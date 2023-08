I v roce 2023 a 2024 budou v stolních PC dvoujádra. První „Intel Processor“ pro LGA 1700 unikl

Minulý rok Intel oznámil konec používání kdysi slávou pokrytých, později už jen nevděčně živořících značek Celeron a Pentium s tím, že od teď už nejlevnější sorty CPU nebudou mít zvláštní jméno. Takové „Intel Processor“ jen s E-Core se objevily v noteboocích, ale doteď ne v desktopu. I ten ale nyní přemalovávání dostihlo. Teď takové procesory přichází i do něj, ale budou založené na velkých jádrech. Pořád ovšem dostanete jen dvoujádro.

Podle už docela osvědčeného informátora chi11eddoga z Twitteru chystá Intel na třetí kvartál nový model do desktopového lowendu na platformě LGA 1700, který nahradí současné Pentium Gold G7400. To bylo součástí 12. generace „Alder Lake“ a 13. generace „Raptor Lake“ ho zatím ničím nenahradila, což má být změněno teď. Podle chi11eddoga by dokonce tato novinka už mohla patřit do 14. genrace Raptor Lake Refresh, ale to možná bude mýlka, protože ta vyjde až v říjnu a tento lowend by měl snad být v prodeji ještě předtím.

Jméno tohoto nového lowendového procesoru je Intel Processor 300 či jen Intel 300. Číslo ho má asi stavět jakoby nad mobilní modely „Intel Processor“, která mají označení N100 a N200. Tyto procesory jsou čtyřjádrové, ale založené na čipu Alder Lake-N, který má samá malá jádra E-Core. Naproti tomu Intel 300 pro desktop má dvě jádra, ale obě velká P-Core architektury Golden Cove s HT, tedy celkem čtyřmi jádry.





Jejich frekvence je podle chi11eddoga 3,9 GHz. Turbo opět nebude použito. L3 cache je 6MB a procesor má mít TDP 46 W. Cenu zatím neznáme, ale asi by mohla být stejná, jako u Pentia Gold G7400 (u nás se prodává od 2350 Kč, což je dost neatraktivní a doporučit se to nedá). Novýmodel Intel 300 by se v obchodech prý měl objevit už v Q3 2023, tedy teď v srpnu nebo září.

Pentium Gold G7400, nynější dvoujádro pro socket LGA 1700 Autor: Ľubomír Samák

Procesor pasuje do socketu LGA 1700 a s velkou pravděpodobností je vyrobený z šestijádrového čipu se steppingem H0 (6+0) patřícího původně ještě do generace Alder Lake. Zde tedy bude velmi osekaný, takže budou buď použity čipy s více defekty, nebo Intel bude muset v podstatě zahazovat i křemík, který by měl navíc. Asi je ale kalkulováno s tím, že se těchto dvoujádrových modelů už moc prodávat nebude (cena onoho Pentia G7400 Gold tomu dost jde naproti).

Dvoujádro na řadu běžných činností stále bude stačit, ale přece jen už čím dál víc působí archaicky (když má nejvyšší model Intelu nyní 8+16 jader…). By bylo dobré, kdy se úplně základní konfigurace posunula výš, když ji Intel stejně vyrábí z šestijádrového čipu. Nevím, jestli bych raději neměl mobilní verzi se čtyřmi malými jádry E-Core, která by nebyla rychlejší, ale aspoň by byla úspornější. V ní použitý čip Alder Lake-N má fyzicky dokonce osm jader, což by bylo už rozhodně zajímavější než dvoujádrové Alder Lake. Ale tuto konfiguraci teď Intel v lowendu nepoužívá a už ji značí jako dražší Core i3.

Více: Nový směr levných procesorů Intel: Alder Lake-N s osmi jádry E-Core a nízkým TDP (ale ne PL2…)

Čip Alder Lake-N bohužel asi nemá potřebná rozhraní a výbavu pro to, aby z něj Intel mohl udělat desktopový procesor do socketu LGA 1700. V rámci stolních PC ho proto asi uvidíte jen pevně osazený na Mini-ITX nebo SFF desku. Ovšem nejlevnější dektopy dnes asi už dává čím dál menší smysl řešit ATX deskou se socketem a asi je lepší jít cestou energeticky efektivnějších mini NUCů a jim podobného hardwaru. Když už chcete klasický skládačkový desktop, je lepší stavět ho až s výkonnějšími komponenty. Prostor pro socketové procesory jako je Intel 300 v těchto podmínkách není moc velký.

Zdroje: VideoCardz, chi11eddog