Je Arrow Lake v problémech? Intel zrušil velkou konferenci, kde měly být odhalené nové procesory

Není to až tak dávno, kdy jsme psali o tom, že se začíná rýsovat odhalení nové generace procesorů Intel pro desktop generace Arrow Lake, které už budou založené na nových architekturách Lion Cove a Skymont a používat platformu LGA 1851. Intel totiž oznámil každoroční akci Intel Innovation 2024, na které by logicky došlo k jejich oficiálnímu uvedení na trh. Teď ovšem přichází dost překvapivá zpráva – Intel tuto akci kompletně zrušil.

Intel Innovation je něco jako dřívější konference IDF (Intel Developer Forum). Jde o akce, kde Intel prezentuje všechny možné novinky ze svého poměrně širokého portfolia, nejen samotné procesory. Teď ovšem oznámil, že letošní akce plánovaná na září se neuskuteční, ačkoliv už na ní veřejně zval. Objevilo se to na stránce této akce a bylo už i také rozesláno emailem přihlášeným návštěvníkům.

Důvodem této změny je aktuální neutěšená situace ve firmě. Ta minulý týden publikovala kvartální výsledky, které v tržbách zaostaly za očekáváním a současně firma měla ztrátu 1,6 miliardy $. Vzápětí bylo oznámeno, že bude propuštěno okolo 15 % zaměstnanců, budou přehodnoceny různé aktivity a osekány kapitálové náklady. Celkově má jít o škrty, které ušetří až 10 miliard dolarů. A to je možná první vysvětlení – zrušení letošní konference přinese přímé úspory nákladů spojených s jejím pořádáním a souvisejícím marketingem.

Nicméně, nejde o úplné zrušení, jako spíše o odložení, protože Intel uvádí, že náhradní konferenci uspořádá „někdy v roce 2025“, i když je samozřejmě možné, že to bude ve skromnějším a cenově efektivnějším formátu. Letos se ovšem mají odehrát určité náhradní akce zaměřené na spolupráci s vývojáři softwaru a podobně. Měly by mít formu setkání, webinářů, hackathonů a dalších akcí pořádaných různě po světě.

Innovation 2024 Update

After careful consideration, we have made the decision to postpone our Intel-hosted event, Intel Innovation in September, until 2025. For the remainder of 2024, we will continue to host smaller, more targeted events, webinars, hackathons and meetups worldwide through Intel Connection and Intel AI Summit events, as well as have a presence at other industry moments.