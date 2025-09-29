Inovace, nebo následování Intelu do slepé uličky? První čínské GPU s podporou ray tracingu je hodně zvláštní

V Číně je snad deset různých firem, které se díky snahám o dosažení soběstačnosti v počítačovém průmyslu financovaným ze státních peněz snaží o vyvinutí vlastního GPU. Jednou z nich je Innosilicon, který už v roce 2021 oznámil GPU označené Fantasy One (či Fenghua 1). Nebylo o něm už pak moc slyšet, ale stejná firma teď má nové GPU, které bude architektonicky úplně odlišné a docela zajímavé. Jestli to bude úspěch, to je jiná věc.
Původní Fenghua 1 / Fantasy One bylo GPU založené na licencované architektuře od firmy Imagination Technologies (od níž pochází v mobilech používaná architektura PowerVR ). Ta byla v roce 2017 prodána do Číny, dává proto smysl, že některá tamní GPU se pokoušela na její architektuře stavět. Měl by to být případ i Moore Threads Technology, byť to firma nikdy moc ochotně neprozrazovala.
Fenghua 3 neboli Fantasy III: RISC-V v grafice?
Nyní Innosilicon odhalil nové GPU označené Fantasy III (či Fenghua 3), které by ale mělo mít architekturu novou. Zajímavé je, že by mělo používat open source technologii – architekturu označenou Nanhu V3 vyvinutou v rámci projektu XiangShan institutem výpočetních technologií čínské akademie věd (mělo by jít zřejmě o tento projekt). To neznamená, že je otevřené i celé GPU, samozřejmě.
Nanhu je ovšem architektura CPU: Jde o RISC-V jádro, které Innosilicon zřejmě používá jako kostru, na níž jsou přidány vektorové a/nebo maticové jednotky akcelerující výpočetní operace a umělou inteligenci. Jedná se každopádně o jedno z prvních nebo vůbec první GPU, které používá instrukční sadu RISC-V.
To, že je GPU postaveno na základě jader CPU, nasvědčuje, že jeho hlavním cílem je být (ko)procesorem pro výpočty a umělou inteligenci spíše než GPU pro herní grafiku, k čemuž se asi více hodí architektura navržená specializovaně. Je otázka, zda tento způsob návrhu nebude určitým minusem pro výkon a konkurenceschopnost, jak se to ukázalo u Xeonů Phi a jejich předchůdce projektu Larrabee od Intelu.
V oboru umělé inteligence se točí mnohem více peněz a je považován za strategický, takže dává smysl, aby toto GPU bylo zaměřené hlavně na použití pro AI. Údajně podporuje populární frameworky jako Trtion, PyTorch a dokonce CUDA (asi nějakou formou překladu). Fantasy III podporuje také virtualizaci, což je další spíše serverová funkce. Jako paměť je použitá paměť typu HBM o kapacitě 112 GB, což opět jasně ukazuje, že půjde o serverovou grafiku – nicméně její architektura by asi mohla později být přenesena do levnější karty pro PC používajíc paměti typu GDDR. Tato kapacita paměti má umožnit použití AI modelů s až 72 miliardami parametrů, bude ale možné spřáhnout v systému více těchto GPU, což má umožnit provozovat model DeepSeek s 685 miliardami parametrů.
První čínská grafika s ray tracingem
I tak ale zdá se GPU Fantasy III pořád má schopnost fungovat i jako grafická karta. Má podporovat připojení monitorů s rozlišením až 8K (7680 × 4320 bodů) a Innosilicon píše, že podporuje grafické aplikace psané nad API OpenCL, OpenGL 4.6, Vulkan 1.2 i DirectX 12. GPU dokonce má i podporu raytracingové grafiky, firma se chlubí tím, že jde o první čínské GPU, které ray tracing umí akcelerovat.
Teoreticky by tedy mohlo být schopné rozběhnout hry ve Windows (mezi podporovanými OS mají být Kylin a Tongxin Linux, Android a právě Windows), ale zda toho budou ovladače GPU schopné, je jiná otázka.
Funkční softwarová vrstva a ekosystém pro herní grafiku jsou nesmírně rozsáhlým systémem vyžadujícím roky, ne-li dekády vývoje, takže žádný úplný nováček na tento trh nemůže snadno a rychle proniknout. Na druhou stranu, firma údajně ukázala demo, v němž prý na tomto GPU byly spuštěné hry Tomb Raider (který díl, nevíme), Delta Force a Valorant. Výkonnostní čísla ale nebyla sdělena a je otázka, zda by „out-of-the box“ fungovaly i nemodifikované verze her se vším všudy. Pokud se podaří dosáhnout nějaké rozumné kompatibility s hrami, bylo by to příjemné překvapení.
Vzhledem k použití pamětí HBM těžko toto GPU bude prodáváno jako herní grafická karta. Firma Innosilicon ale zřejmě s podporou her míří jinam – servery s těmito akcelerátory by mohly sloužit pro streamované služby, kdy by na každém z GPU běžela hra pro několik klientů, takže by se drahá a velká paměť využila.
Opět je ale třeba dodat, že jedna věc je teorie, druhá praxe. Zatím se ze všech různých adeptů podařilo funkční herní GPU vytvořit jen Intelu – po desetiletích vývoje a velkém úsilí a investicích. Žádný z čínských pokusů o herní GPU zatím použitelně nedopadl. I Fantasy III / Fenghua 3 tedy zatím berme hlavně jako kuriozitu. Uvidíme, kam to s ním Innosilicon dopracuje.
V jaké fázi vývoje toto GPU je a případně zda už je dostupné na trhu (nebo asi spíš kdy bude eventuálně dostupné), zprávy neuvádějí.
