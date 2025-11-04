Je tu nová čipová krize? I procesory AMD zdraží, ceny levných Ryzenů 5000 v distribuci skokově stouply

Před týdnem a něco jsme tu měli správu o tom, že Intel zdražuje starší modely procesorů pro platformu LGA 1700 – paradoxně starší generaci, zatímco novějších CPU Core Ultra 200 generace Arrow Lake se to netýkalo. Není to však (jak možná čekali škarohlídi) až tak o zklamání z nové generace, důvod je jiný. Ze začátku to vypadalo, že procesorům od AMD se tato nepříjemnost vyhne, ale teď už bohužel přicházejí zprávy i o růstu jejich cen.
Náhlé zdražení Ryzenů 5000
Podle informací, které se objevily na čínském webu ChannelGate, po zdražení procesorů Intel začaly náhle růst i ceny procesorů AMD v distribuční síti zásobující retailové obchody. Jde o zprávu z čínského trhu, ale to neznamená, že se tento vývoj nepřelije i k nám. I zdražení procesorů Intel bylo nejdříve hlášeno v Asii, než se dostavilo globálně a Intel potvrdil, že jde o oficiální zdražení.
Distributoři či přímo výrobce údajně zvyšují zejména ceny procesorů starší generace – Ryzenů 5000, jejichž ceny v distribuční síti náhle stouply o částku odpovídající zhruba 5–20 dolarům. Někteří distributoři procesorů údajně dočasně pozastavili jejich prodej. Podobně jako u Intelu ale nezdražily nové procesory Ryzen 9000. To dost možná je proto, že toto je přímou reakcí na zdražení u Intelu a horší dostupnost procesorů Raptor Lake.
To zvýšilo poptávku po alternativním produktu od AMD, kterým jsou kvůli ceně starší Ryzeny (zatímco nové procesory Intelu tvořící protivníka Ryzenů 9000 nezdražily). AMD a jeho distributoři tak mohou sami zvýšit cenu. Případně nemají dost zásob na to, aby náhle zvýšenou poptávku uspokojili, což samovolně vede ke zvýšení tržních cen.
AMD nejspíš nečekalo náhlý nárůst poptávky
U procesorů Raptor Lake (Core 13. a 14. generace) od Intelu se ukázalo, že prvotní příčina zdražení je poptávka po serverových procesorech Intel Xeon kvůli boomu AI, Ty se vyrábějí na stejných linkách jako procesory Raptor Lake pro PC a Intel se rozhodl dát jim přednost v alokaci omezené výrobní kapacity. Výroba procesorů pro PC proto musela být snížena, vznikl jich na trhu nedostatek a to vedlo ke zvýšení cen.
Mechanismus zdražení procesorů AMD nemusí být úplně stejný v tom smyslu, že by vyloženě došla kapacita v továrnách. Protože má-li také jít hlavně o starší modely Ryzen 5000, jsou vyráběné 7nm procesem, který by dnes asi neměl trpět nedostatečnou kapacitou. AMD serverové procesory vyrábí zejména novějšími technologiemi, i když je pravda, že na 6nm procesu, který je derivátem 7nm procesu, vznikají IO čiplety pro novější serverové procesory. Asi se ale mohlo stát, že zatímco TSMC má kapacity dostatek, AMD nečekalo tak vysokou poptávku po starých Ryzenech 5000 a neobjednalo si velký objem výroby jejich čipletů (v této době se nejspíš už snažilo jejich skladovou zásobu redukovat).
V momentě, kdy na trhu vznikl nedostatek čipů Intel a výrobci se je snaží nahradit těmi od AMD, firmě nestačí původně plánovaný objem výroby. Sice si může dodatečně objednat víc 7nm waferů, ale ty dostane až s několikaměsíčním zpožděním, takže to nemůže zabránit aktuálnímu rychlému zdražení Ryzenů 5000.
Připomíná to čipovou krizi před a během pandemie koronaviru. Tehdy také firmy čelily nedostatečné kapacitě výroby. A v situaci, kdy nemohly uspokojovat všechny objednávky, upřednostnily úplně stejně výrobu dražších procesorů, na nichž je vyšší zisk. Výsledek byl, že levnějších modelů (například v té době dvoujádrových Pentií a Atthlonů) nebylo dost a jejich ceny kvůli tomu výrazně stouply.
Zdražování všude?
Aktuálně z počítačového průmyslu přicházejí i zprávy varující před růstem cen SSD, operačních pamětí i HDD, vždy ze stejného důvodu: plány masivní výstavby AI datacenter absorbují významnou část výroby čipů, takže jich pak není dost pro běžné zákazníky. Je možné, že po procesorech se tento tlak na zdražení objeví i v dalších komponentech, například by mohly stoupnout ceny zdrojů a napájecích součástek pro VRM, což by prodražilo grafické karty a základní desky.
