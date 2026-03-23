Internet

Bez těchto dočasných 5G vysílačů by na Letné zůstala většina bez signálu. Na demonstraci přišlo čtvrt milionu lidí

Dominik Dobrozenský
Dnes
1 nový názor

Sdílet

Všechny fotografie
Téměř čtvrtmilionový dav na víkendové protivládní demonstraci by pro mobilní síť znamenal hranu kolapsu, nebýt posilujících mobilních vysílačů. Podívejte se v galerii, jak vypadají.

O víkendu zaplnily pražskou Letnou stovky tisíc lidi na protivládní demonstraci, kterou pořádal spolek Milion chvilek pro demokracii. Podle organizátorů dorazilo na akci okolo 200 až 250 tisíc lidí. Takový počet by s největší pravděpodobností „ucpal“ tradiční infrastrukturu mobilních vysílačů a většina uživatelů by tak zůstala na místě buď bez mobilního internetu, nebo s jen velmi omezenou rychlostí.

Operátoři se tyto situace připravují nasazením dočasných 5G vysílačů, které dokážou lokálně navýšit kapacitu sítě. Takové řešení se běžně využívá například na koncertech, festivalech nebo sportovních akcích, kde je krátkodobě vysoká koncentrace lidí.

Na letné tentokrát pomáhaly mobilní stožáry s anténami pokrývající celou plochu pláně a přilehlého parku. Podle serveru Lupa.cz se jednalo o dva stožáry osazené anténami od Ericssonu a Huawei starající se o 4G i 5G síť, včetně 3,5 a 3,7 GHz frekvencí, které jsou ideální pro menší silně zahuštěné oblasti.

Celý systém pohánělo několik dieselových agregátů. Podobně robustní a „předimenzovaný“ přístup k mobilní infrastruktuře není ničím výjimečným. Například v nové T-Mobile Aréně v Brně, kde se počítá s extrémní datovou zátěží, se už dopředu počítá s až 2Gb rychlostí pro každého jednoho návštěvníka.

zdroj: Lupa.cz

Vstoupit do diskuse (1 názor)

Autor článku

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

Témata:

Anketa

Pamatujete si na Furby?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz
Co mám tak z doslechu, Zůstala většina bez signálu i s nimi. :)
Choze


Nejnovější články

Dále u nás najdete

