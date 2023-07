Čínská firma přidala podporu procesorů Coffee Lake na (zvláštní) desky s čipsetem H110

Asi není třeba připomínat to, že u procesorů Coffee Lake Intel udělal nepopulární věc a změnil piny pro napájení v socketu tak, že pro tyto procesory bylo třeba kupovat nové desky s čipsety řady 300 a navíc také v nových deskách nefungují starší CPU Kaby Lake a Skylake. Ačkoliv tak byl zachován socket LGA 1151, efektivně jde jakoby o dvě různé patice. Od té doby byly nalezeny způsoby, jak přes určité obtíže procesory Coffee Lake ve starších dekách rozběhat. Teď to ovšem poprvé dorostlo oficiálních rozměrů. V Číně se jeden z výrobců rozhodl nerespektovat vůli Intelu a sám přišel s podporou procesorů Coffee Lake na levných deskách se starým čipsetem H110, sahajícím zpátky do doby uvedení platformy Skylake před třemi lety.

Coffee Lake na staré platformě. Oficiálně

Čínská firma Onda vyrábí elektroniku, notebooky, počítače, ale i základní desky. Její jméno není úplně nové, i když u nás od ní nic nenajdete, podobně jako v případě dalších značek operujících na tamním trhu. Nyní tato firma oznámila přidání podpory procesorů Core i3–8100 a i3–8350K do BIOSu jednoho ze svých levných modelů, desky Onda H110C+ (v revizi 1.0). To je skutečně deska s čipovou sadou H110, určená standardně pro Skylake a Kaby Lake.

Příslušný BIOS je zatím jen v beta verzi, ale i tak firma Onda oficiálně podporuje procesory Core i3–8100 a Core i3–8350K, tedy levná čtyřjádra. O podpoře vyšších šestijádrových modelů není bohužel žádná zmínka. Důvod je asi opět v napájení. Šestijádrové procesory přetěžují napájecí piny v socketu starších desek. Protože na procesorech Coffee Lake došlo k přesunu kontaktů, na steré verzi LGA 1151 mají k dispozici ještě méně vodičů, než Kaby Lake/Skylake. Naopak čtyřjádrové modely jsou vlastně předělané čipy Kaby Lake, mají nižší proudová odběr a obvykle je možné je bezpečně provozovat.

Podpora Core i3–8100 a i3–8350K v BIOSu desky Onda s čipsetem H110

Deska Onda H110C+ má patrně v BIOSu integrován potřebný mikrokód a další moduly nutné pro provoz těchto čipů Coffee Lake a inženýři firmy asi začlenili další potřebné úpravy, aby procesory normálně fungovaly. Ale otestovat, jak bezproblémové to je, by jistě bylo hodně zajímavé. Je samozřejmě otázka, zda přitom nebyly udělány i nějaké úpravy hardwarové, například zda deska nějak detekuje podle pinů, který druh čipu jste do ní nainstalovali. Není bohužel úplně jasné, zda Onda Coffee Lake zprovoznila čistě novým BIOSem, nebo už deska v době, kdy byla nová, šla na trh s patřičnými úpravami.

Budou další následovat?

Tato vlaštovka může zůstat ojedinělým dokladem toho, že na asijském trhu se občas dějí zvláštní věci. Bylo by ale zajímavé, kdyby se s tímto precedentem provalily hráze a tento hack zpřístupnili více nebo méně oficiálně i další výrobci prodávající na západních trzích. Podezírat by se dal třeba ASRock, který býval „disruptivní“ vůči různým konvencím hodně rád.

Rozhodně by to bylo pozoruhodné, otázka ale je, zda dnešní trh „DIY“ stavitelů sestav ještě má o takovéto „hacky“ zájem. Spíš mi přijde, že dnes je dominatním zákazníkem „hráč“ (hlásící se k „herní kultuře“) vyhledávající značkové prémiové produkty s RGB LED a jinými ozdobami. A tato klientela má k levným řešením a takovýmto partyzánským kouskům asi spíš odpor. Kdepak guma od trenek pro ztišení disku, pokud chce nějaký „mod“, hotový si ho koupí. A nejlépe nesoucí rozeklané logo nějakého „gaming brandu“. Trošku to připomíná situaci se značkovým módním oblečením.

Bizarní deska

Ona deska Onda H110C+ je ovšem vůbec divočina. Pokud se pozorně podíváte, je cosi divného s jejími paměťovými sloty (nápověda – všimněte si, kde se v nich nachází „přepážky“). Tato deska nabízí totiž podporu jak pamětí DDR4, tak DDR3. Pochopitelně ne najednou, lze použít buď jeden, nebo druhý typ. Polovina slotů je pro DDR3, polovina pro DDR4.

Onda H110C+ podporuje paměti DDR4 i DDR3. Pro každý druh má jediný slot

Bohužel sloty jsou celkem jen dva, takže vlastně naráz smíte mít nainstalovaný jediný modul. To má pochopitelně následky pro maximální kapacitu RAM a znemožňuje dvoukanálové zapojení pro vyšší výkon. Čtyři sloty by zde opravdu dávaly smysl, ale Intel to u lowendovcýh čipsetů jako H110/310 zdá se zakazuje. I přes to je tato deska ale každopádně docela unikátní. Kdybych byl sběratel PC kuriozit, asi bych ji chtěl mít. A také by mě zajímalo, co se stane, když se ke Coffee Lake osadí paměti DDR3…