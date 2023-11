Drtí ARM procesory x86? V počítačích a noteboocích jeho podíl proti loňsku klesá

V pátek jsme psali o aktuálních (respektive aktuálních ke konci třetího čtvrtletí) tržních podílech procesorů AMD a Intel v osobních počítačích i serverech. V těchto statistikách od Mercury Research nejsou ovšem zahrnuté procesory ARM. Mezitím se objevila také čísla uvádějící jejich podíl v porovnání s CPU používajícími instrukční sadu x86, takže se můžeme podívat, jak se vyvíjí jejich průnik do světa PC.

Zatímco stále zaznívají hlasy prorokující, že procesory s instrukční sadou ARM kompletně přeberou PC trh, v tomto sledovaném období jejich podíl naopak trochu klesal z předchozích hodnot. Podle Mercury Research v třetím kvartálu (červenec až září 2023) získaly tržní podíl 10,6 % na prodejích PC, což by zřejmě měly být desktopy a notebooky dohromady. Není to úplně velký propad, v druhém kvartálu držely ARM procesory 11,1 %.

Nicméně už je to o dost nižší číslo, pokud se srovná s vysokými výsledky v Q3 a Q4 2022 a také Q1 2023, kdy je odhadováno, že tržní podíl ARM zařízení/procesorů dosáhl až 14,6 %, 13,3 % a 14,8 %. Nyní to vypadá, že to nemuselo být způsobeno ani tak jejich boomem, jako tím, že tradiční PC a notebooky s procesory Intel a AMD procházely propadem prodejů a jejich výrobci redukovali skladové zásoby tím, že přechodně snížili výrobu nových zařízení, takže nakupovali méně procesorů pro ně.





Podle Mercury Research sice nedošlo k tomu, že by se v třetím kvartálu proti Q2 snížily prodeje ARM procesorů/počítačů v absolutních číslech, ale prodeje procesorů AMD a Intel či zařízení s nimi šly nahoru víc, takže podíl ARMu se smrsknul.

ARM procesor Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3 Autor: Qualcomm, via ComputerBase

Čísla Mercury Research o prodejích procesorů měla reflektovat čipy nakoupené výrobci zařízení, takže tyto notebooky a PC mohou být reálně prodány až o něco později (až projdou výrobou zařízení, distribucí a tak dále). Výjimkou jsou procesory Applu, pro která nejsou tato čísla dostupná a statistika vychází ze sledování počtů celých zařízení, které jdou z Applu do prodeje. Tato zařízení budou reálně prodána dříve, takže prodeje x86 asi statistika ukazuje s určitým předstihem oproti prodejům procesorů (zařízení) Apple. Dlouhodobě by tím ale nemělo vznikat zkreslení, kdy by prodeje x86 byly nadhodnocené, protože pokud by reálné prodeje neodpovídaly výrobě, korigovali by to výrobci PC a notebooků poté ve svých následujících nákupech, aby se zásob ze skladu zbavili.

Macy klesly, Chromebooky stouply

Propad v podílu ARMu by byl zřejmě ještě trošku větší, pokud by se braly v úvahu jen počítače Applu. Zatímco jejich prodeje klesly, podle Mercury Research se zase výrazně zotavily prodeje ARMů na trhu Chromebooků, které se zvýšily, zatímco v předchozích obdobích procházely propadem. Toto tedy o něco vylepšilo statistiku.

Zdroj: Tom's Hardware