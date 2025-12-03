Grafické karty Radeon brzo zdraží. 16GB karty půjdou nahoru o tisícovku a nejde asi o poslední růst cen

Jak už jste asi zaregistrovali z dalších zpráv, počítačový svět teď zachvátila krize v podobě extrémního nárůstu cen pamětí DRAM, mezi které patří i paměti pro GPU jako GDDR6 a GDDR7. Bohužel se potvrzuje, že ceny grafik kvůli tomu porostou. Přímo AMD zvýší doporučené ceny karet Radeon, což se možná už brzy propíše i do cen v obchodech. Výrobní náklady z toho asi udělají nevyhnutnost, přestože poptávka po grafikách teď nejspíš opadne.
Minulý měsíc jsme tu měli zprávu, že rostoucí ceny pamětí možná povedou ke zrušení některých modelů karet, případně k jejich horší dostupnosti (například u GeForce RTX 5060 Ti 16 GB). Tyto zprávy také uváděly, že AMD již zpravilo výrobce karet Radeon o tom, že doporučené ceny karet budou zvýšeny. Koncem měsíce pak web UDN přišel se zprávou, že zdražení by mohlo být ve výši asi okolo 10 %.
Teď přichází čerstvé zprávy z fóra Board Channels, které už uvádí konkrétní částky, které zjistili zdroje z distribuční sítě. Několik výrobců karet údajně svým distributorům oznámilo, že se chystá vlna zdražení, která by obvykle měla mít výši okolo 20 $ u grafik s 8GB pamětí a 40 $ u grafik s 16GB pamětí (ostatní kapacity asi budou zdražené úměrně). U nás by to po připočtení DPH mělo být něco přes 500 Kč / 21 € u grafik s 8GB pamětí a 1000 Kč / 43 € u grafik s 16GB pamětí.
Zřejmě to nebude něco, co by se týkalo jen nových grafik Radeon RX 9000, zdražení pamětí by mělo ovlivnit i karty starších generací, přičemž u doprodávaných Radeonů RX 7600 nebo RX 7600 XT logicky bude paměť tvořit větší procento nákladů než u nových dražších karet. Nelze tedy asi čekat, že by zdražení v absolutní výši bylo u těchto karet mírnější. Starší karty nicméně mohou na zdražení asi reagovat pomaleji, pokud ještě na skladech zůstávají větší staré zásoby.
Podle Board Channels ovšem toto je jen první vlna zdražení, což implikuje, že jsou očekávány další. Není jasné, zda už jsou přímo na cestě, nebo se s nimi jen počítá výhledově v důsledku toho, že se počítá i s dalším nárůstem nákupních cen u pamětí. Zatím nikdo neví, jak dlouho bude trend rychle stoupajících cen pokračovat.
Nvidia přestane nakupovat paměti pro výrobce karet
Je pravděpodobné, že k podobnému vývoji bude docházet i u grafik GeForce od Nvidie. K nim zatím nejsou takto konkrétní zprávy o zvyšování cen, nicméně prosáklo, že Nvidia přestane s dosavadní praktikou, kdy sama nakupovala paměti GDDR6 či GDDR7 a výrobcům karet pak svá GPU prodávala rovnou v balíku s paměťovými čipy pro ně určenými. Nyní to údajně skončí a na prodej už budou jen samotná GPU, takže paměti GDDR7 si výrobce karty bude muset sehnat sám. Pro většinu z nich to bude asi změna k horšímu, jelikož budou mít těžší vyjednávací pozici než Nvidia.
Zejména menším výrobcům se nejspíš výrazně zdraží (ne-li znemožní, v aktuální situaci) přístup k pamětem, což by mohlo vést k tomu, že některé značky, které karty GeForce nyní vyrábějí, z trhu zmizí. Nvidia má tzv. „AIB partnerů“ (AIB či AIC znamená Add-In-Board nebo Add-In-Card) teď velké množství, které tak možná zase prořídne.