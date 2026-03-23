Bez těchto dočasných 5G vysílačů by na Letné zůstala většina bez signálu. Na demonstraci přišlo čtvrt milionu lidí

O víkendu zaplnily pražskou Letnou stovky tisíc lidi na protivládní demonstraci, kterou pořádal spolek Milion chvilek pro demokracii. Podle organizátorů dorazilo na akci okolo 200 až 250 tisíc lidí. Takový počet by s největší pravděpodobností „ucpal“ tradiční infrastrukturu mobilních vysílačů a většina uživatelů by tak zůstala na místě buď bez mobilního internetu, nebo s jen velmi omezenou rychlostí.
Operátoři se tyto situace připravují nasazením dočasných 5G vysílačů, které dokážou lokálně navýšit kapacitu sítě. Takové řešení se běžně využívá například na koncertech, festivalech nebo sportovních akcích, kde je krátkodobě vysoká koncentrace lidí.
Na letné tentokrát pomáhaly mobilní stožáry s anténami pokrývající celou plochu pláně a přilehlého parku. Podle serveru Lupa.cz se jednalo o dva stožáry osazené anténami od Ericssonu a Huawei starající se o 4G i 5G síť, včetně 3,5 a 3,7 GHz frekvencí, které jsou ideální pro menší silně zahuštěné oblasti.
Celý systém pohánělo několik dieselových agregátů. Podobně robustní a „předimenzovaný“ přístup k mobilní infrastruktuře není ničím výjimečným. Například v nové T-Mobile Aréně v Brně, kde se počítá s extrémní datovou zátěží, se už dopředu počítá s až 2Gb rychlostí pro každého jednoho návštěvníka.
zdroj: Lupa.cz