Zuckerberg nenápadně vyhrožuje, že kvůli Applu může zpoplatnit Facebook i Instagram

Apple s novou verzí iOS v podstatě zakazuje aplikacím sbírat data o uživatelích bez jejich souhlasu. Pro trackování je nyní potřeba opt-in. Velký problém to může být pro Facebook, který vydělává hlavně na prodeji údajů o svých uživatelích, ale také o lidech, kteří u něj účet vůbec nemají. Trackovací nástroje jsou velmi silné a ani virtuálních profilů se Facebook neštítí.

Apple v novém iOS 14.5 zlepšuje ochranu soukromí. Aktualizaci vydal přibližně před týdnem a aplikace, které by chtěli chování uživatele nějak sledovat, nyní budou muset mít jeho souhlas. Facebook nese rozhodnutí Applu nelibě a už se na něj alespoň částečně připravuje. Magazín The Verge si na blogu Facebooku všiml screenshotů, kde je vidět, jak budou aplikace Facebook a Instagram vítat uživatele na nové verzi iOS.

Facebook schválně spouští tuto notifikaci dřív, než by ji uživatelům zobrazil Apple. Ve snaze získat pro sebe velmi důležitý souhlas podprahově útočí na uživatele na třech frontách:

Facebook dlouhodobě deklaruje, že jeho síť bude navždy zdarma, jenže ze svého sloganu slovo zdarma už odstranil a sám Zuckerberg se vyjádřil slovy, že vždy bude zdarma „nějaká verze“ Facebooku.

Co všechno obsahuje nový iOS 14.5 si můžete přečíst na webu Applu. Odstavec o soukromí zmiňuje App Tracking Transparency, tedy sledování uživatele i v jiných aplikacích a jeho chování na webu za účelem reklamy nebo sdílení těchto dat s třetí stranou. V podstatě tím Apple podřezává Facebooku byznys.

More Privacy Controls: App Tracking Transparency requires apps to get the user’s permission before tracking their data across apps or websites owned by other companies for advertising, or sharing their data with data brokers. Apps can prompt users for permission, and in Settings, users will be able to see which apps have requested permission to track so they can make changes to their choice at any time.