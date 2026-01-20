Cnews.cz  »  Hardware  »  Intel má nové procesory, které nepotřebují drahou paměť DDR5: První čipy Bartlett Lake se ukazují

Intel má nové procesory, které nepotřebují drahou paměť DDR5: První čipy Bartlett Lake se ukazují

Jan Olšan
Dnes
Procesor Intel Core i7-13700K Autor: Ľubomír Samák
Procesor Intel Core i7-13700K
Bartlett Lake je cosi jako verze procesorů Raptor Lake (Core 13. a 14. generace) s 12 velkými jádry a žádnými E-Core. Původně vznikla jen pro síťování a embedded, ale při ceně pamětí DDR5 by teď mohla být dost vítaná v desktopových PC…

Podle posledních informací má Intel pro desktopové počítače nachystaný refresh procesorů Arrow Lake (Core Ultra 200S), s vydáním plánovaným na březen nebo duben. Arrow Lake používá desky se socketem LGA 1851 a paměti DDR5, takže strmý nárůst jejich cen asi do určité míry obnoví zájem o starou platformu LGA 1700, kde se ještě dala používat DDR4. A právě pro tento socket má teď Intel nové procesory, které ale bohužel nebudou snadno k dostání.

Již v roce 2024 prosákly informace, že Intel chystá po refreshi procesorů Raptor Lake ještě jednu generaci pro socket LGA 1700, tentokrát používající nový křemík: procesory s krycím označením Bartlett Lake. Ty mají být postavené na stejném základu jako Raptor Lake včetně použití 7nm procesu, ale nejsou hybridní. Neobsahují žádná efektivní (lidově řečeno „malá“) jádra E-Core, místo nich mají další jádra P-Core.

Vznikla tak v podstatě verze procesorů Raptor Lake s 12 velkými jádry a 24 vlákny. Kvůli tomu, jak jsou jádra zapojená na propojovací logiku, bude mít takové 12jádro stejnou konfiguraci prstencové sběrnice jako Raptor Lake s 8 P-Core a 16 E-Core, L3 cache by měla zůstat 36 MB. Stejný nejspíš zůstane paměťový řadič i další konektivita.

Teď se tyto procesory zdá se chystají na trh, protože v obchodech se objevily údaje o jejich modelech. Bohužel se však zatím potvrzuje, že Intel tyto procesory nevydá pro běžná PC, z názvů modelů je totiž jasné, že jsou určené pro trhy embedded a „edge“, třebaže jsou desktopu velmi blízké.

Bartlett Lake: Modely

Nejvýkonnějšími modely Bartlett Lake budou Core 9 273PE, Core 9 273PTE a Core 9 273PQE. Tyto procesory mají 12 jader (P-Core) Raptor Cove s 24 vlákny a 36MB L3 cache. Písmeno „E“ znamená embedded segment, „T“ by zřejmě mohlo označovat model s garantovanou kompatibilitou s rozšířeným rozsahem teplot. Označení „P“ by zřejmě mělo ukazovat na modely s pouze P-Core.

Intel uvádí maximální turbo frekvenci těchto čipů 5,7 GHz pro model 273PE a 5,5 GHz pro 273PTE. Model 273PQE bude nejvýkonnější, jeho jednovláknový boost má dosáhnout až 5,9 GHz, tedy téměř jak u Corei9–14900K. Bartlett Lake ve své verzi pro embedded použití bude mít méně agresivní frekvence (a tím nižší jednovláknový výkon) než modely Raptor Lake pro desktop, ale verze s Q v označení budou dost blízko.

Bartlett Lake bude také existovat ve verzi s 10 jádry a 20 vlákny a 33MB L3 cache – ta musí stále být založena na novém čipu, protože předchozí procesory pro socket LGA 1700 měly P-Core maximálně osm. Desetijádra zatím známe tři – Core 7 253PE s maximálním taktem 5,4 GHz, Core 7 253PTE s taktem 5,4 GHz a navíc Core 7 253PQE, které má mít boost až 5,7 GHz.

Intel by měl uvést ještě modely s méně jádry (Core 5 ve verzích 223PE, 223PTE, 223PQE, 213PE, 213PTE a 213PEF). K těm ale dosud nejsou parametry.

Socket LGA 1700

Socket LGA 1700

Autor: Ľubomír Samák

Nový desktopový procesor použitelný s levnější pamětí DDR4?

Podle leakera Jaykihna, který nejspíš nejlepší zdroj informací o plánech Intelu, zatím firma bohužel stále plánuje tyto nové procesory nabízet jen ve své divizi NEX coby embedded a edge produkt. Dokonce možná tyto procesory vůbec nebudou mít podporou v běžných spotřebitelských deskách s čipsety řad B, H a Z.

To by byla dost škoda, možná i pro Intel samotný. Aktuálně je totiž poptávka po procesorech schopných fungovat s pamětí DDR4, což by Bartlett Lake díky platformě LGA 1700 splňoval – Intel tak má neplánovaně v rukou specialitu hodící se právě do dnešní situace. Možná, že to firmu obměkčí a vydá nakonec i verze 12jádra a 10jádra Bartlett Lake fungující v běžných desktopových deskách.

Nijak zaručené to ale není a pravděpodobnost si moc netroufáme odhadnout. V očích Intelu možná zájemci o platformu s DDR4 jsou dostatečně obslouženi už původními procesory Raptor Lake a více není považováno za nutné. Teoreticky by ještě mohli pomoci výrobci desek, kteří by mohli přidat podporu procesorů embedded rady do firmwaru běžných desek pro PC – takto by bylo možné nezájem Intelu vydat Bartlett Lake pro PC obejít.

Zdroje: VideoCardz (1, 2, 3)

