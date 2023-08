Čára přes rozpočet pro Intel. Spojení s Tower Semiconductor je mrtvé, vzpříčila se proti němu Čína

Překvapivá zpráva přišla minulý týden od Intelu. Ten loni oznámil akvizici izraelské firmy Tower Semiconductor, která je jedním z relativně menších podniků poskytujících zakázkové služby pro firmy bez vlastních továren – tedy poskytovatelů foundry služeb. Intel chtěl spojením s Towerem získat existující klienty a pozice na tomto trhu, ale toto spojení narazilo. Firma teď oznámila, že proces akvizice ruší. Zřejmě vinou politické situace.

Intel se dohodl na koupi a začlenění Tower Semiconductor loni v únoru a měl za izraelskou společnost zaplatit 5,4 miliardy $. Co je tato firma zač, jaké technologie používá a jak by komplementárně doplnila portfolio Intelu, jsme popisovali v tomto článku. Původně se uvádělo, že akvizice by měla být finalizována do zhruba 12 měsíců, ale závisí na obvyklém schválení antimonopolních orgánů. A tam také narazila. Nyní po dalším půlroce se ukazuje, že fatálně.

Intel i Tower Semiconductor ve středu minulý týden vydaly tiskovou zprávu, ve které se oznamuje, že od původně uzavřené dohody na koupi se ustupuje. Přesněji se na tomto kroku obě firmy společně dohodly, nejde tedy o jednostranné vycouvání.





Padají tím plány na integrování početných továren Toweru s jejich staršími a specializovanými výrobními procesy používajícími 200mm a 150mm wafery do portfolia Intel Foundry Services. Tedy divize Intelu, která má nabízet zakázkovou výrobu externím klientům a konkurovat tak TSMC, Samsungu, GlobalFoundries, SMIC, UMC a tak dále.

Strategie této akvizice byla taková, že Intel by do IFS přinesl nové výrobní procesy na bázi FinFETů a později GAAFETů. Jeho konkurenti, zejména TSMC, ale nabízejí širokou škálu procesů včetně legacy, levných starých procesů, analogových a specializovaných technologií, které často běží v již amortizovaných starých továrnách a generují z nich tržby navíc užitečné pro investice do nových technologií.

Vývojové centrum Tower Semiconductor, Netanya, Izrael Autor: Tower Semiconductor

Intel pro své vlastní potřeby používal vždy hlavně jen aktuální a „n-1“ či „n-2“ výrobní procesy. Tower Semiconductor by tak po začlenění přidal kapacity v oblasti, kterou Intel nemá vůbec pokrytou. Významné by ale bylo také, že by přivedl do IFS existující klientelu plus know-how a postupy pro vedení foundry byznysu a pochopení pro speciální potřeby fabless zákazníků. Po krachu akvizice se toto bude muset Intel učit sám a na segment starších a specializovaných procesů asi rezignovat.

Blokující Čína

Důvod krachu akvizice je zřejmě zablokování čínskými antimonopolními orgány. Ani jedna z tiskových zpráv neukazuje na komunistickou „říši středu“ přímo. Jako důvod pro ukončení pokusu o spojení je však citováno zjištění, že pro uzavření akvizice „není možné v dohledné době získat schválení regulačních orgánů“. Mimo tiskové zprávy ale Pat Gelsinger, CEO Intelu, Čínu jako důvod potvrdil. Dodal, že se snažil s tamními orgány jednat i osobně naposledy v červenci, ale bez výsledku.

Čína zřejmě používá blokovací moc svých antimonopolních úřadů jako nátlakový prostředek v obchodní válce s USA. Nevyslovuje přitom přímo zamítavá stanoviska, spíše lze říct, že hraje mrtvého brouka. Jednoduše nevydává ve věci rozhodnutí (dokud plánovanou akvizici nezruší aktéři). Předchozí významnou obětí se stal pokus Qualcommu o koupi NXP Semiconductors. Reuters jako další nedávný příklad uvádí loňské zrušení koupě Rogers Corp firmou DuPont De Nemours.

I zrušený obchod něco stojí

Dohoda o akvizici předpokládala dokončení do určitého data a po 18 měsících zřejmě nastalo, Intel potvrdil, že Tower Semiconductor dostane za nepovedenou akvizici kompenzaci, se kterou pro tyto případy takovéto dohody počítají (protože přípravy na spojení a pak zase vrácení na původní kolej mají své náklady). Intel izraelské firmě vyplatí 353 milionů dolarů, což není zdaleka likvidační. Nvidia například po zablokování snahy o koupi ARMu platila 1,25 miliardy dolarů.

Intel v tiskové zprávě uvádí, že jeho respekt k firmě Tower Semiconductor během roku a půl, kdy se připravovalo sloučení, „jen vzrostl“ a bude hledat cesty, jak v budoucnu spolupracovat jinými způsoby. Mohlo by to možná obnášet nějaká licencování technologií či společné podniky a investice do továren. Nicméně čím bližší spolupráce by to byla, tím větší riziko, že to zase regulátoři zakážou.

