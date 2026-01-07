Cnews.cz  »  Internet  »  HP vměstnal celý počítač do malé klávesnice. EliteBoard G1 má baterii i čtečku otisku prstů

HP vměstnal celý počítač do malé klávesnice. EliteBoard G1 má baterii i čtečku otisku prstů

Dominik Dobrozenský
Dnes
HP EliteBoard G1a
Nový počítač schovaný v těle běžné klávesnice nabídne výkon 50 TOPS a vestavěnou baterii, s jejíž pomocí můžete zařízení přenášet bez jakékoliv ztráty dat.

HP se na veletrhu CES pochlubilo pravděpodobně nejmenším počítačem, jaký kdy vyrobilo. Veškerý hardware totiž vměstnalo přímo do těla tenké klávesnice, ne větší než běžné kancelářské příslušenství s příjemnou hmotností 680 gramů.

Jeden kabel vládne všem

HP EliteBoard G1a vypadá na první pohled jako obyčejná klávesnice. Uvnitř se však skrývá plnohodnotný počítač poháněný procesorem AMD Ryzen AI 300 s integrovanou grafikou AMD Radeon 800M. Spíše než herní dělo se tak jedná o kompaktní, multimediální pracovní stanici, která najde využití hlavně v podnikovém prostředí.

Výhodou „kláveso-počítače“ je extrémně jednoduché zapojení. K provozu totiž stačí pouze jeden USB-C kabel, který se stará o napájení, přenos dat a obrazu zároveň. Díky tomu tak zůstane pracovní stůl přehledný a bez zbytečné změti kabelů. Na těle zařízení se nachází dva USB-C konektory.

HP EliteBoard G1a nabídne vyměnitelnou RAM i úložiště

Dalším bonusem je zabudovaná baterie, díky níž se zařízení chová jako skutečný notebook (jen bez displeje). Po odpojení kabelu se počítač automaticky uspí a po opětovném připojení tak můžete pokračovat v práci tam, kde jste skončili. Bez jakékoliv ztráty dat.

HP bohužel na webu neuvádí moc podrobnějších informací ani cenu. Vzhledem k současné situaci kolem dostupnosti pamětí RAM to však není až tak velké překvapení. Zároveň je také dobré připomenout, že HP není jedinou firmou, která s podobným konceptem přišla. Počítač skrytý v klávesnici nabízí už delší dobu například Raspberry se svým modelem Pi 500+.

