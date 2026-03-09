Díky, AI. Herní grafické karty se vracejí o pět let zpátky, Nvidia znovu vydává GeForce RTX 3060

Zdá se, že zatímco drahé paměti a obecně rostoucí ceny hardwaru kvůli mánii investorů okolo umělé inteligence zatrhly uvedení nových lepších modelů grafik v podobě GeForce RTX 5000 Super, současně tato situace přivane na trh jiné novinky, byť možná takové, o které nikdo moc neprosil. Jednou z nich je, že se na trh zdá se vrátí pět let stará grafická karta GeForce RTX 3060, jejíž výroba už před časem skončila.
Obnovená premiéra RTX 3060
GeForce RTX 3060 byla nejlevnějším modelem generace Ampere z roku 2020, její vydání bylo ale až v lednu 2021 – karta tehdy přinesla 3584 shaderů (28 jednotek SM) se 192bitovými pamětmi GDDR6 o kapacitě 12 GB.
Zejména tato kapacita se ukázalo z dlouhodobého hledisky výhodou proti výkonnějším kartám (RTX 3060 Ti, 3070 i 3070 Ti měly 8 GB paměti, RTX 3080 pouze 10 GB), byť byla spíš technickou nutností spíš než záměrem (Nvidia měla u GPU se 192bitovou sběrnicí na výběr jen z 6GB a 12GB konfigurace, jinak by její volbou určitě také bylo 8 GB). Na druhou stranu hrubý výpočetní výkon karty už dnes až tak neoslní (je nižší než u Radeonu RX 7600 nebo GeForce RTX 5050), byť hrát na ní stále budete s patřičně sníženými nataveními moci i nyní.
Už v lednu se objevila překvapivá zpráva (od leakera s přezdívkou Hongxing2020), že Nvidia chystá návrat GeForce RTX 3060 na trh, a to během aktuálního první čtvrtletí. To se už začíná nachylovat, ale přišlo potvrzení z fóra Board Channels, podle nějž zpráva měla pravdu. Tamní leaker uvádí, že výrobci karet by měli mít první šarže nových GeForce RTX 3060 připravené ještě tento měsíc, a skutečně se tak chystá obnovená premiéra tohoto modelu.
Různí výrobci karet by údajně měli mít první dodávky mezi 10. a 20. březnem, byť ze strojového překladu z čínštiny není úplně jasné, zda jde o dodávky potřebných komponent těmto firmám ze strany Nvidie, nebo o dodávky hotových karet ze strany jejich výrobců už do distribučního řetězce. Ať tak nebo tak, tyto karty míří na trh.
Podle Board Channels zřejmě není plánováno žádné sjednocené datum vydání, karty se prostě budou objevovat v obchodech bez nějakých fanfár podle toho, kdy jednotliví výrobci grafiky pošlou do distribuce (a podle toho, kdy se pak zboží dostane na konkrétní regionální trhy). Je proto možné, že nás se informace o březnovém příchodu netýká a pokud se karty dostanou i na náš trh, může to být až někdy později na jaře.
Propagační ilustrace Nvidie z doby vydání GeForce RTX 3060 kartu představovala jako ultimátní, což ironicky může znamenat i cosi ve smyslu „poslední, která přijde“
Jak zajímavá tato karta bude, to je otázka, která bude asi dost záviset na ceně. V prodeji najdete i dnes hodně „herních počítačů“, které staví na tak pomalé a omezené kartě, jakou je GeForce RTX 3050 6GB, proti níž by GeForce RTX 3060 byla pořád výrazně lepší. Bohužel ale asi její cena bude také vyšší, takže tento nešťastný model nejspíš z nabídky nevystrnadí.
Zatím není moc jasné, zda se GeForce RTX 3060 vrátí v přesně původní konfiguraci z roku 2021. Nvidia mezitím totiž stihla vydat i 8GB model, který má jen 128bitovou sběrnici a tím zredukovaný výkon. V současných podmínkách, kdy není na trhu dost pamětí a jsou drahé, je hodně pravděpodobné, že tyto nově vyráběné grafiky budou právě 8GB verze. Možná i proto, aby vedle nich nevypadaly nové GeForce RTX 5050, 5060 a 5060 Ti s také pouze 8GB pamětí špatně.
Proč vyrábět starý model, když není dost čipů pro nové?
Důvody, proč oživovat výrobu takhle staré grafiky, neleží asi čistě v tom, že používá paměti GDDR6 – ty má Nvidia také třeba u GeForce RTX 4060 a RTX 4060 Ti, nebo aktuálně u RTX 5050. Může tedy jít spíš o to, že GeForce RTX 3060 používá 8nm čip vyráběný v továrnách Samsungu, který asi lze vyrábět za významně nižší cenu, než co stojí 4nm čip pro GeForce RTX 5050. Za normální situace by toho nebylo tak snadné využít, protože by už o takto starou kartu byl nižší zájem a musel aby jít dolů cenou, ale nedostatek grafik na trhu znamená, že teď část kupujících bude nucena tuto nabídku vzít.
Kromě toho může být rozhodujícím faktorem rychlost pamětí GDDR6, které karta vyžaduje. GeForce RTX 5050 a RTX 4060 vyžadují GDDR6 běžící na efektivní frekvenci 20,0 GHz, respektive 17,0 GHz. Oproti tomu starší GeForce RTX 3060 provozovala tyto paměti jen na taktu 15,0 GHz efektivně. Je proto možné, že pro výrobu GeForce RTX 3060 dnes na trhu ještě existuje určitá zásoba starších čipů, které se nedají uplatnit v novějších grafikách GeForce (mají oficiální rating třeba na 16,0 GHz), takže výroba RTX 4060 nebo RTX 5050 ani není alternativou. Vyrobit nové várky GeForce RTX 3060 umožní tyto čipy zužitkovat a dostat tak na trh další kusy grafik, aniž by to ubralo z objemu výroby novějších generací.
Zdroje: VideoCardz, Hongxing2020