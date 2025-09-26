Raspberry Pi 500+ je už zcela dospělý počítač s SSD… a mechanickou klávesnicí? Ale i pocta osmibitům

Loni vydala firma Rapsberry Pi zařízení Pi 500, kompletní počítač integrovaný v šasi klávesnice, ke kterému už stačí jen připojit monitor (a myš), jinak ale je odvozený od miniaturních desek s procesorem Arm, kterými se Raspberry Pi proslavilo. Raspberry Pi 500 mělo určitá omezení, která teď napravuje právě vydaná nová verze Pi 500+, která jako by korunovala cestu firmy – toto už je opravdu skutečný dospělý počítač se vším všudy.
Raspberry Pi 500 i nové Rapsberry Pi 500+ jsou založené na stejném hardwaru jako deska Raspberry Pi 5, což znamená 16nm procesor Broadcom BCM2712 se starší, ale stále moderní a slušně výkonnou architekturou Cortex-A76 a frekvencí 2,4 GHz.
Tento SoC už umožňuje použít jako úložiště pro systém nejen kartu MicroSD, ale i plnotučné NVMe SSD v podobě modulu M.2. Raspberry Pi 500 už má na PCB přípravu pro slot pro takové SSD, ale ještě ji nevyužívá. A to je právě něco, co přináší nové Pi 500+. Ale ne vše.
Raspberry Pi 500+ je opět počítač zabudovaný v klávesnici, což je zcela záměrná inspirace někdejšími osmibitovými počítači jako Commodore C64, ZX Spectrum, Atari 800 nebo tuzemský Didaktik. Ty byly pro mnohé nositelem počítačové revoluce – prvními počítači, které si mohl člověk pořídit domů. A obvykle měly přesně tento formát.
Standardní M.2 SSD v základu
Model Pi 500+ vychází ze stejné základní desky jako Pi 500 a má dokonce stejné PCB, nebo novější revizi stejného návrhu. Ale v tomto případě už má osazený slot M.2 a všechny komponenty pro kompatibilitu s rozhraním PCI Express a tím NVMe SSD. Ke slotu se dá dostat po odmontování horního krytu s klávesnicí a SSD je tak uživatelsky vyměnitelné. Raspberry Pi 500+ se v základní verzi prodává už s nainstalovaným 256GB modulem, nikoliv jen prostou kartou microSD.
Mělo by jít o SSD od Biwinu, které Raspberry Pi prodává i samostatně pro desku Pi 5. Firma mimochodem nedávno začala nabízet jeho 1TB verzi. Ovšem pozor – zatímco SSD pro běžné Pi 5 je v krátkém formátu M.2 2230, jaký využívají také herní handheldy, Rapsberry Pi 500+ má plnotučný slot pro běžné dlouhé moduly M.2 2280, takže můžete použít nějaké SSD z vlastních zásob, pokud byste výchozí modul (který je formátu 2280 také, nepůjde tedy osadit do běžného M.2 HATu u desky Pi 5) chtěli měnit.
16 GB RAM
Druhou zásadní věcí je, že počítač povýšil kapacitu paměti RAM na 16 GB (původní Pi 500 má jen 8 GB), což už umožňuje opravdu bezproblémové použití. Na Raspberry Pi 500+ by pravděpodobně mohl normálně běžet systém Windows 11, pokud by si někdo dal práci s ovladači zejména pro GPU. Paměť je stále typu LPDDR4X – efektivní rychlost je LPDDR4X-4267, ale jen s 32bitovou šířkou, takže jde o ekvivalent jednokanálové 64bitové paměti DDR4–2133.
Protože se nezměnila (až na osazení slotu M.2) základní deska, má stroj stále stejné zadní porty – trojici velkých USB-A (z toho dvě USB 3.0), slot pro kartu MicroSD, port USB-C pro napájení, RJ-45 pro připojení k drátové síti Ethernet (adaptér je gigabitový) a dvojici výstupů Micro HDMI pro monitory. Zachován je i rozšiřující 40pinový konektor Raspberry Pi.
Kromě této konektivity má Pi 500+ samozřejmě i bezdrátovou síťovku (WiFi 5 / 802.11ac) a podporu Bluetoothu.
… a mechanická klávesnice. S RGB LED
Nový model Pi 500+ má ale větší šasi, které se z půdorysu 28,6 cm × 12,2 cm (a tloušťky 23 mm) rozrostlo na šířku 31,2 cm a také trochu ztloustlo (tloušťka je vzadu 35,76 mm, ale díky klínovitému tvaru by to nemělo vadit při psaní). Důvodem je jednak přidání prostoru pro SSD, ale ještě něco jiného. Třetí a ne zrovna očekávanou změnou je, že Raspberry Pi má novou klávesnici, která je větší a zejména je mechanická.
Ano, čtete dobře, třebaže jsou mechanické klávesnice vnímané jako spíše „prémiový“ produkt, což k Raspberry Pi úplně nesedí, Pi 500+ má mechanické spínače. Jde o výbavu, po níž údajně hodně lidí volalo, i když je otázka, zda takoví hlasití nadšenci jsou skutečně tou hlavní klientelou, na kterou by se Pi 500+ mělo ohlížet.
Použité jsou spínače Gateron KS-33 Blue s nízkým profilem. Měly by podle výrobce zvládnout 60 milionů stisknutí a jsou na ně nasazené vyměnitelné klávesy (v balení jsou i nástroje na výměnu kláves a na otevření šasi kvůli výměně SSD).
Klávesy mají nátěr s laserem vytvořenými popiskami – to proto, že klávesnice je zároveň podsvícená a to rovnou RGB LED s individuálně adresovatelným nastavitelným podsvícením – to ovládá mikrořadič RP2040.
Klávesy se dají volitelně vyměnit třeba za nějaké vyšší – Pi 500+ by mělo být kompatibilní s různými výměnnými sadami. Opět nevíme, jestli pestrobarevná iluminace ve stylu herních klávesnic je zrovna to, co Raspberry Pi 500 nejvíc chybělo a na co by v omezeném rozpočtu výrobních nákladů měl jít významný díl, ale máte ji tam.
Cena pořád není vysoká
Raspberry Pi 500+ jde do prodeje nyní za cenu 200 $, evropská cena by s DPH měla být lehce přes 200 €, čili 5000–5100 Kč. Což pořád není mnoho, vzhledem k tomu, že SSD je v ceně. Možná tedy ta mechanická klávesnice se svítidly není až tak drahý luxus.
Alternativně je možné koupit větší sadu Desktop Kit, v které je navíc přiložená originální myš Raspberry Pi, originální 27W napájecí adaptér, základní manuál a dvoumetrový kabel s koncovkami HDMI a Micro HDMI pro připojení monitoru. Tato sada stojí 220 $, u nás by to mohlo být nějakých 225–230 € nebo 5500–5600 Kč.