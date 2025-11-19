AMD versus Intel v x86 procesorech: Ryzeny překročily třetinový tržní podíl v desktopech

Před pár týdny přišel čas vyhlášení finančních výsledků Intelu a AMD za třetí kvartál roku. Tím pádem také přišel čas na pravidelnou statistiku o tom, jak se vyvíjí jejich soupeření na trhu x86 procesorů, tedy tržní podíly obou konkurentů. Tato statistika, kterou zpracovává analytická firma Mercury Research, se na trh dostala nyní a vychází z ní, že dál AMD pokračuje v postupném erodování většinového podílu Intelu.
Tržní podíly procesorů Intel a AMD v Q3 2025
Podle Mercury Research se AMD v uplynulém třetím čtvrtletí roku (Q3 2025) dostalo přes čtvrtinový celkový tržní podíl na trhu x86 procesorů tvořeném servery a osobními počítači (trhem „klientů“). V tomto počítání mělo AMD před rokem v Q3 2024 podíl 24,0 %, v druhém kvartálu 24,2 %, ale nyní stouplo na 25,6 %. Nicméně pokud se připočítá i trh embeded, IoT a herní konzole, pak už pro AMD vychází podíl 30,9 % (a pro Intel 69,1 %), což je také nárůst (před rokem v Q3 2024 bylo AMD na 25 %, protože v té době byly prodeje čipů pro konzole velmi nízké, jejich výrobci „trávili“ skladové zásoby z předchozí doby).
AMD má víc než třetinový podíl v desktopech
Segmentem, kde má AMD nejlepší pozici co do tržního podílu v kusech prodaných procesorů, jsou stolní počítače neboli desktop. V předchozím kvartálu mělo AMD ještě podíl 32,2 %, tedy téměř třetinu. Teď ve třetím kvartálu se už přes tuto symbolickou hranici regulérně dostalo, jeho podíl dosáhl 33,6 %, což je od znovuzrození firmy s příchodem procesorů Ryzen rekord (možná i za celou historii). Pro Intel by tedy mělo vycházet 66,4 %. Před rokem měla firma AMD podíl 28,7 %.
Je zajímavé srovnat tento výsledek s třetím kvartálem roku 2023. Tehdy AMD drželo podíl jen 19,2 %. Patrně to bylo tím, že v roce 2022 došlo k poklesu prodejů počítačů a výrobci, čelící nutnosti zbavit se přebytečných skladových zásob, osekávali nákupy nových procesorů. Přitom jako by nákupy u AMD měly při škrtání objednávek přednost před těmi u Intelu a tržní podíl procesorů Ryzen se tehdy na skoro dva roky propadl proti předchozímu stavu (v Q3 2022 bylo AMD dokonce jenom na 13,9 %).
Notebooky: AMD si polepšilo, ale meziročně je níž
Zmíněný propad podílu v roce 2022 postihl AMD silně i v noteboocích. Firma se stále ještě nedostala na předchozí rekord 24,8 %, což byl na chvíli její podíl v Q2 2022. Nyní v Q3 2025 byl podíl procesorů AMD 21,9 %, takže na Intel by mělo vycházet 78,1 %.
Pro AMD je to ale jisté zlepšení, v druhém kvartálu byla firma na 20,6 %. Avšak před rokem v Q3 2024 měla 22,3 % trhu notebooků, takže meziročně její pozice vychází hůře. Připomeňme, že notebooky jsou větší trh než desktopy, tvoří výraznou většinu prodaných PC.
Pomalý ústup Intelu v serverech pokračuje
Podíl AMD na trhu serverů od vydání procesorů Epyc sice po troškách, ale téměř bez přestání rostl (ze stavu, kdy firma měla méně než procento) a to pokračovalo i v třetím kvartálu letoška. Podle Mercury Research stoupl podíl AMD z 27,3 % v druhém čtvrtletí na 27,8 % v třetím. Intel by tedy měl mít nějakých 72,2 % trhu. Před rokem mělo AMD 24,2 %.
Jde jen o statistiku x86 procesorů, nejsou v ní tedy zahrnuté procesory s instrukční sadou Arm, které si sami pro sebe nechávají vyrábět velcí provozovatelé cloudových služeb a datacenter jako Amazon, Microsoft a Google (tzv. hyperscalers).
Tentokrát bohužel také nemáme čísla o podílu na tržbách. V serverovém trhu se stalo to, že Intel je nucen prodávat procesory Xeon se slevami a AMD má zřejmě lepší pozici v prémiových nejvýkonnějších procesorech, takže v průměru prodává serverová CPU za vyšší cenu Intel. V minulých kvartálech už proto podíl AMD na tržbách překonal 40 %, přestože podíl počítaný na prodané kusy CPU byl pod 30 %. Zda tento stav v třetím kvartálu trval, nebo se Intelu podařilo (pro něj) nepříznivý vývoj zvrátit a jeho podíl na tržbách zase stoupl, nevíme.
Podle těchto statistik pokračuje na trhu x86 procesorů v podstatě stále ten samý příběh, kdy AMD sice kontinuálně roste a přetahuje Intelu tržní podíl, ale jen velmi pomalým tempem (zejména na onom velmi důležitém trhu notebooků, kde se sotva odpoutalo od hranice 20 %). Podle všeho tak asi nehrozí, že by firma v následujících letech nějak dramaticky Intelu vypálila rybník a náhle získala většinu trhu byť jen v jednom z uváděných segmentů (když ponecháme izolovaný trh herních konzolí stranou). To však neznamená, že i pomalu uždibované tržby a zisky nemohou pro Intel představovat problém.
Další data (tentokrát za poslední čtvrtinu roku 2025) budou zase za tři měsíce, lze je tedy čekat někdy v únoru 2026. Až budou k dispozici, budeme vás opět informovat.
Zdroj: Tom’s Hardware