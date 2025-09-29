Cnews.cz  »  Hardware  »  Inovace, nebo následování Intelu do slepé uličky? První čínské GPU s podporou ray tracingu je hodně zvláštní

Hardware

Inovace, nebo následování Intelu do slepé uličky? První čínské GPU s podporou ray tracingu je hodně zvláštní

Jan Olšan
Dnes
přidejte názor

Sdílet

GPU Fantasy III (Fenghua 3) od firmy Innosilicon Autor: Innosilicon
GPU Fantasy III (Fenghua 3) od firmy Innosilicon
Fantasy III je nejnovější z pokusů o vlastní GPU, které vznikají v Číně. Ačkoliv byste (správně) čekali, že bude zaměřeno hlavně na akceleraci AI, zřejmě má fungovat i jako herní grafická karta.

V Číně je snad deset různých firem, které se díky snahám o dosažení soběstačnosti v počítačovém průmyslu financovaným ze státních peněz snaží o vyvinutí vlastního GPU. Jednou z nich je Innosilicon, který už v roce 2021 oznámil GPU označené Fantasy One (či Fenghua 1). Nebylo o něm už pak moc slyšet, ale stejná firma teď má nové GPU, které bude architektonicky úplně odlišné a docela zajímavé. Jestli to bude úspěch, to je jiná věc.

Původní Fenghua 1 / Fantasy One bylo GPU založené na licencované architektuře od firmy Imagination Technologies (od níž pochází v mobilech používaná architektura PowerVR ). Ta byla v roce 2017 prodána do Číny, dává proto smysl, že některá tamní GPU se pokoušela na její architektuře stavět. Měl by to být případ i Moore Threads Technology, byť to firma nikdy moc ochotně neprozrazovala.

Fenghua 3 neboli Fantasy III: RISC-V v grafice?

Nyní Innosilicon odhalil nové GPU označené Fantasy III (či Fenghua 3), které by ale mělo mít architekturu novou. Zajímavé je, že by mělo používat open source technologii – architekturu označenou Nanhu V3 vyvinutou v rámci projektu XiangShan institutem výpočetních technologií čínské akademie věd (mělo by jít zřejmě o tento projekt). To neznamená, že je otevřené i celé GPU, samozřejmě.

Nanhu je ovšem architektura CPU: Jde o RISC-V jádro, které Innosilicon zřejmě používá jako kostru, na níž jsou přidány vektorové a/nebo maticové jednotky akcelerující výpočetní operace a umělou inteligenci. Jedná se každopádně o jedno z prvních nebo vůbec první GPU, které používá instrukční sadu RISC-V.

To, že je GPU postaveno na základě jader CPU, nasvědčuje, že jeho hlavním cílem je být (ko)procesorem pro výpočty a umělou inteligenci spíše než GPU pro herní grafiku, k čemuž se asi více hodí architektura navržená specializovaně. Je otázka, zda tento způsob návrhu nebude určitým minusem pro výkon a konkurenceschopnost, jak se to ukázalo u Xeonů Phi a jejich předchůdce projektu Larrabee od Intelu.

V oboru umělé inteligence se točí mnohem více peněz a je považován za strategický, takže dává smysl, aby toto GPU bylo zaměřené hlavně na použití pro AI. Údajně podporuje populární frameworky jako Trtion, PyTorch a dokonce CUDA (asi nějakou formou překladu). Fantasy III podporuje také virtualizaci, což je další spíše serverová funkce. Jako paměť je použitá paměť typu HBM o kapacitě 112 GB, což opět jasně ukazuje, že půjde o serverovou grafiku – nicméně její architektura by asi mohla později být přenesena do levnější karty pro PC používajíc paměti typu GDDR. Tato kapacita paměti má umožnit použití AI modelů s až 72 miliardami parametrů, bude ale možné spřáhnout v systému více těchto GPU, což má umožnit provozovat model DeepSeek s 685 miliardami parametrů.

První čínská grafika s ray tracingem

I tak ale zdá se GPU Fantasy III pořád má schopnost fungovat i jako grafická karta. Má podporovat připojení monitorů s rozlišením až 8K (7680 × 4320 bodů) a Innosilicon píše, že podporuje grafické aplikace psané nad API OpenCL, OpenGL 4.6, Vulkan 1.2 i DirectX 12. GPU dokonce má i podporu raytracingové grafiky, firma se chlubí tím, že jde o první čínské GPU, které ray tracing umí akcelerovat.

Teoreticky by tedy mohlo být schopné rozběhnout hry ve Windows (mezi podporovanými OS mají být Kylin a Tongxin Linux, Android a právě Windows), ale zda toho budou ovladače GPU schopné, je jiná otázka.

GPU Fantasy III (Fenghua 3) od firmy Innosilicon

Funkční softwarová vrstva a ekosystém pro herní grafiku jsou nesmírně rozsáhlým systémem vyžadujícím roky, ne-li dekády vývoje, takže žádný úplný nováček na tento trh nemůže snadno a rychle proniknout. Na druhou stranu, firma údajně ukázala demo, v němž prý na tomto GPU byly spuštěné hry Tomb Raider (který díl, nevíme), Delta Force a Valorant. Výkonnostní čísla ale nebyla sdělena a je otázka, zda by „out-of-the box“ fungovaly i nemodifikované verze her se vším všudy. Pokud se podaří dosáhnout nějaké rozumné kompatibility s hrami, bylo by to příjemné překvapení.

Vzhledem k použití pamětí HBM těžko toto GPU bude prodáváno jako herní grafická karta. Firma Innosilicon ale zřejmě s podporou her míří jinam – servery s těmito akcelerátory by mohly sloužit pro streamované služby, kdy by na každém z GPU běžela hra pro několik klientů, takže by se drahá a velká paměť využila.

Opět je ale třeba dodat, že jedna věc je teorie, druhá praxe. Zatím se ze všech různých adeptů podařilo funkční herní GPU vytvořit jen Intelu – po desetiletích vývoje a velkém úsilí a investicích. Žádný z čínských pokusů o herní GPU zatím použitelně nedopadl. I Fantasy III / Fenghua 3 tedy zatím berme hlavně jako kuriozitu. Uvidíme, kam to s ním Innosilicon dopracuje.

prace_s_linuxem_tip

V jaké fázi vývoje toto GPU je a případně zda už je dostupné na trhu (nebo asi spíš kdy bude eventuálně dostupné), zprávy neuvádějí.

Další projekty čínských GPU, o kterých jsme v minulosti psali:

Čína už má svoje vlastní GPU. Vznikla pro letadla, nová generace se má blížit GTX 1080 Přečtěte si také:

Čína už má svoje vlastní GPU. Vznikla pro letadla, nová generace se má blížit GTX 1080

Čínská samostatná GPU Jingjia JM9 se blíží. Čip s HBM2 a výkonem GTX 1080 měl tapeout Přečtěte si také:

Čínská samostatná GPU Jingjia JM9 se blíží. Čip s HBM2 a výkonem GTX 1080 měl tapeout

Čínská samostatná GPU Innosilicon Fantasy One odhalená: herní karty pro desktop i pro servery Přečtěte si také:

Čínská samostatná GPU Innosilicon Fantasy One odhalená: herní karty pro desktop i pro servery

Kompletně čínské samostatné GPU Glenfly Arise oficiálně odhaleno, do páru k čínským CPU Přečtěte si také:

Kompletně čínské samostatné GPU Glenfly Arise oficiálně odhaleno, do páru k čínským CPU

Vlastní čínské GPU? Je jich hned několik, grafika Moore Threads MTT S10 už je v e-shopech Přečtěte si také:

Vlastní čínské GPU? Je jich hned několik, grafika Moore Threads MTT S10 už je v e-shopech

Nová čínská grafická karta MTT S80: první PCIe 5.0 GPU a konkurence GeForce RTX 3060 Ti? Přečtěte si také:

Nová čínská grafická karta MTT S80: první PCIe 5.0 GPU a konkurence GeForce RTX 3060 Ti?

Zase další čínská grafika. Zhihui má lokálně vyráběné GPU s výkonem GeForce GTX 1650 (teoreticky) Přečtěte si také:

Zase další čínská grafika. Zhihui má lokálně vyráběné GPU s výkonem GeForce GTX 1650 (teoreticky)

Příval čínských GPU pokračuje. MetaX chystá výpočetní i herní grafiky vyvinuté inženýry z AMD Přečtěte si také:

Příval čínských GPU pokračuje. MetaX chystá výpočetní i herní grafiky vyvinuté inženýry z AMD

„Zázračná“ čínská grafická karta: Lisuan 7G připomíná moderní GeForce a Radeony, bude to první průlom na trh? Přečtěte si také:

„Zázračná“ čínská grafická karta: Lisuan 7G připomíná moderní GeForce a Radeony, bude to první průlom na trh?

Čínské GPU Loongson dosáhne výkon devět let starého základního Radeonu. Další ale míří o dost výš Přečtěte si také:

Čínské GPU Loongson dosáhne výkon devět let starého základního Radeonu. Další ale míří o dost výš

Čína chce eliminovat HDMI, DisplayPort a Thrunderbolt. Její GPMI chce být rychlejší a používat USB-C Přečtěte si také:

Čína chce eliminovat HDMI, DisplayPort a Thrunderbolt. Její GPMI chce být rychlejší a používat USB-C

Zdroje: IThome, VideoCardz

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Jan Olšan

Jan Olšan

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na procesory, mobilní SoC, grafické karty, disky a další počítačový hardware. Profil autora →

Témata:

Nejnovější

Anketa

Řešíte výkon při nabíjení telefonu?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Komerční sdělení

Témata

Zobrazit všechny

Návody a tipy
Průzkumník souborů, jakého ani Windows nemá. Files 4.0 ukazuje, jak má vypadat moderní a funkcemi nabitý správce souborů

Průzkumník souborů, jakého ani Windows nemá. Files 4.0 ukazuje, jak má vypadat moderní a funkcemi nabitý správce souborů

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Jak ve Windows 11 nastavit vlastní prohlížeč a vyhledávač pro nabídku Start? Řešením je tato utilita

Jak ve Windows 11 nastavit vlastní prohlížeč a vyhledávač pro nabídku Start? Řešením je tato utilita

Kde sledovat online filmy zdarma a legálně v roce 2025?

Kde sledovat online filmy zdarma a legálně v roce 2025?

Vymeťte nepořádek aneb jak efektivně spravovat úložiště Google a předejít jeho zaplnění

Vymeťte nepořádek aneb jak efektivně spravovat úložiště Google a předejít jeho zaplnění

Z našich webů

Dále u nás najdete

Konec Windows 10 je za rohem. Co byste měli udělat?

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Politici podle odborníků neumí oslovit důležité podnikatele

Pro kadeřnice i ZOO. Firma ukazuje, jak má fungovat rezervační systém

OSVČ zapláčou, zálohy na sociální a zdravotní pojištění vzrostou

Léky chránící před HIV jsou nově i v injekcích

Jak se rozhodlo, co má od nového roku dělat ČT?

Buffett prodal akcie čínského výrobce elektromobilů a vydělal

Qualcomm představil novou generaci procesorů Snapdragon

Vyplatí se víc jít do důchodu ještě letos nebo až příští rok?

Poskytujete SaaS? Tak pozor, nový EU data Act vás limituje

Potvrzování odpracovaných směn za rizikové profese v praxi

Chtěli prát prádlo, místo toho učí Čechy kouzlit s kořením

Vlastní e-mailing: Ušetříte na nástroji, proděláte na tržbách

První český zákon o umělé inteligenci je zde

10+1 zaručených tipů, jak vytěžit maximum ze slevových akcí

Spolu: paušální daň zavedeme i pro menší firmy

Úspěch bez reklamy: Společnost Vorwerk sází na osobní přístup

Dudlíky známých značek obsahují nebezpečný bisfenol A

Postkvantová kryptografie je tady: jak nasadit vše potřebné už dnes

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI