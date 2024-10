Raspberry Pi vydává vlastní SSD pro minipočítače RPi. A můžete ho zrychlit zapnutím PCIe 3.0

Když Raspberry Pi začínalo, byla to skromná nadace, ale od svého založení vytvořila několik desek a modulů, přišla i s vlastním „klávesnicovým PC“, perifériemi a začíná vyvíjet i vlastní čipy. S RPi tradičně jako úložiště systému používaly paměťové karty, ale poslední verze už má podporu NVMe SSD a tak teď přišla logická věc: Raspberry Pi vydává vlastní SSD, i když tentokrát nejde o vlastní vývoj, moduly je vyráběný externím dodavatelem.





Zatímco u starších generací této desky či jednodeskového počítače se standardní SSD dala osazovat jen různými obezličkami a modifikacemi, Raspberry Pi 5 má jako první standardní podporu rozhraní PCI Express. A to umožňuje k němu přímo připojovat NVMe SSD, k čemuž slouží různé adaptéry (nazývané „Hat“) přidávající desce slot M.2, včetně jednoho nabízeného přímo oficiálně firmou Rapsberry Pi. Ta teď přidala do nabídky i vlastní SSD pro použití s Raspberry Pi.









Jedná se o krátký modul typu M.2 2230, tedy ve formátu, který se používá i třeba pro herní handheldy. Oficiální M.2 Hat+ má podporu i pro o něco delší moduly 2245, nicméně zvolen byl menší formát (což přidává určité možnosti sekundárního využíti – pokud vás RPi omrzí, lze SSD použít třeba ve starším Steam Decku koupeném jenom s eMMC). Moduly jsou nabízené ve dvou kapacitách – levnější má kapacitu jen 256 GB za 30 $ nebo za 40 $ v sadě (s M.2 Hat+), dražší model stojí 45 $ (55 $ jako sada) a má kapacitu 512 GB. Větší kapacity nejsou zatím k dispozici.





Větší varianta má udávané výkony v náhodném čtení 50 000 IOPS a v náhodném zápisu 90 000 IOPS, zatímco menší model jen 40 000 a 70 000 IOPS. Toto jsou nízké hodnoty, které bychom očekávali od průměrného SATA SSD. Nicméně je možné, že SSD je ve skutečnosti rychlejší, ovšem specifikace jsou uvedené pro výkon s RPi 5. Při použití s ním jsou pravděpodobně ovlivněné nízkým výkonem celého PCIe subsystému procesoru BCM2712 v Rapsberry Pi 5 (ten byla asi navržený dost jednoduše s ohledem na malou zabranou plochu na čipu a nízkou spotřebu).

RPi 5 zřejmě neoficiálně podporuje PCIe 3.0



SSD při použití v Raspberry Pi 5 používá jen rozhraní PCIe 2.0 s jedinou linkou, víc procesor ani M.2 Hat nemají. To znamená, že strop pro sekvenční rychlosti je někde pod 500 MB/s (to je teoretická rychlost jedné linky, něco ale také vezme režie). Je ale zajímavé, že pomocí utility raspi-config lze na Pi 5 údajně zapnout PCIe 3.0 (takže rychlost té jedné linky PCIe se zdvojnásobí až na 1 GB/s), což by mohlo výkon i tohoto SSD o dost zvýšit.

Předpokládáme, že prakticky jakýkoli řadič by měl být schopen propustnost navíc využít, pokud nebude úzké hrdlo na straně samotného procesoru. Datasheet potvrzuje, že použitý řadič PCIe 3.0 (pravděpodobně PCIe 3.0 ×4 nebo ×2) podporuje, zatím ale není známo, jaký přesně (a jaká NAND) se v těchto modulech nachází.

Raspberry Pi SSD Autor: Raspberry Pi

Firma Raspberry Pi toto SSD označuje jak „Rapsberry Pi-branded“, tedy nenárokuje si, že je to přímo její výtvor. Místo toho jde o SSD, které pro ni vyrábí OEM dodavatel – přímo na nálepce modulů je uvedeno, že výrobu provádí Biwin. To je čínská firma, která vyrábí i SSD pro Acer, ale má i produkty nesoucí její vlastní značku.





Pokud chcete s RPi používat NVMe SSD, není asi nutné mít přímo toto „oficiální“. Nicméně RPi přece jenom není zas tak standardní zařízení a tudíž je aspoň teoreticky možné, že ne všem různým SSD a řadičům se bude chtít na minipočítači korektně fungovat, například by mohly být problémy při vysokých požadavcích na napájení při špičkové zátěži. U modulu od Raspberry Pi Foundation lze doufejme čekat ten bonus, že byla jeho kompatibilita důkladně tetována a deska je na něj dobře připravená.

Raspberry Pi SSD Autor: Raspberry Pi

Výhoda použití SSD (obecně) s Rapspberry Pi by měla být ve výrazně lepším výkonu operačního systému při přístupu k úložišti oproti paměťové kartě, která se s jednodeskovými počítači tradičně používá. Mělo by jít o zlepšení jak v sekvenčním přístupu, tak zejména v náhodném. Rozdíly by měly být tím větší , čím větší je zátěž disku, zejména s mnoha paralelními přístupy.

S M.2 SSD ale také pravděpodobně dosáhnete u úložiště větší životnost, která u paměťových karet je horší a častěji se u nich asi setkáte s tím, že „odejdou“. Na druhou stranu asi použití NVMe SSD může o něco zvýšit (zátěžovou) spotřebu a zahřívání celkového systému. Je tedy asi třeba dát pozor, pokud máte desku v krabičce, a nějak vyřešit chlazení.





