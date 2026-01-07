HP vměstnal celý počítač do malé klávesnice. EliteBoard G1 má baterii i čtečku otisku prstů

HP se na veletrhu CES pochlubilo pravděpodobně nejmenším počítačem, jaký kdy vyrobilo. Veškerý hardware totiž vměstnalo přímo do těla tenké klávesnice, ne větší než běžné kancelářské příslušenství s příjemnou hmotností 680 gramů.
Jeden kabel vládne všem
HP EliteBoard G1a vypadá na první pohled jako obyčejná klávesnice. Uvnitř se však skrývá plnohodnotný počítač poháněný procesorem AMD Ryzen AI 300 s integrovanou grafikou AMD Radeon 800M. Spíše než herní dělo se tak jedná o kompaktní, multimediální pracovní stanici, která najde využití hlavně v podnikovém prostředí.
Výhodou „kláveso-počítače“ je extrémně jednoduché zapojení. K provozu totiž stačí pouze jeden USB-C kabel, který se stará o napájení, přenos dat a obrazu zároveň. Díky tomu tak zůstane pracovní stůl přehledný a bez zbytečné změti kabelů. Na těle zařízení se nachází dva USB-C konektory.
Dalším bonusem je zabudovaná baterie, díky níž se zařízení chová jako skutečný notebook (jen bez displeje). Po odpojení kabelu se počítač automaticky uspí a po opětovném připojení tak můžete pokračovat v práci tam, kde jste skončili. Bez jakékoliv ztráty dat.
HP bohužel na webu neuvádí moc podrobnějších informací ani cenu. Vzhledem k současné situaci kolem dostupnosti pamětí RAM to však není až tak velké překvapení. Zároveň je také dobré připomenout, že HP není jedinou firmou, která s podobným konceptem přišla. Počítač skrytý v klávesnici nabízí už delší dobu například Raspberry se svým modelem Pi 500+.
zdroj: HP