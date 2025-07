11 jader Zen 6 a neslýchaně velké čipletové GPU: Procesor pro příští generaci Xboxu poodhalen

Před nedávnem Microsoft potvrdil, že příští generace jeho konzolí Xbox (či zařízení, která možná budou trošku odlišná než konzole dosavadní) opět bude založená na čipech od AMD. Co by mohly přinést a jak výkonné by mohly být, teď uniklo skrze youtubový kanál Moore’s Law is Dead. Ten totiž zveřejnil informace o výkonném APU označeném Magnus, které firma chystá. A podle určitých znaků by zřejmě mohlo jít právě o čip pro příští Xbox.

Magnus je čipletové řešení, tato technologie se tedy podle všeho poprvé dostane do konzolí. Uniklé dokumenty ho zařazují mezi „semicustom“ produkty, jak AMD označuje konzolové čipy. Podle informací od Moore’s Law is Dead bude APU tvořené SoC částí a grafickou výpočetní částí. Rozdělení rolí bude ale trochu netypické.

SoC část není to, co obvykle IO čiplet – bude obsahovat konektivitu PCI Express, jádra CPU a zřejmě také různé nezbytné funkce čipové sady, ale patrně ne paměťový řadič. Ten by měl být v grafickém čipletu spolu s výpočetními jednotkami GPU. Je to tedy trošku naopak proti třeba APU Strix Halo, které má separátní čiplety s jádry CPU, zatímco konektivita je spolu s GPU a paměťovým řadičem na SoC či IO čipletu.

Grafický čiplet má plochu 264 mm², 11 jader

Paměťový řadič má mít šířku 384 bitů jako u highendových GPU – nebo to alespoň vyplývá ze schémat, které Moore’s Law is Dead údajně viděl. Xbox Series X má proti tomu jen 320bitovou sběrnici (která je ale nerovnoměrně využitá) a Strix Halo 256bitové paměti. Pokud by byly použité paměti GDDR7, mohla by propustnost být 4,5–5,0× vyšší než u Strix Halo (1152–1536 GB/s podle frekvence).





Typ pamětí ale ještě není jasný a nebyl sdělen ani použitý výrobní proces. Také není známo, kolik bude mít GPU výpočetních jednotek. Bude to určitě více než 2560 shaerů (40 CU) ve Strix Halo, podle šířky pamětí by se asi dalo tipnout něco mezi 64 CU (jako v Navi 48) a 96 CU (Navi 31). A architektura logicky bude buď RDNA 4, nebo asi už spíše RDNA 5.

SoC čiplet také není úplně malý, má údajně plochu 144 mm², přičemž se bude vyrábět na 3nm procesu (zda TSMC, nebo Samsungu, není řečeno). Konfigurace CPU je poměrně zvláštní – údajně má být obsažena trojice jader Zen 6 v plnotučné konfiguraci s vyšší frekvencí a osm kompaktních jader Zen 6c s nižší frekvencí. Spolu tedy pravidelných 11 jader.

Je ale možné, že se počítá s redundancí pro případ defektů z výroby, takže by pak konzole vždy používala jen třeba deset jader. Po jádra CPU bude přítomná poměrně malá 12MB sdílená L3 cache. Což prozrazuje, že maximální výkon CPU nebyl priorita.





Obě části mají být propojené pomocí křemíkového můstku, bude tedy použito pokročilejší pouzdření než u desktopových čipletových Ryzenů 3000, 5000, 7000 a 9000. Toto řešení je dražší, ale zajišťuje, že propojení nezhorší výrazně spotřebu a latenci pamětí.

Xbox Series X a Xbox Series S Autor: Microsoft

Next-gen Xbox?

Podle leakera Keplera_L2 toto APU pravděpodobně není určené pro PlayStation 6, jelikož Sony mívá konzervativnější a skromnější preference a používá kódová označení vztahující se k různým Shakespearovským dílům (například Prospero, Oberon). Pravděpodobné podle něj je, že Magnus je návrh zamýšlený pro budoucí Microsoft Xbox (Moore’s Law is Dead se zeptal ChatGPT a dostal odpověď, že jak Prospero, tak Magnus jsou latinsky; z čehož usoudil, že Magnus bude pro PS6, ale my bychom spíše věřili Keplerovi_L2).

Kepler_L2 také napsal, že grafická část s 384bitovou sběrnicí vypadá jako něco, co by AMD mohlo teoreticky použít současně v samostatných grafikách Radeon, takže by se náklady na vývoj vracely z více zdrojů. Taková hypotetická samostatná grafika by buď měla navíc další menší čiplet (třeba 4nm nebo 6nm) s multimediální konektivitou, bloky obrazových výstupů a řadičem PCI Expressu, nebo by se možná dala použít v herních noteboocích samotná, přímo napojená na procesor (protože multimediální engine je už přítomný v něm). Zda se ale něco takového zrealizuje, to těžko říct, jde spíše o hypotézu.

Více se snad časem dozvíme z dalších úniků. Nová generace Xboxu je asi ještě pár let vzdálená, nejde tedy o něco, co by se dalo koupit už v letošní předvánoční sezóně. Použití jader Zen 6 by naznačovalo spíše vydání v roce 2027, nejdříve koncem roku 2026.

Zdroje: Moore’s Law is Dead, Kepler_L2 (1, 2, 3)