AMD přiznalo globální propouštění. Po Intelu už také redukuje stavy, hrozba pro Radeony?

Finanční výsledky AMD za třetí kvartál nevypadaly nijak zle v porovnání s tím, jak to poslední dobou (ne)vychází Intelu. Je proto nečekané, že po Intelu, který v srpnu oznámil velké škrty, které mají ušetřit až 10 miliard na nákladech, také AMD přistupuje k propouštění. To by mohlo znamenat nepříjemné kroky jako rušení produktů nebo dokonce úplné opouštění určitých oblastí trhu, ale zatím není jasné, kterých oblastí by se to mohlo dotknout.





AMD v úterý potvrdilo, že propouští poměrně velký počet zaměstnanců, mělo by jít o něco okolo 1000 lidí. Pokud se hledí na celkový počet zaměstnanců firmy, jde o propouštění menší než to prováděné Intelem v absolutních číslech i v procentech. Během růstu v posledních letech a zejména akvizici Xilinxu se počet zaměstnanců nyní pohybuje okolo 26 000 (údaj ke konci loňského roku) a podle oficiálního vyjádření se propouštění týká 4 %. V srpnu ohlášené propouštění v Intelu naproti tomu má zredukovat stav zaměstnanců až o 15 %.





Informace o propouštění se objevily například na webu Layoff a informoval o nich WCCFtech. Na to AMD zprávy výslovně potvrdilo. Firma neuvádí nějaký konkrétní negativní impulz, který by k propouštění měl vést, i když je možné, že v očích investorů nejsou zisky firmy dostatečně velké (akcie po oznámení posledních výsledků klesly, byť to není neobvyklá věc).

AMD uvádí, že firma podniká „cílené kroky“, které mají „sladit zdroje firmy s jejími největšími obchodními příležitostmi“. Propouštění má být bohužel důsledkem těchto změn, podle vyjádření firmy. Vypadá to z toho, že se AMD chystá omezit investice do některých aktivit, které jsou méně výnosné a propustit zaměstnance pracující na nich ve prospěch aktuálně úspěšných oblastí (předpokládáme, že hlavně AI akcelerátorů).

Hrozí konec některých produktů?

Je proto možné, že některé produkty nebo projekty AMD mohou být ukončené nebo omezené. Asi vyvstane na mysli oblast grafických karet Radeon, kde má firma trvale problém urvat významný podíl a tržby proti dominantnímu tržnímu postavení Nvidie. Celý segment Gaming v posledních kvartálech hodně ztratil na tržbách, protože o hodně klesly i prodeje konzolových čipů. Teoreticky je možné, i že propouštění se bude týkat právě týmů zodpovědných za čipy pro konzole – buď proto, že tyto zakázky mají nízké marže, nebo proto, že AMD ztratilo (nebo očekává, že ztratí) kontrakty na konzole příští generace.

Grafiky AMD Radeon a procesory AMD Ryzen – ilustrace Autor: Jack Huynh, AMD

Je ale možné i to, že pro nás nejviditelnějších produktů (grafických karet a GPU Radeon a procesorů) se toto osekávání investic a propouštění zaměstnanců nedotkne a místo toho se bude vyhazovat zejména mezi lidmi, kteří přišli s akvizicí Xilinxu a dalších firem. AMD totiž v posledních letech koupilo také výrobce SmartNICů a DPU Pensando, výrobce datacentrového hardwaru ZT Systems a nějaké startupy zabývající se umělou inteligencí (Mipsology, Nod.ai a Silo AI). Po opakovaných akvizicích by asi mohly vzniknout různé redundance a prqcovní místa z pohledu firmy nadbytečná.

Propouštění může být ale i napříč firmou stylem od všeho trochu. Jaký dopad to bude mít na technologie a produkty firmy, je zatím těžko hádat.

Firma uvádí, že se s propuštěnými zaměstnanci hodlá jednat s respektem a pomoct jim s nastalou situací (zřejmě ve formě odstupného a podobně – zde je třeba pamatovat, že v USA panují mnohem laxnější podmínky pro propouštění a ocitnutí se na dlažbě může být i hodně tvrdý proces, spojený mimo jiného třeba s okamžitou ztrátou zdravotního pojištění).

