Hra zadarmo ke grafické kartě: Nvidia dává k GeForce RTX 4000 nového Indiana Jonese

Před nedávnem Nvidia dávala jako bonus hru Dragon Age: The Veilguard k předplatnému streamovací služby GeForce Now, u čehož jsme zalitovali, že se aktuálně nedá nějaká hra zadarmo dostat s nákupem fyzických grafických karet. U Nvidie teď ale taková možnost začíná, firma spustila další tzv. bundle pro grafiky generace GeForce RTX 4000. Možná jako rozlučku (nebo spíše asi snahu vyprázdnit sklady) před příchodem nové generace po novém roce.

Nvidia dnes spustila akci, kdy se ke grafikám dá dostat zadarmo hra Indiana Jones and the Great Circle, což je nový díl do série her založené na slavné filmové trilogii a jejích recentních pokračováních. Tato akční adventura má vyjít 9. 12., takže půjde opět o úplně nový kus.

Hru bude možné dostat zadarmo k nově koupeným grafikám GeForce generace RTX 4000 – a to k modelům GeForce RTX 4090, GeForce RTX 4080, RTX 4070, RTX 4070 Ti a jejich refreshnutým verzím „Super“ vydaným letos.





Bohužel se tento bonus ale netýká dostupnějších grafik GeForce RTX 4060 a GeForce RTX 4060 Ti. Dá se naopak využít ještě s notebooky, ve kterých je GeForce RTX 4070, 4080 nebo 4090 (ale opět ne RTX 4060 nebo RTX 4050, s levnějšími modely máte smůlu).

Indiana Jones and the Great Circle zadarmo ke grafikám GeForce RTX 4000 Autor: Nvidia

Akce začala dnes a potrvá až téměř do konce roku (do 29. 12.). Toto je potenciálně zajímavá část, protože někdy se hned po Vánocích objeví v obchodech slevy. Pokud tedy nekupujete s „deadlinem“, že výsledek musí být pod stromečkem, možná je tu šance takticky vyčkat na poslední dny prosince a najít někde grafiku už ve slevě, ale pořád s hrou navíc. Je nicméně možné, že přesně s tímto budou kalkulovat i prodejci a ceny sníží až 30. prosince.

Jako obvykle je nutné koupit kartu u některého z vybraných e-shopů, pokud chcete tuto možnost využít, protože tyto bundly fungují tak, že musíte od prodejce dostat kupon nebo kód (je dobré si zkontrolovat, jestli u kupované položky je hra uvedená, protože třeba ke starším zlevněným položkám nemusí být bundle přidaný). Obchody, které na akci spolupracují – Nvidia je nemá nyní na webu uvedené, ale u nás to jsou (minimálně) Alza, TSBohemia a Smarty, na Slovensku zase Datacomp.

Jako obvykle pak musíte kód uplatnit u Nvidie, přičemž se to tentokrát dělá přes nový software Nvidia App, nikoliv přes GeForce Experience. Grafická karta, na kterou se akce vztahuje, musí přitom být nainstalovaná v počítači. Po přihlášení (účet je tedy asi nutností) do Nvidia App máte možnost použít kód z kuponu a poté dostanete licenci hry ve službě Steam. Pozor na to, že na uplatnění kuponu je jen omezený čas, musí se to provést do 30. 1. 2025, jinak vám nárok propadne.

Před Vánoci obvykle nabízí nějakou hru zadarmo také AMD, takže je možné, že bude také mít vlastní protinabídku ke grafikám Radeon (nebo i k procesorům Ryzen, případně obojímu). Firma měla naposled podobný bundle v létě (byly v něm dvě hry). Možná tedy ještě stojí za to chvíli s nákupem počkat, jste-li na vážkách.

Zdroj: Nvidia