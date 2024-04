Ďábelsky rychlé paměti: Samsung má LPDDR5X s rekordní frekvencí 10 666 MHz

Desktopovým PC, či přesněji pamětem DDR5, které jsou v nich používané, zase ujíždí výkonnostní vlak oproti notebookům a mobilům založeným na pamětech typu LPDDR. Je to bohužel trend poslední doby a ač se chvíli zdálo, že ho DDR5 přeruší, mobilní paměti teď zase mají prakticky o polovinu vyšší propustnosti. Samsung teď přišel dokonce s pamětí, která překoná efektivní frekvenci 10 GHz, což opět zvýhodní mobilní procesory včetně různých ARMů.

LPDDR5X-10667

Čipy, které teď Samsung oznámil, by měly být vůbec nejvýkonnější pamětí LPDDR5X na trhu a mají efektivní rychlost 10 666 Mb/s (na 1 bit sběrnice) či, jak se také uvádí, efektivní frekvenci 10 666 MHz, což by mělo dodávat zařízením propustnost skutečně pekelnou, byť reálně to asi bude 10 666,66 MHz s periodou, což by se mělo správně zaokrouhlovat nahoru na 667 (Samsung zaokrouhluje rovnou na 10,7 GHz).

Takto rychlé paměti LPDDR5X jsou hodně důležitá věc pro mobilní SoC architektury ARM, kterým díky vysoké propustnosti při poměrně nízké spotřebě pomáhají k jejich překvapivým výkonům a energetické efektivitě, ale i pro x86 procesory v noteboocích, kde mohou mít v podstatě stejný efekt.





Největší přínos by tato LPDDR5X měla mít pro integrované grafiky, kterým dovolí dosáhnout vyšší výkon. Procesor s pouze běžným 128bitovým paměťovým rozhraním totiž s takovouto pamětí má k dispozici dvakrát vyšší propustnost (170,7 GB/s), než by třeba dosáhl desktopový či notebookový Ryzen s pamětí DDR5 (s níž oficiálně podporuje DDR5–5200 o propustnosti 83,2 GB/s). A propustnost pamětí je hlavním limitujícím faktorem pro výkon integrovaných grafik.

Bylo by tak hodně pěkné, kdyby takto rychlé paměti podporovaly budoucí Ryzeny 9000 Strix Point, které mají mít iGPU s 1024 shadery architektury RDNA 3.5, nebo jejich highendová „halo“ verze Sarlak. Ta má mít dokonce integrované GPU se 40 CU (2560 shaderů) a 256bitové paměti, kde by tím pádem byla dosahovaná propustnost 340 GB/s a herně by to už mohlo být hodně zajímavé. Je ale dost pravděpodobné, že tyto procesory budou používat starší a pomalejší typy pamětí LPDDR5X.

Podle Samsungu jsou tyto paměti vyráběné výrobním procesem 12nm třídy (paměti se vyrábí odlišnými výrobními procesy, proto nezaměňujte s 12nm procesem pro výrobu logických čipů, který byl nový před šesti, sedmi lety). Jejich kapacita může být až 32 GB na jeden modul oproti 24GB modulům v předchozí generaci. Jednotlivý čip by tedy snad měl už mít kapacitu 32 GB. Použití těchto LPDDR5X by tedy mohlo zvednout i maximální kapacity paměti osaditelné do notebooků.

Spotřeba by zřejmě měla být zachovaná proti předchozí generaci. Samsung totiž uvádí, že výkon je o 25 % lepší při o 25 % lepší energetické efektivitě, což implikuje stejný příkon. Toto srovnání je asi proti předchozí generaci LPDDR5X-8533.

Co by za to dal desktop…

Nelze se zbavit dojmu, že tyto paměti by měly značné přínosy i v desktopových PC, neboť paměti klasického typu (nyní DDR5) nezvládají škálování na vysoké frekvence zdaleka tak dobře a jak už bylo zmíněno, je to trend patrný už několik let. Toto znevýhodňuje desktopové počítače v energetické efektivitě (a i díky tomuto faktoru vypadají „x86 dinosauři“ oproti procesorům ARM o něco hůř, než jak na tom jsou s efektivitou ve skutečnosti), ale i ve výkonu.

Dlouho platilo, že paměti jako LPDDR5(X) se v desktopu nedaly použít, vedly by k tomu, že by RAM musela být napevno osazená na desku a tím pádem nerozšiřitelná. A bohužel by pak asi také docházelo k tomu, že by nás výrobci desek brali na hůl a předražovali vyšší kapacity podobě jako třeba Apple u svých počítačů.

Ovšem nedávno došlo ke standardizaci modulového provedení pamětí LPDDR5 a LPDDR5X v tzv. formátu LP-CAMM2. Toto otevírá možnost, že by i budoucí desktopové procesory možná mohly přejít na tento typ paměti, po čemž by si mohly užívat podobné výhody vysokého výkonu a efektivity jako SoC v mobilech a noteboocích (pravda, spotřeba by byla pořád o něco vyšší proti tzv. on-package RAM). Zatím ale není známo, jak rychle nebo zda vůbec plánují AMD a Intel případně LP-CAMM2 u desktopových procesorů a desek pro ně začít používat.

Zdroj: Samsung