512 GB RAM v PC: Nový typ paměti DDR5 zdvojnásobí kapacitu, CQDIMM pojede i v dnešních deskách

Vypadá to, že by se v operačních pamětech pro PC mohla objevit nečekaná novinka. Původně na platformě LGA 1851 pro procesory Intel Core Ultra „Arrow Lake“ se objevila nová varianta pamětí DDR5 – moduly CUDIMM s integrovaným generátorem taktu pro dosažení lepších frekvencí. Teď by mohla přibýt další velká změna. V rámci technologie DDR5 vznikají moduly s rozšířeným počtem ranků, které slibují zvětšení maximálního množství RAM, možného v PC.
Více ranků v modulech pro PC?
Více ranků v paměťových modulech je něco, co běžně funguje v serverových registered modulech. „Ranky“ reprezentují do určité míry více modulů sloučených do jednoho, čímž je možné na jeden modul dostat více čipů a více kapacity, než kolik představuje kompletní 64bitovou šířku modulu. Zatímco základní jednorankový modul DDR5 například má 8 čipů DRAM (které dohromady dají 64bitů šířky), modul s dvěma ranky umožňuje osadit dvojnásobek, tedy 16 čipů.
„Dual-rank“ moduly s 16 čipy (jejichž PCB jsou typicky oboustranná) představují maximální kapacitu, kterou lze dnes používat v PC, protože notebooky a desktopové počítače počítají jen s tzv. unregistered (UDIMM) moduly, které mají maximálně dva ranky. Paměťový řadič může najednou přistupovat jen k jednomu z ranků, ale přístupy lze prokládat (rank interleaving), čímž lze o něco zvýšit výkon. Byť ne o tolik, jako kdybyste měli další kanál paměťového řadiče.
CQDIMM: Dvakrát větší moduly
V konsorciu JEDEC je teď ale ve vývoji standard CQDIMM, který by na platformě PC používající neregistrované moduly umožnil používat moduly, které by měly ranky čtyři (quad-rank). Dnešní dual-rank moduly DDR5 mají maximální kapacitu 64 GB (dosaženou pomocí 32Gb čipů). Moduly CQDIMM mají díky quad-rank složení dosáhnout kapacity 128 GB. Případně v budoucnosti ještě vyšší, pokud se zvětší kapacity jednoho čipu DDR5.
Moduly CQDIMM by měly současně být založené na technologii CUDIMM, tedy vždy by měly současně používat technologii integrovaného generátoru taktu (CKD). To je možná klíčová věc, která vůbec umožnila do paměti bez bufferového čipu čtyři ranky dostat – podobně jako buffer registered pamětí pomáhá CKD odlehčit náročnost obsluhy modulu pro paměťový řadič.
To, že CKD poskytuje silnější hodinový signál, usnadňuje patrně úkol řídit dvojnásobek ranků a tím i čipů. Tyto moduly nejspíš budou dosahovat nižších efektivních frekvencí než nejrychlejší dual-rank a single-rank CUDIMMy, ale pořád by měly mít slušnou propustnost. Údajně je v plánu, aby standard podporoval efektivní rychlost DDR5–7200.
V desktopových deskách, které v současnosti mají čtyři sloty pro paměti DDR5, by moduly CQDIMM zvedly maximální kapacitu paměti ze 256 GB a rovnou 512 GB. I Mini-ITX desky s jen dvěma sloty by mohly mít osazeno kapacitu 256 GB. Nebude to samozřejmě nic levného, protože cena roste s kapacitou modulu – zvlášť v aktuální situaci, kdy je čipů DRAM na trhu nedostatek a prudce zdražují.
Podporu těchto pamětí údajně chystají firmy MSI, Gigabyte a Asus, které tyto paměti prý chtějí zprovoznit na budoucích, ale snad i některých již prodávaných deskách. Podle webu WCCFtech, který o přípravách modulů CQDIMM informuje, by snad podpora těchto modulů mohla přijít s procesory Intel Arrow Lake Refresh, které vyjdou na začátku příštího roku. Ty však jsou založené stále na stejných čipech jako původní procesory Arrow Lake, takže je možné, že aktualizace BIOSů (či přesněji UEFI) desek by mohly tyto paměti zprovoznit se všemi procesory pro socket LGA 1851. Což by byl dost zajímavý upgrade této platformy uprostřed jejího životního cyklu. Pokud ne procesory Arrow Lake Refresh, pak by snad podpora modulů CQDIMM měla dorazit s procesory následující generace Core Ultra 400 „Nova Lake“.
Jaké jsou plány podpory těchto pamětí na socketu AM5 a procesorech AMD Ryzen, už tak jasné není, i když zmínky o podpoře na platformě AM5 jsou (i když je možné, že to bud jenom na tzv. Pro deskách). Doufejme, že tento standard nebyl vyvinutý jen s ohledem na platformu procesorů Intel a na AM5 se tyto moduly také budou dát použít.
CQDIMM versus MRDIMM?
Přístup standardu CQDIMM je jiný, než představují tzv. „Multi-ranked“ či „Multiplexed Rank“ moduly (MCRDIMM, MRDIMM) pro servery – ty se snaží zvýšit propustnost, v podstatě jim jde o to, aby se v šířce jednoho paměťového modulu přenášel datový tok odpovídající dvěma modulům. Stejně jako u CQDIMM tedy zůstává stejná šířka modulu, ale komunikace běží dvojnásobně rychle (což musí zvládat paměťový řadič).
Na modulu je pak bufferový čip jako u registered pamětí, který tuto dvojnásobně rychlou komunikace rozloží na standardně rychlou komunikaci rozloženou mezi více ranků v modulu. U CQDIMM toto není – není použitý bufferový čip, takže komunikace s paměťovým řadičem musí stále běžet normální rychlostí a rank-interleaving funguje stejně jako dnes u běžných dual-rank modulů UDIMM. Nárůst výkonu u CQDIMM tedy bude asi jen drobný a přínosem bude hlavně zvýšená kapacita.