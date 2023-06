Apple představil své brýle pro virtuální a rozšířenou realitu. Vision Pro XR bude stát skoro sto tisíc

Včera měl Apple velkou odhalovačku, na které oznámilo nové modely počítačů, z nichž je nejzajímavější Mac Pro s ARM procesorem, a to zatím nejrychlejším, který Apple vyprodukoval – M2 Ultra. Největší novinkou obecně ale je pokus o vlastní brýle pro virtuální a rozšířenou realitu, tedy obdoba Oculus Questu, Valve Indexu, HTC Vive a tak podobně. Firma si od toho slibuje otevření dalšího velkého trhu jako s hodinkami.

VR a AR headset Applu byl také už dlouho předmětem úniků a spekulací, které se nyní definitivně potvrzují. Brýle či spíše headset se jmenují Vision Pro XR a mají vcelku konvenční podobu s přední „komorou“, která se nasazuje na obličej před oči a obsahuje displeje s optikou – parametry Apple zatím nesdělil, jen že jde o MicroOLED s celkem 23 miliony pixelů (otázka je, zda se nepočítají subpixely pentile matrice), umožňující sledování 4K HDR videa.

Tato část je vypolstrovaná pro dobré dosednutí. „Vizor“ pak na hlavě drží pomocí popruhu, který přenáší váhu dozadu do týla a je nastavitelný. Také po stranách integruje sluchátka. Na rozdíl od některých jiných brýlí nemají ty od Applu další popruh před temeno, což bude mít výhody i nevýhody.

Apple Vision Pro XR Autor: Apple

Brýle Vision Pro XR jsou autonomní, nejde tedy jen o ekvivalent displeje. Uvnitř je mobilní elektronika odpovídající tabletu – brýle pohání ARM procesor Apple M2, navíc by ale měl mít koprocesor označený R1. Ten se stará o zpracování vstupů.

Ve vizoru jsou totiž kamery a další senzory (má tam být i lidar), které snímají několik věcí. Jednak ruce uživatele, pomocí kterých se mají ovládat aplikace ve virtuální nebo rozšířené realitě. Brýle totiž nepoužívají žádné ruční ovladače. Dále pak senzory snímají pokoj, ve kterém se nacházíte. Okolní prostředí pak mohou „překopírovat dovnitř“ a vytvořit místo čistě virtuální reality realitu rozšířenou, která vkládá počítačem generované prvky přes reálné okolí – respektive, jeho nasnímaný a počítačem zpracovaný obraz. Sledujete ho vždy skrz kameru a displej, takže nebude vypadat jako živé. Není to tedy jako u opravdu průhledných brýlí Microsoft HoloLens.

Apple Vision Pro XR Autor: Apple

Kromě toho ale má headset senzory a kamery také uvnitř. Snímá totiž i pohyb očí, takže dokáže vyhodnocovat směr pohledu uživatele vzhledem k zobrazeným elementům a použít to pro ovládání prostředí (eye tracking). Brýle také budou infračerveně skenovat oko za účelem biometrického přihlášení.

Kromě toho také brýle mají zvláštní funkci, kdy mohou promítat váš obličej (oči) na přední skleněnou část brýlí, takže to pro okolostojící lidi budete vypadat, jako že je stále pozorujete (což prý má zachovat schopnost „kontaktu a emocí“, ale nejspíš v praxi může vypadat dost zvláštně). Apple také například inzeruje, že nasnímá obličej uživatele a vytvoří z něj 3D avatara, kterého bude zobrazovat, pokud budete s brýlemi nasazenými telefonovat ve videohovorech.

Apple Vision Pro XR Autor: Apple

Základní část zařízení vypadá poměrně stylově (možná až na ty falešné oči), nicméně jsou zde i slabší místa. Headset má aktivní chlazení dvěma ventilátory, které jsou v přední části. Údajně mají být hodně tiché (což ale firmy tvrdí vždycky…), ale budou dost blízko k uším a potenciálně může docházet vedení zvuku dotekem, takže zde asi bude lepší počkat na recenze.

Apple Vision Pro XR Autor: Apple

Akumulátor je externí, ale v Applu se ho rozhodli neintegrovat na pás dozadu jako protiváhu, ale na konec kabelu, který z brýlí volně visí – baterii si tedy musíte strčit do kapsy. Její výdrž má být jen asi dvě hodiny, takže v tomto se zařízení nijak nevymyká existujíc konkurenci. Volitelně může headset běžet také z do sítě připojené nabíječky.

Práce s aplikacemi v oknech?

Brýle budou mít vlastní operační systém (VisionOS) na bázi iOSu, z kterého asi také budou vycházet aplikace. Apple prezentoval, že při používání brýlí se před vámi ukáže cosi jako domovská obrazovka s ikonami ve vzduchu a podobně se před vámi budou ukazovat 2D okna aplikací, které pak budete ve vzduchu ovládat prstem. V propagačních videích Applu to bylo prezentováno tak, že v headsetu budete takto „pracovat“ i si s ním stále nasazeným třeba půjdete pro něco do ledničky. Jestli ale takovýhle přístup k jinak běžným ne-AR aplikacím dává smysl a prosadí se, těžko říct.

Pokud si například vzpomínáte, Apple zdůvodňoval, proč by počítače neměly mít dotykové obrazovky, tím důvodem, že nutí uživatele držet ruce ve vzduchu což je nepříjemné, nepohodlné (a nevydržíte to ani dělat moc dlouho). Přesně to ale bude muset dělat osoba pracující tímto stylem dle filmu Minority Report, zatímco u klasického PC máte tu výhodu, že vaše ruce se při psaní na klávesnici a myšování opírají prakticky neustále o stůl, takže jde o práci stojící velmi málo energie, kterou vydržíte v podstatě libovolně dlouho.

Apple Vision Pro XR Autor: Apple

Jeden ze zajímavějších přestavených konceptů je, že brýle mají točítko, kterým si budete ovládat „průhlednost“. Ve výchozím režimu podle Applu budou brýle ukazovat kolem VR obsahu na pozadí vaše okolí, takže půjde o AR. Ale točítkem se bude tento průhled plynule dát ztmavit až po úplné uzavření do VR, což budete chtít pro potřeby sledování VR videa, používání skutečných VR aplikací a hraní VR her. Podle představ Applu budou uživatelé v headsetu třeba i sledovat filmy nebo TV pořady.

Hodně drsná cena

Zásadní informace je, že brýle ještě nejdou na trh, toto je ještě jen předběžné odhalení a reálné uvedení má být až příští rok, nebo alespoň pokud jde o Ameriku. Autoři aplikací a obsahu se ale už mohou připravovat.

Apple Vision Pro XR Autor: Apple

Po uvedení půjde ale o hodně drahou věc. Ač se nezdá, že by komponenty měly být nějak radikálně dražší proti už léta na trhu existujícím alternativám, Apple za tento headset bude chtít 3499 $ (u nás s DPH 93 200 Kč / 3959 €, ale je možné, že to bude reálně víc, jako teď byla „zaokrouhlená“ nahoru cena u Macu Pro).

Za tyto peníze se moc nezdá, že toto zařízení mohlo v masivním měřítku oslovit spotřebitele a běžné uživatele hledající řešení pro domácí zábavu. Nelze ale samozřejmě vyloučit, že faktory jako síla značky a marketingové schopnosti Applu zaberou a podaří se mu toto zařízení protlačit.

Zdroje: Tom's Hardware, Ars Technica