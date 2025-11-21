Cnews.cz  »  Internet  »  Galaxy AI bude placená, naznačují budoucí plány Samsungu. A to už možná od příštího roku

Galaxy AI bude placená, naznačují budoucí plány Samsungu. A to už možná od příštího roku

Dominik Dobrozenský
Dnes
Samsung poprvé přiznává, že může dojít ke zpoplatněný některých funkcí Galaxy AI od roku 2026.

Samsung se od uvedení Galaxy AI rád chlubí faktem, že jeho funkce umělé inteligence nabízí uživatelům zcela zdarma. To se však může změnit, jelikož společnost poprvé veřejně naznačila, že by část umělé inteligence mohla být zpoplatněna.

Základ zdarma, pokročilé AI funkce za příplatek?

V materiálech i diskuzích Samsung opakuje, že Galaxy AI bude zdarma alespoň do konce roku 2025. Otázkou ale je, co přijde potom. Nyní poprvé připustil, že některé vylepšené AI funkce by mohly vyžadovat poplatek.

Zatím není jasné, zda půjde o měsíční předplatné, placený balíček nebo samostatně zpoplatněné funkce. Nevíme ani, zda se poplatky objeví už začátkem příštího roku, nebo až při uvedení nové řady Galaxy S26.

Samsung zkusí prorazit na desktopech: svůj Internet Browser přenáší z telefonů na Windows

Je ale pravděpodobné, že tyto vylepšené či pokročilé AI funkce budou na nové generaci vlajek zdarma jako jeden z bonusů. Podrobnější informace se snad dozvíme ještě před koncem tohoto roku. Nyní můžeme s jistotou pouze říci, že základní funkce Galaxy AI, které jsou „standardně v telefonu“, budou navždy zdarma.

Do této kategorie spadají funkce, které běží přímo na zařízení, například textový asistent, asistent poznámek, živý překlad hovorů, AI úprava zvuku, generativní tapety, asistent pro procházení webových stránek a další.

Podle statistik zveřejněných Samsungem využívá Galaxy AI více než 70 % majitelů smartphonů Galaxy S25. Funkci Circle to Search (která je více Googlu než Samsungu) využívá více než polovina uživatelů, Now Brief pak využívá každý třetí uživatel.

zdroje: Sammy Fans, Android Police, Samsung Newsroom (1, 2)

Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

