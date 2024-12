Závan 8bitového retra: Nový malý úsporný počítač v klávesnici od Raspberry Pi je o hodně lepší

Firma Raspberry Pi vydala v roce 2020 první kompletní počítač – základní, ale až by se chtělo říct roztomilý model RPi 400 integrovaný do klávesnice ve stylu, který pamětníci znají z osmibitů, Atari ST a Amig. Tento počítač byl založený na hardwaru Raspberry Pi 4, ale mezitím vyšla generace pět s mnohem dospělejším SoC. Klávesnicové mini PC teď dostane tuto péči také – firma uvádí na RPi 5 založenou novinku Raspberry Pi 500 a i opět je dost zajímavá.

Raspberry Pi 500 je tady

Raspberry Pi 500 používá prakticky stejný design šasi jako první generace 400, kdy je základní deska schovaná v chickletové klávesnici, která je ale bílá místo dřívější charakteristické bílo-oranžové kombinace, a všechny porty jsou z ní vyvedené dozadu. K počítači stačí připojit monitor, napájení (a myš pro ty, kdo ještě neztratili lidství používáním Linuxu v příkazové řádce) a je hotovo. Navíc je chlazení pasivní bez ventilátorů a vůbec bez pohyblivých částí. Pod klávesnicí je jen kovový plát, který slouží jako pasiv pro rozvod tepla z procesoru.

Návrh zařízení je celkově velmi jednoduchý, ale funkční. Je to možná takový moderní ekvivalent toho, jak vypadal VW brouk. Citroën 2CV nebo trabant proti složitějším autům. Což je míněno pozitivně, tím RPi nechceme shazovat, zvlášť poslední dvě generace se hodně zlepšily (zatímco ty první by se daly přirovnávat spíš k Velorexu blahé paměti).

Většina hardwaru je převzatá z Raspberry Pi 500, byť počítač má vlastní desku s jinak rozvedenými porty (a je například přidaný čip RP2040, slouží jako řadič klávesnice). Je tedy osazen 64bitový procesor Broadcom BCM2712 se čtyřmi jádry Cortex-A76 na taktu 2,4 GHz. Ta jsou dnes už dost stará, ale někde v této generaci začaly licenční architektury ARM rozumně konkurovat dospělým velkým x86 procesorům – ne že by byla podobně výkonná, ale byla už výkonná „dost“. Navíc jde o čip vyrobený 16nm FinFETovým procesem (srovnatelným asi s Ryzeny 1000 a 2000) takže jsme asi nejblíž moderní technologii v historii RPi.





Raspberry Pi 500 Autor: Raspberry Pi

Dnes samozřejmě toto jádro dává zlomek jednovláknového výkonu nejšpičkovějších procesorů x86 i ARM, ale podobně jako se dnes pořád dá na spoustu věcí používat několik let starý počítač, stačí na spoustu věcí i procesor RPi 5.

Největší slabinou je asi integrovaná grafika, která stále vychází z jednoduchého GPU VideoCore od Broadcomu, které dobře podporuje Linux pro běžné fungování, ale na nějakou výkonnou akcelerovanou grafiku nebo hry to není (pro přehrávání videa má však hardwarový enkodér formátu HEVC podporující 4K se 60 FPS). Je to také jedna z hlavních zábran ve snaze používat na tomto počítači Windows (pravda, Windows 11 by ještě potřebovala TPM 2.0, které by se ale asi dalo implementovat v onom RP2040).

4 GB RAM musí stačit každému

Důležitá a vítaná změna je u operační paměti. RPi 400 bylo dostupné jen ve verzi s 4GB RAM, přestože RPi 4 existovalo v 8GB verzi. Ale nové Raspberry Pi 500 už má konečně 8 GB operační paměti (typu LPDDR4X-4267, ale s 32bitovou šířkou, jde tedy o teoretický ekvivalent jednokanálové DDR4–2133). Tato kapacita je dnes v regulérních PC sice minimem, ale pro odlehčený software na Raspberry Pi 500 by měla stačit. Toto každopádně v kombinaci s výrazně dospělejším procesorem znamená, že RPi 500 je proti čtyřstovce výrazný posun v před a lze čekat, že toto PC vydrží déle použitelné pro „mainstreamové“ činnosti jako jsou na výkon náročné webové stránky a aplikace a dokáže toho více.

Raspberry Pi 500 Autor: Raspberry Pi

Přímo integrovaná je bezdrátová konektivita – WiFi 5 (802.11ac) a Bluetooth 5.0. Z počítače jsou vyvedené dva porty micro HDMI pro monitory (podporují rozlišení 4K při 60 FPS), trojice velkých USB-A (dva porty jsou modré 5Gb/s), rozšiřující 40pinový GPIO konektor schovaný pod krytkou, a gigabitový Ethernet. Napájení je přes USB-C (5V napětí) a zezadu je ještě přístupný slot pro kartu MicroSD. V té je z výroby originální 32GB karta od Raspberry Pi s instalací operačního systému Linux.

Raspberry Pi 500 Autor: Raspberry Pi

Podpora M.2 SSD?

Systémovým úložištěm je tedy stále karta microSD, což je vedle GPU druhé největší omezení tohoto počítače. Pro mnohé uživatele asi i hlavní a nejhorší. Rozebrání přístroje (například od Level 2 Jeffa) ovšem odhalilo pozoruhodnou věc: na desce je příprava pro osazení M.2 SSD, a to dokonce M.2 modulů plné délky (2280). Konektor a jeho komponenty ale bohužel nejsou osazené, možná z důvodů nedokončené validace, nebo potřeby udělat další revize PCB. Tato první verze RPi 500 tedy bohužel nemůže M.2 SSD používat na rozdíl od RaspberryPi 5. Je ale naděje, že v budoucnu vyjde revidovaný model, který bude M.2 SSD podporovat.

Cena kolem dvou a půl tisíc

Základní cena zařízení je 90 $, což je u nás po připočtení DPH necelých 2600 Kč, v eurozóně 103 eur. Je to i se zmíněným 32GB úložištěm microSD, ale patrně bez napájecího adaptéru. Ten teoreticky můžete dodat z vlastních zdrojů, pokud máte dost silnou USB-C nabíječku zanechanou třeba nějakým mobilem, nicméně ne vždy jsou obyčejné adaptéry dostatečné. Od výrobce lze koupit originální adaptér zvlášť, nebo pořídit RPi 500 v sadě s 27W nabíječkou, dvoumetrovým kabelem pro monitor (je potřeba kabel s koncovkou microHDMI), příručkou k RPi a originální USB myší. Tato sada stojí 120 $.

Raspberry Pi 500 (sada s myší a napájecím adaptérem) Autor: Raspberry Pi

Na jednu stranu je třeba říct, že pokud už máte nějaký počítač (nebo notebook) i staršího data a nízké třídy, asi vám Raspberry Pi 500 nemůže nabídnout nic, co by už nezvládl ten. Také softwarová stránka věci je samozřejmě omezenější, zejména v kombinaci s velmi základním grafickým adaptérem procesorů používaných v RPi, který nemůže nabídnout vymoženosti moderních integrovaných grafik v x86 procesorech, ale ani lepších ARM čipech jako jsou Snapdragony.

Ale hardware Raspberry Pi má své kouzlo v jednoduchosti a lowendovém minimalismu, s kterým firma desky navrhuje a přesto dokáže dosáhnout toho, aby výsledek byl blízký k použitelnosti standardního PC pro běžné činnosti (byť doufáme, že opravdu přijde revize přidávající možnost používat M.2 SSD). Přístup je to inspirativní a sympatický i proto, že s jednoduchým návrhem je v tomto případě spojená i nízká spotřeba.

Zdroj: Raspberry Pi (1, 2)