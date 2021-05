Facebook má problém. 9 z 10 uživatelů mu v novém iOS nedalo souhlas se sledováním

-

Podle prvních analýz se ukazuje, že naprostá většina uživatelů se nechce nechat sledovat. Facebook se je snaží přesvědčit a možná se bude bránit soudní cestou.

Apple vydal v dubnu iOS 14.5, ve kterém v podstatě zakazuje aplikacím sbírat data o uživatelích bez jejich souhlasu. Nejvíce se to týká Facebooku, jehož byznys je na sledování uživatelů založený. A Facebook se také již snaží uživatele přesvědčit, aby se sledovat nechali. Neváhá naznačovat, že jinak by mohl své sítě zpoplatnit.

Pro trackování je nyní potřeba opt-in, tedy souhlas uživatele. V nastavení iOS je možné i zcela zakázat dotazování aplikací na to, zda jim trackování povolíte. Stále je tu však fakt, že devět uživatelů z deseti sledování odmítá. Nebo udělování práv neřeší a kdyby místo opt-in byla v systému opačná volba, statistika by třeba vypadala jinak. To jsou však spekulace.

Podle zprávy analytické společnosti Flurry získané ze vzorku 2,5 milionů uživatelů jen 4 procenta uživatelů ve Spojených státech povolí aplikaci Facebook sledování svého chování. Celosvětově jsou čísla pro Facebook trošku příznivější, souhlas dá zhruba 12 % uživatelů.

Facebook kromě zmíněného vyhrožování zpoplatněním a tím, že uživatelům předhazuje výhody cílené reklamy, se hodlá bránit i soudní cestou. Naznačil to již v lednu a zmíněnou funkci bere jako přímý útok na své aplikace. Facebook jen za poslední tři měsíce vydělal necelých deset miliard dolarů čistého, z velké části i díky sledování svých uživatelů, díky čemuž si může účtovat více za reklamu.

