznamená zcela nový čip, nýbrž spíš modely s některými parametry upravenými na míru pro potřeby společnosti Meta.
Zároveň bude využito rackové řešení Helios, které AMD vyvíjí právě s Meta v rámci konsorcia Open Compute Project. Také procesory budou od AMD – 2nm Epyc 9006 „Venice“ s architekturou Zen 6. Meta má být jeden z hlavních zákazníků procesorů Venice, ale i Verano, což asi bude levnější platforma s architekturou Zen 6 (následník Epyců 8004 „Siena“ a 8005 „Sorano“) nebo refresh Epyců 9006 Venice. Dřív jsme o nich chybně předpokládali, že už jde o platformu založenou na Zenu 7, což ale podle této tiskové zprávy nakonec Verano není.
Je třeba říct, že Meta není pro AMD nový zákazník, už procesory a GPU od AMD používala v minulosti (generace MI300 a MI350) a podle AMD nakoupila postupně miliony serverových procesorů Epyc.
Meta koupí dodávku GPU, ale dostane za to 10 % firmy
Co je na tomto oznámení ale zvláštní, je právě element cirkulárních investic. AMD totiž firmě Meta slíbilo jako protislužbu za nakoupení oněch GPU až 160 milionů akcií, což by aktuálně představovalo 10% podíl ve firmě. Vydání těchto nových akcií by samozřejmě rozředilo podíly existujících vlastníků (akcionářů). Je to tedy přesně ten element, kdy nákup GPU není prostým kontraktem, který ukazuje autentickou poptávku po produktu. Prodávající nějak „offsetuje“ nebo kompenzuje kupujícímu cenu zboží. A je otázka, jak by to vypadalo bez této protislužby.
AMD už velmi podobný kontrakt na podzim uzavřelo s OpenAI – i tam je slíbeno 160 milionů akcií výměnou za to, že OpenAI postupně nakoupí a uvede ve svých datacentrech do provozu GPU Instinct také se spotřebou celkově udávanou na hodnotě 6 gigawattů. Celkem tedy obě firmy jen na těchto GPU budou (nebo chtějí) žrát výrobu elektřiny rovnou šesti Temelínů. A celkově by tedy při realizaci obou kontraktů akcie AMD mohly být rozředěné skoro o 20 % a tento podíl by získaly firmy Meta a OpenAI.
Nicméně je třeba upozornit, že ony transfery akcií nejsou ještě zcela jisté, jejich předání je podmíněno určitými podmínkami. Jednak musí být uskutečněny ony kontrakty, kdy akcie budou předávány za odběry GPU v tranších – první tranše například má být předána po koupení prvního „gigawattu“ GPU a další postupně, poslední tranše až po splnění celého šestigigawattového odběru.
Současně ale OpenAI a Meta musí naplnit určité technické a obchodní cíle, které jsou zřejmě ve smlouvách definovány, ale nejsou veřejné. A zároveň firmy budou moci nárok na akcie uplatnit jen tehdy, pokud jejich cena překročí určité stanovené cíle. Ty nejsou v tiskové zprávě zmíněné, ale v případě OpenAI se neoficiálně mluvilo o tom, že minimálně u poslední tranše tímto kritériem měla být cena akcií AMD přes 600 $.
Na jednu stranu je možné vidět to tak, že tyto kontrakty mohou AMD pomoci zhodnotit celou firmu natolik, že to existujícím akcionářům vynahradí onu 20% ztrátu hodnoty (rozředění) jejich akcií. Ovšem také se může stát, že poté, co OpenAI a Meta získají 20 % firmy, bublina praskne a všechny zisky v ceně akcií zmizí, zatímco ono 20% rozředění hodnoty akcie zůstane.
A je samozřejmě otázka, co takto velký podíl zmíněných dvou subjektů může způsobit při směřování celé firmy AMD. Je docela otázka, zda zde AMD neudělalo neuváženě (respektive zaslepeno možnými zisky) rozhodnutí, které se v budoucnosti vymstí. Nvidia díky svým extrémním ziskům v těchto cirkulárních investicích používá „jen“ peníze, zatímco riskování akcií je v daném okamžiku zdánlivě „zadarmo“, ale s těžko předvídatelnými efekty v budoucnu.
Zdroj: AMD