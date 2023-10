Je tu Mini-ITX deska s mobilním Ryzenem 7000: 8 nebo 16 jader Zen 4 za nečekaně nízkou cenou

Notebookové procesory Intelu občas nějaký výrobce posadí na základní desktopovou desku typu Mini-ITX nebo nějakého kompaktního počítače, což je pak zajímavá úsporná platforma. Teď firma Minisforum vyrobila něco podobného na bázi procesorů AMD pro notebooky, ovšem ne monolitických APU, ale výkonných čipletových modelů Ryzen 7045HX „Dragon Range“. Vzniklá Mini-ITX deska by mohla mít skvělou energetickou efektivitu při vysokém výkonu.

Minisforum BD770i od firmy, která nedávno odhalila i konvertibilní tablet založený na platformě AMD, je desktopová deska formátu Mini-ITX s klasickým ATX napájením (i když v tomto segmentu k ní asi budete mít připojený spíše SFX zdroj), ale pro paměti DDR5–5200 používá dva sloty SO-DIMM, čímž šetří místo na PCB.

Na tom je osazený procesor Ryzen 7 7745HX, což je osmijádrová verze notebookových procesorů „Dragon Range“, tedy cosi jako ekvivalent Ryzenu 7 7700, ale v BGA provedení a s výchozím TDP 55 W. Jeho maximální boost je 5,1 GHz. Nevýhoda proti desktopovému CPU je, že podle výrobce není podporované přetaktování, a to prý ani u pamětí (ani profily EXPO).





Minisforum BD770i Autor: Minisforum

Oproti desktopové verzi ale asi na desce patrně není přídavný čipset. Jde o jednu z mála takových na trhu (teoreticky by to šlo udělat i se socketem AM5, ale výrobcům se do toho nějak nechce). Minisforum by měla nabízet i verzi s 16jádrovým modelem procesoru. Na propagačních renderech už má vyobrazený procesor se dvěma CPU čiplety a informace na webu firmy naznačují, že vedle modelu BD770i (s Ryzenem 7 7745HX) bude existovat i verze s pojmenovaná BD790i, která bude osazená 16jádrovým (a 32vláknovým) Ryzenem 9 7945HX s maximálním boostem 5,4 GHz a 64MB L3 cache. Tedy nejvýkonnějším notebookovým procesorem, který dnes asi existuje.

Procesor má speciální nízký top-flow chladič s dvěma U-heatpipe připravený pro montáž 120mm ventilátoru, který bez ventilátoru má výšku jen asi jako klasická ATX záslepka. Tím by se tato deska měla dobře hodit do úzkých ITX skříní, které mají jen nízký prostor pro základní desku a grafickou kartu montují naplocho nad nebo za desku pomocí riseru. Záslepka I/O panelu desky je perforovaná tak, aby část odpadního teplého vzduchu mohla rovnou utíkat ven ze skříně.

Minisforum BD770i Autor: Minisforum

Poskytnutý je standardní slot PCIe 5.0 ×16 pro GPU, a dokonce dva sloty M.2 s rychlostí PCIe 5.0 ×4, které jsou vedle procesoru a mají vlastní a robustně vypadající aktivní chladič s 50mm ventilátorem, takže by mělo být možné použít i nenažraná PCIe 5.0 SSD. Tyto sloty by měly být živené přímo z procesoru a mít tak maximální možný výkon.

Minisforum BD770i Autor: Minisforum

Na spodní straně PCB jsou vidět ještě dva další sloty M.2, takže by teoreticky mohla být možnost připojit ještě víc SSD, ale specifikace o nich mlčí, takže by také mohlo jít jen o chybu grafika při tvorbě vizualizace produktu, protože nejde o reálné fotky. Procesory Ryzen 7045HX založené na čipletovém designu poskytují 28 linek PCIe 5.0, pokud není osazený externí čipset, ale zbylé čtyři musí také živit 2,5Gb/s Ethernet a Wi-Fi modul desky (ve slotu M.2). Tyto další sloty by tedy asi musely brát linky grafické kartě, pokud by na spodku desky skutečně byly vyvedené.

Deska má vedle konektorů pro antény bezdrátového adaptéru a Ethernetu audiovýstupy, čtveřici portů USB-A (dva modré USB 3.0), jedno USB-C (10Gb/s, možnost připojení monitoru přes DisplayPort 1.4) a také přímo porty DisplayPort 1.4 a HDMI 2.0. Lze tedy používat také integrovanou grafiku Radeon 610M procesoru Ryzen 7 7745HX. Jde o stejné jednoduché GPU s pouhými 128 shadery (2 CU architektury RDNA 2) jako v desktopových procesorech pro platformu AM5, která ale podporuje i akceleraci videa, a pokud nestavíte PC pro herní využití, může stačit.

Minisforum BD770i Autor: Minisforum

Cena za desku BD770i není úplně hrozná, pokud se vezme v úvahu předinstalovaný (ovšem navěky) procesor s osmi jádry a chladič (jenž ale ještě potřebuje 120mm ventilátor z vašich zásob). Minisforum za ni v oficiálním obchodu chce 399 $ – momentálně, je možné, že jde o zaváděcí cenu (vedle je přeškrtnutých 499 $). Evropská nynější cena je 459 €, což by v ČR nyní vycházelo na necelých 11 200 Kč. Model BD790i v nabídce ještě není, takže jeho cenu nemáme.

Ale asi se ještě může dostavit nějaké clo (deska je dodávána z Hongkongu), takže je otázka, jestli se vám to dál neprodraží. Také asi nebudete mít lokální servis v případě poruch, což je nevýhoda proti deskám u nás přímo prodávaných značek základovek, na kterou je dobré myslet.

Zdroje: Minisforum, VideoCardz