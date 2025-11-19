Cnews.cz  »  Hardware  »  AMD versus Intel v x86 procesorech: Ryzeny překročily třetinový tržní podíl v desktopech

Byznys   Hardware

AMD versus Intel v x86 procesorech: Ryzeny překročily třetinový tržní podíl v desktopech

Jan Olšan
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Historické procesory x86 Intel a AMD Autor: Cnews
Historické procesory x86 Intel a AMD
Máme nejnovější statistiky tržních podílů výrobců x86 procesorů ukazující, jak se vyvíjí soupeření AMD a Intelu.

Před pár týdny přišel čas vyhlášení finančních výsledků Intelu a AMD za třetí kvartál roku. Tím pádem také přišel čas na pravidelnou statistiku o tom, jak se vyvíjí jejich soupeření na trhu x86 procesorů, tedy tržní podíly obou konkurentů. Tato statistika, kterou zpracovává analytická firma Mercury Research, se na trh dostala nyní a vychází z ní, že dál AMD pokračuje v postupném erodování většinového podílu Intelu.


Tržní podíly procesorů Intel a AMD v Q3 2025

Podle Mercury Research se AMD v uplynulém třetím čtvrtletí roku (Q3 2025) dostalo přes čtvrtinový celkový tržní podíl na trhu x86 procesorů tvořeném servery a osobními počítači (trhem „klientů“). V tomto počítání mělo AMD před rokem v Q3 2024 podíl 24,0 %, v druhém kvartálu 24,2 %, ale nyní stouplo na 25,6 %. Nicméně pokud se připočítá i trh embeded, IoT a herní konzole, pak už pro AMD vychází podíl 30,9 % (a pro Intel 69,1 %), což je také nárůst (před rokem v Q3 2024 bylo AMD na 25 %, protože v té době byly prodeje čipů pro konzole velmi nízké, jejich výrobci „trávili“ skladové zásoby z předchozí doby).

AMD má víc než třetinový podíl v desktopech

Segmentem, kde má AMD nejlepší pozici co do tržního podílu v kusech prodaných procesorů, jsou stolní počítače neboli desktop. V předchozím kvartálu mělo AMD ještě podíl 32,2 %, tedy téměř třetinu. Teď ve třetím kvartálu se už přes tuto symbolickou hranici regulérně dostalo, jeho podíl dosáhl 33,6 %, což je od znovuzrození firmy s příchodem procesorů Ryzen rekord (možná i za celou historii). Pro Intel by tedy mělo vycházet 66,4 %. Před rokem měla firma AMD podíl 28,7 %.

Intel Core i9-13900K

Intel Core i9–13900K

Autor: Ľubomír Samák

Je zajímavé srovnat tento výsledek s třetím kvartálem roku 2023. Tehdy AMD drželo podíl jen 19,2 %. Patrně to bylo tím, že v roce 2022 došlo k poklesu prodejů počítačů a výrobci, čelící nutnosti zbavit se přebytečných skladových zásob, osekávali nákupy nových procesorů. Přitom jako by nákupy u AMD měly při škrtání objednávek přednost před těmi u Intelu a tržní podíl procesorů Ryzen se tehdy na skoro dva roky propadl proti předchozímu stavu (v Q3 2022 bylo AMD dokonce jenom na 13,9 %).


Notebooky: AMD si polepšilo, ale meziročně je níž

Zmíněný propad podílu v roce 2022 postihl AMD silně i v noteboocích. Firma se stále ještě nedostala na předchozí rekord 24,8 %, což byl na chvíli její podíl v Q2 2022. Nyní v Q3 2025 byl podíl procesorů AMD 21,9 %, takže na Intel by mělo vycházet 78,1 %.

Pro AMD je to ale jisté zlepšení, v druhém kvartálu byla firma na 20,6 %. Avšak před rokem v Q3 2024 měla 22,3 % trhu notebooků, takže meziročně její pozice vychází hůře. Připomeňme, že notebooky jsou větší trh než desktopy, tvoří výraznou většinu prodaných PC.

Vzorek procesoru AMD Granite Ridge a mobilní Ryzen AI 300 Strix Point

Vzorek procesoru AMD Granite Ridge a mobilní Ryzen AI 300 Strix Point

Autor: Jack Huynh, AMD

Pomalý ústup Intelu v serverech pokračuje

Podíl AMD na trhu serverů od vydání procesorů Epyc sice po troškách, ale téměř bez přestání rostl (ze stavu, kdy firma měla méně než procento) a to pokračovalo i v třetím kvartálu letoška. Podle Mercury Research stoupl podíl AMD z 27,3 % v druhém čtvrtletí na 27,8 % v třetím. Intel by tedy měl mít nějakých 72,2 % trhu. Před rokem mělo AMD 24,2 %.

Jde jen o statistiku x86 procesorů, nejsou v ní tedy zahrnuté procesory s instrukční sadou Arm, které si sami pro sebe nechávají vyrábět velcí provozovatelé cloudových služeb a datacenter jako Amazon, Microsoft a Google (tzv. hyperscalers).

Amazon uvádí doteď nejrychlejší ARM procesor Graviton4 i vlastní AI čip. Gravitonů vyrobil 2 miliony Přečtěte si také:

Amazon uvádí doteď nejrychlejší ARM procesor Graviton4 i vlastní AI čip. Gravitonů vyrobil 2 miliony

Microsoft uvádí vlastní procesory. Cobalt 100 je 128jádrový ARM pro servery, Maia 100 čip pro AI Přečtěte si také:

Microsoft uvádí vlastní procesory. Cobalt 100 je 128jádrový ARM pro servery, Maia 100 čip pro AI

Další skalp pro ARM: Google má svoje vlastní procesory, slibuje o 50 % lepší výkon než x86 Přečtěte si také:

Další skalp pro ARM: Google má svoje vlastní procesory, slibuje o 50 % lepší výkon než x86

Tentokrát bohužel také nemáme čísla o podílu na tržbách. V serverovém trhu se stalo to, že Intel je nucen prodávat procesory Xeon se slevami a AMD má zřejmě lepší pozici v prémiových nejvýkonnějších procesorech, takže v průměru prodává serverová CPU za vyšší cenu Intel. V minulých kvartálech už proto podíl AMD na tržbách překonal 40 %, přestože podíl počítaný na prodané kusy CPU byl pod 30 %. Zda tento stav v třetím kvartálu trval, nebo se Intelu podařilo (pro něj) nepříznivý vývoj zvrátit a jeho podíl na tržbách zase stoupl, nevíme.

Podle těchto statistik pokračuje na trhu x86 procesorů v podstatě stále ten samý příběh, kdy AMD sice kontinuálně roste a přetahuje Intelu tržní podíl, ale jen velmi pomalým tempem (zejména na onom velmi důležitém trhu notebooků, kde se sotva odpoutalo od hranice 20 %). Podle všeho tak asi nehrozí, že by firma v následujících letech nějak dramaticky Intelu vypálila rybník a náhle získala většinu trhu byť jen v jednom z uváděných segmentů (když ponecháme izolovaný trh herních konzolí stranou). To však neznamená, že i pomalu uždibované tržby a zisky nemohou pro Intel představovat problém.

Další data (tentokrát za poslední čtvrtinu roku 2025) budou zase za tři měsíce, lze je tedy čekat někdy v únoru 2026. Až budou k dispozici, budeme vás opět informovat.

Zdroj: Tom’s Hardware

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Jan Olšan

Jan Olšan

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na procesory, mobilní SoC, grafické karty, disky a další počítačový hardware. Profil autora →

Témata:

Anketa

Plánujete nové Lide.cz vyzkoušet?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Komerční sdělení

Dále u nás najdete

Firefox má nového sympatického maskota jménem Kit

Zkontrolovali jsme, jak řetězce uvádějí složení pečiva

Další nemocnice operuje karpální tunel moderně a bez čekání

Amazon vs Perplexity – když za vás nakupuje AI

Na internetu se pohybují houfy falešných bankovníků

Další prsten, co má vládnout všem, pomocí AI

Vítězové posledního kola soutěže IT produkt roku 2025 jsou tady

Daniela práce baví i nabíjí. Jeho vášeň pro stěhování táhne celý tým

Zúží se povinnosti zaměstnavatelů ve zdravotním pojištění

Přes mobil žloutenku spíš nechytnete, z tyče v tramvaji ano

Jak úřednicí zdůvodní obrat, že EET přinese desítky miliard korun?

Lide.cz jsou zpět

Příští rok oslaví rodinná firma JK šperky 35 let na trhu

Pasta Oner ukazuje, že umění může být autentické i výdělečné

Generace bez osmiček. Lidem přestávají růst zuby moudrosti

Kratom už se nesmí prodávat ve večerkách

Prevence rakoviny slinivky odhalila už tři nádory

Hawking na UV rampě nebo drama na safari? Nevěřte všemu

Zákazník má vždy pravdu. Opravdu?

Zadýchávala jsem se, říká Petra Hřebíčková o své nemoci plic