Díky AI budou prý deset let drasticky zdražené paměti a SSD. Altman chce spolknout 40 % výroby čipů

Minulý měsíc jsme tu měli zprávy o zdražování úložišť – výrobci pevných disků a NAND (používaných pro výrobu SSD) kvůli náhlému vzedmutí poptávky začali zvedat ceny. Na trhu se zřejmě rychle začal tvořit nedostatek úložišť, za kterým stojí masivní vybavování datacenter pro umělou inteligenci. Zdá se, že kvůli tomu hrozí značná krize v cenách disků a pamětí, jejichž ceny mohou v následujících letech narůst ještě výrazně víc.
Po nástupu trumpovské administrativy začala být v USA atmosféra, kdy firmy ve snaze zavděčit se prezidentu ohlašují do budoucna extrémně velké investice. Jedním z těchto plánů je tzv. Project Stargate, což je plán, kdy prý bude nalito 500 miliard dolarů do budování datacenter pro umělou inteligenci firmy OpenAI v USA, na čemž se má podílet Oracle a fond Softbank. Je otázka, jak moc je tento plán realistický, zdá se ale, že toto megalomanství může mít poměrně závažné dopady na celý trh.
Pro tento projekt údajně podepsali předběžné smlouvy firmy Samsung a Hynix coby dodavatelé pamětí pro systémy, které by měly být do těchto nových datacenter dodány. Mělo by ale jít o tak velký objem dodávek, že hrozí značným pokřivením trhu. Nákupy pro tento projekt by prý mohly být až do výše 900 tisíc waferů paměti DRAM měsíčně. Což by představovalo 40 % totální celosvětové výroby tohoto druhu paměti.
Skoro milion waferů měsíčně jen na DRAM
Je víc než pravděpodobné, že takovýto nárůst poptávky povede ke zdražení pamětí pro zbytek trhu, protože způsobí nedostatek těchto čipů. Budou-li se tedy tyto plány opravdu realizovat, zdraží paměti pro počítače na běžném trhu, výrobci totiž budou motivováni přesunout výrobu na dražší paměti pro servery a GPU. Dopady by asi mohly být i dost drastické a výsledné zdražení ještě o dost vyšší (a déle trvající) než to, co už vidíme nyní. Je sice pravděpodobné, že výrobci pro tyto zakázky rozběhnou produkci na nových linkách, ale s tím je pro ně spojeno riziko, takže pravděpodobně nárůst kapacit nebude odpovídat nárůstu poptávky.
V roce 2025 by měla výroba pamětí DRAM dosáhnout nějakých 2,25 milionu waferů, oproti 2,07 milionu waferů v roce 2024. Podobné tempo ročního navyšování by tedy nemohlo k vykrytí požadavků těchto plánů stačit.
Je zajímavé, že firmy plánující projekt Stargate dokonce počítají s tím, že nebudou od Samsungu a Hynixu kupovat hotové čipy DRAM (v provedení DDR5 pro servery a HBM pro akcelerátory AI), ale jenom zpracované a ještě nerozřezané wafery. Kalkulují tedy evidentně s tím, že objem nákupů bude tak velký, že se jim vyplatí zpracovat wafery vlastními silami nebo zadat tuto práci externím dodavatelům v separátním kontraktu. Je možné, že mají v plánu postavit vlastní linky na zpracování waferů, finalizování a testování čipů.
Extrémní plány nebo vize investic do množství GPU pro nová AI datacentra jsou něco, co u Sama Altmana z OpenAI není nové. Vzhledem k zapojení Oracle a Softbank ale tentokrát nejde jenom o prázdné fantazie (které asi často jsou i marketingem, kterým se OpenAI snaží udržovat „hype“ kolem svého produktu). Je třeba říct, že i pro Oracle a Softbank jde o hodně velkou investici a je otázka, jestli na ní opravdu mají. Teoreticky může reálný rozsah postavených datacenter nakonec být nižší. Zdali bude aktuální mánie kolem umělé inteligence opravdu pokračovat tak, jak si firmy, které na ní chtějí vydělávat, představují, nebo se ukáže, že jde o nafouknutou bublinu, to je otázka, na kterou by chtěli znát odpověď všichni.
Těžká krize i v NAND?
Podobné signály o tom, že pamětí může kvůli těmto megalomanským investicím do AI nedostatek, jsou i okolo pamětí NAND Flash, které servery zase budou potřebovat jako úložiště. Šéf firmy Phison, která je jedním ze dvou hlavních dodavatelů řadičů pro SSD (pro které je NAND hlavní komponenta), nyní sdělil, že dostupnost a ceny zřejmě budou hodně nepříznivé během roku 2026. Ale nepříznivé poměry asi budou trvat mnohem déle než jen to, na trhu podle něj bude trvající nedostatek paměti NAND Flash panovat až deset let.
Cenový cyklus střídání nejdříve nedostatku a vysokých cen a poté přezásobení a nízkých cen podle očekávání Phisonu nyní bude abnormální. Nedostatek podle něj nebude trvat jen zhruba rok, ale může trvat až deset let. Je pochopitelně možné, že Phison coby aktér na straně prodávajících má na nadměrné poptávce po pamětech sám zájem a může její význam ve svých prohlášeních přeceňovat. Zcela mimo ale tato odpověď asi nebude. Z objemu uváděného u pamětí DRAM je jasné, že realizace plánů na Project Stargate naruší drasticky i rovnováhu na trhu pamětí NAND.
Tím pádem nás podobně tomu, jako se v následujících letech dají čekat vysoké ceny operačních a pamětí a jejich špatná dostupnost, budou asi vysoké ceny trápit i v úložištích a SSD. A zdražení obou typů pamětí samozřejmě postihne i zařízení, v nichž tvoří součást, jako například chytré telefony. I dostupnosti grafik a procesorů asi mohou dost trpět, protože se dá čekat, že i z výrobní kapacity TSMC pro logické čipy tato megalomanie hodně ukrojí.