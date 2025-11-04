Cnews.cz  »  Hardware  »  Je tu nová čipová krize? I procesory AMD zdraží, ceny levných Ryzenů 5000 v distribuci skokově stouply

Byznys   Hardware

Je tu nová čipová krize? I procesory AMD zdraží, ceny levných Ryzenů 5000 v distribuci skokově stouply

Jan Olšan
Dnes
2 nové názory

Sdílet

Procesor AMD Ryzen generace 5000 Autor: Ľubomír Samák
Procesor AMD Ryzen generace 5000
Chvíli to vypadalo, že AMD bude mít výhodu na trhu kvůli Intelově zdražení starších procesorů Raptor Lake. Menší konkurent ale bude následovat a ceny jeho CPU jdou nahoru také. Paradoxně je to také u levnější starších modelů.

Před týdnem a něco jsme tu měli správu o tom, že Intel zdražuje starší modely procesorů pro platformu LGA 1700 – paradoxně starší generaci, zatímco novějších CPU Core Ultra 200 generace Arrow Lake se to netýkalo. Není to však (jak možná čekali škarohlídi) až tak o zklamání z nové generace, důvod je jiný. Ze začátku to vypadalo, že procesorům od AMD se tato nepříjemnost vyhne, ale teď už bohužel přicházejí zprávy i o růstu jejich cen.


Náhlé zdražení Ryzenů 5000

Podle informací, které se objevily na čínském webu ChannelGate, po zdražení procesorů Intel začaly náhle růst i ceny procesorů AMD v distribuční síti zásobující retailové obchody. Jde o zprávu z čínského trhu, ale to neznamená, že se tento vývoj nepřelije i k nám. I zdražení procesorů Intel bylo nejdříve hlášeno v Asii, než se dostavilo globálně a Intel potvrdil, že jde o oficiální zdražení.

Distributoři či přímo výrobce údajně zvyšují zejména ceny procesorů starší generace – Ryzenů 5000, jejichž ceny v distribuční síti náhle stouply o částku odpovídající zhruba 5–20 dolarům. Někteří distributoři procesorů údajně dočasně pozastavili jejich prodej. Podobně jako u Intelu ale nezdražily nové procesory Ryzen 9000. To dost možná je proto, že toto je přímou reakcí na zdražení u Intelu a horší dostupnost procesorů Raptor Lake.

To zvýšilo poptávku po alternativním produktu od AMD, kterým jsou kvůli ceně starší Ryzeny (zatímco nové procesory Intelu tvořící protivníka Ryzenů 9000 nezdražily). AMD a jeho distributoři tak mohou sami zvýšit cenu. Případně nemají dost zásob na to, aby náhle zvýšenou poptávku uspokojili, což samovolně vede ke zvýšení tržních cen.

AMD nejspíš nečekalo náhlý nárůst poptávky

U procesorů Raptor Lake (Core 13. a 14. generace) od Intelu se ukázalo, že prvotní příčina zdražení je poptávka po serverových procesorech Intel Xeon kvůli boomu AI, Ty se vyrábějí na stejných linkách jako procesory Raptor Lake pro PC a Intel se rozhodl dát jim přednost v alokaci omezené výrobní kapacity. Výroba procesorů pro PC proto musela být snížena, vznikl jich na trhu nedostatek a to vedlo ke zvýšení cen.

AMD Ryzen 5 5600 pro socket AM4

AMD Ryzen 5 5600 pro socket AM4

Autor: Ľubomír Samák

Mechanismus zdražení procesorů AMD nemusí být úplně stejný v tom smyslu, že by vyloženě došla kapacita v továrnách. Protože má-li také jít hlavně o starší modely Ryzen 5000, jsou vyráběné 7nm procesem, který by dnes asi neměl trpět nedostatečnou kapacitou. AMD serverové procesory vyrábí zejména novějšími technologiemi, i když je pravda, že na 6nm procesu, který je derivátem 7nm procesu, vznikají IO čiplety pro novější serverové procesory. Asi se ale mohlo stát, že zatímco TSMC má kapacity dostatek, AMD nečekalo tak vysokou poptávku po starých Ryzenech 5000 a neobjednalo si velký objem výroby jejich čipletů (v této době se nejspíš už snažilo jejich skladovou zásobu redukovat).

V momentě, kdy na trhu vznikl nedostatek čipů Intel a výrobci se je snaží nahradit těmi od AMD, firmě nestačí původně plánovaný objem výroby. Sice si může dodatečně objednat víc 7nm waferů, ale ty dostane až s několikaměsíčním zpožděním, takže to nemůže zabránit aktuálnímu rychlému zdražení Ryzenů 5000.

Připomíná to čipovou krizi před a během pandemie koronaviru. Tehdy také firmy čelily nedostatečné kapacitě výroby. A v situaci, kdy nemohly uspokojovat všechny objednávky, upřednostnily úplně stejně výrobu dražších procesorů, na nichž je vyšší zisk. Výsledek byl, že levnějších modelů (například v té době dvoujádrových Pentií a Atthlonů) nebylo dost a jejich ceny kvůli tomu výrazně stouply.

WT100_25

Zdražování všude?

Aktuálně z počítačového průmyslu přicházejí i zprávy varující před růstem cen SSD, operačních pamětí i HDD, vždy ze stejného důvodu: plány masivní výstavby AI datacenter absorbují významnou část výroby čipů, takže jich pak není dost pro běžné zákazníky. Je možné, že po procesorech se tento tlak na zdražení objeví i v dalších komponentech, například by mohly stoupnout ceny zdrojů a napájecích součástek pro VRM, což by prodražilo grafické karty a základní desky.

Disky a SSD se nám prodraží. Western Digital plošně zvedne ceny HDD, výrobci NAND následují Přečtěte si také:

Disky a SSD se nám prodraží. Western Digital plošně zvedne ceny HDD, výrobci NAND následují

Svornost ve zdražování: Všichni výrobci skokově zvedají ceny SSD i operačních pamětí, až o 30 % Přečtěte si také:

Svornost ve zdražování: Všichni výrobci skokově zvedají ceny SSD i operačních pamětí, až o 30 %

Díky AI budou prý deset let drasticky zdražené paměti a SSD. Altman chce spolknout 40 % výroby čipů Přečtěte si také:

Díky AI budou prý deset let drasticky zdražené paměti a SSD. Altman chce spolknout 40 % výroby čipů

Zdroj: WCCFtech

Vstoupit do diskuse (2 názory)

Autor článku

Jan Olšan

Jan Olšan

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na procesory, mobilní SoC, grafické karty, disky a další počítačový hardware. Profil autora →

Témata:

Anketa

Co si myslíte o AI moderátorce Noře?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz
Osobně mne překvapilo, že toto zdražení u AMD nenastalo již dříve. Vzhledem k situaci v Intelu jsem předpokládal, asi poněkud naivně, že zákazníci si uvědomí stav o hodně dříve a budou mnohem dříve chtít AMD namísto Intelu. Tahle nesmyslná setrvačnost trhu je pro mne stěží pochopitelná.
Dedek pařan

Nejnovější

Témata

Zobrazit všechny

Návody a tipy
Meta ukončuje Messenger na dvou platformách. Jeden trik ho ale dokáže zachránit

Meta ukončuje Messenger na dvou platformách. Jeden trik ho ale dokáže zachránit

Nepořádek v dílně? Tento nástroj z fotky vytvoří organizér do šuplíku, který vytisknete i doma na 3D tiskárně

Nepořádek v dílně? Tento nástroj z fotky vytvoří organizér do šuplíku, který vytisknete i doma na 3D tiskárně

Chcete jít volit s mobilem místo klasické občanky? Zde je návod, jak zprovoznit aplikaci eDoklady

Chcete jít volit s mobilem místo klasické občanky? Zde je návod, jak zprovoznit aplikaci eDoklady

Průzkumník souborů, jakého ani Windows nemá. Files 4.0 ukazuje, jak má vypadat moderní a funkcemi nabitý správce souborů

Průzkumník souborů, jakého ani Windows nemá. Files 4.0 ukazuje, jak má vypadat moderní a funkcemi nabitý správce souborů

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Dále u nás najdete

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Evropa chce zase rozbít šifrování a ohrozit tím bezpečnost

Očkování proti žloutence: Jak důležitý je rozestup mezi dávkami

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

Proč jsem byla proti operaci lupavého palce u dcery?

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Co je zákaznická zkušenost a proč ji vůbec řešit?

Spadl z posedu a šlo mu o život. Zachránila ho přímá masáž srdce

Motoristé s Turkem by spíše mohli rozvážet Babišova kuřata

Screening aorty už zachránil nejméně deset životů

Čínský hospodářský růst se opět zpomalil

Říjnový státní svátek změní prodejní dobu. Otevřou jen někde

Stahujte publikaci Hvězdy českého ICT

Google má první kvantový algoritmus s praktickým použitím

Prostatu lze zmenšit šetrně laserem, někdy i na pojišťovnu

Soda na odkyselení nefunguje. Je to nebezpečný nesmysl

Vrátil se trojský kůň vydávající se za nástroj pro Windows

Jaký obsah v reklamě nejlépe funguje? Horst Fuchs by se divil

Děti šíří chřipku více než dospělí. Ochránit je lze i vakcínou do nosu