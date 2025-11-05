Hynix už chystá paměti GDDR8 pro grafické karty budoucnosti. Přijdou na přelomu dekády

Paměti pro grafické karty GDDR7 přišly na trh teprve letos (v grafikách Nvidia generace Blackwell, GPU od AMD a Intelu je ještě nevyužívají). Už ale běží přípravy následníka těchto pamětí, který by mohl za několik let dodávat potřebnou propustnost pro pokročilé grafiky nové generace a nejspíš přijde na trh jako GDDR8. Firma SK Hynix už má tuto technologii v roadmapě, podle níž by její příchod do grafik mohl nastat za čtyři až šest let.
Korejská společnost SK Hynix je teď na koni, protože výrobci pamětí podobně jako Nvidia profitují z „prodeje lopat zlatokopům“ v aktuální zlaté horečce okolo umělé inteligence. Na konferenci SK AI Summit 2025 teď představila výhled na budoucí plánované technologie, v kterém se objevily paměti „GDDR7-Next“. Což je fráze, kterou se myslí „následník GDDR7“, čili zřejmě paměti GDDR8.
GDDR8
Hynix očekává, že paměti GDDR8 („GDDR7-Next“) by měly nastoupit v horizontu let 2029 až 2031. Pro předchozí období let 2026 až 2028 očekává Hynix, že na trhu bude stále jen GDDR7 – z běžných pamětí pro klientský a PC hardware v tomto období Hynix očekává jen příchod mobilních pamětí LPDDR6, zatímco desktopová a serverová paměť DDR6 podle něj nastoupí až v období 2029 až 2031. V tomto kontextu dává smysl, že AMD zřejmě procesory Zen 7 (očekávané nejspíš v roce 2028) ještě vydá pro socket AM5 používající paměť DDR5.
Co by technologie GDDR8 mohla obnášet technicky, není zatím jasné. Paměti GDDR7 jako první použily pulzně amplitudovou modulaci PAM3 ke zlepšení přenosové rychlosti a efektivity rozhraní. GDDR8 by mohla zkusit dosáhnout dalšího nárůstu propustnosti pomocí použití modulace PAM4, která by mohla sama o sobě zlepšit propustnost o třetinu (PAM4 přenese v jednom „tiknutí“ signálu dva bity, zatímco PAM3 tři bity za dvě tiknutí).
Tzv. efektivní frekvence GDDR7 začaly na 28–32 GHz, ale výhledově se očekává škálování až někam k 48 GHz. To znamená, že PAM4 používající paměť by teoreticky mohla dosáhnout až nějakých 64 GHz „efektivně“ (reálná frekvence rozhraní je výrazně nižší). Ale možná ještě výš, protože každá nová technologie obvykle posune možnosti elektrické komunikace dál i nad rámec toho, co zajistí změny ve způsobu signalizace.
Pokud má GDDR8 vyjít někdy v letech 2029–2031, nebude ještě dostupná pro příští generaci grafik (která by mohla vyjít koncem roku 2026, nebo začátkem roku 2027). Další šance by pak byla v generaci GPU „n+2“ ode dneška, která by mohla přijít někdy na přelomu let 2028 a 2029, ale je otázka, zda i to není příliš brzo. Je proto možné, že reálně bychom se GDDR7 mohli dočkat dokonce až za tři generace grafik někdy koncem roku 2030. Asi se také může stát, že je jako nyní nenasadí ihned všichni výrobci – teoreticky by například mohla být první Nvidia už v roce 2028, s Intelem a AMD následujícími až o generaci později.
PCIe 7.0 SSD a PCIe 6.0 SSD v nedaleké budoucnosti?
V období let 2029–2031 očekává Hynix kromě příchodu DDR6 a GDDR8 také, že už budou ve výrobě paměti HBM5 a HBM5E pro AI akcelerátory. V roadmapě také firma uvádí, že by v těchto letech už mohla existovat SSD používající PCI Express 7.0. Zajímavé je, že tím firma nemyslí jenom serverová („enterprise“) SSD, ale zřejmě i SSD pro PC („cSSD“, čili klientské/spotřebitelské modely).
Podle firmy SiliconMotion přitom teprve v roce 2030 můžeme čekat dostupnost PCIe 6.0 SSD pro osobní počítače. Hynix je zřejmě optimističtější, v roadmapě uvádí, že PCIE 6.0 SSD by se na spotřebitelský trh mohla dostat už v období let 2026–2028. Možná je tedy další skok v rychlostech čtení a zápisu u SSD blíž, než jsme čekali. Hodně to ale bude záviset na tom, kdy začnou PCIe 6.0 podporovat procesory a základní desky.
Zdroje: Harukaze5719, VideoCardz