Je tu první a jediný desktopový počítač s ARM procesorem Snapdragon X Elite

Nadšenci do procesorů ARM dlouho vyhlíželi příchod procesorů Nuvia a poté procesorů pro PC, které po koupi Nuvie s její architekturou Oryon chystal Qualcomm. Ty letos konečně vyšly jako Snapdragon X Elite a Plus a přinesly poprvé (pokud pomineme procesory Applu) skutečně konkurenceschopný výkon. Zatím ale byly jen v noteboocích. Teď se na trh ovšem chystá první „desktop“, který přinese něco ve stylu Mac Mini, ale s ARM Windows.

První desktopek, či přesněji asi počítač formátu „NUC“, spáchala firma Geekom, což je menší výrobce z Číny. Možná si pamatujete, že před časem jsme psali o stolním počítači se Snapdragonem Elite přímo od Qualcommu – firma chystala svoje vlastní mini PC nazvané Snapdragon Dev Kit (mělo plnit funkci vývojářského kitu) a osazené nejvýkonnějším modelem procesoru v nabídce. Nicméně po vydání notebooků s procesory Snapdragon X Elite oznámila, že tento Snapdragon Dev Kit for Windows ruší, a tato možnost tedy padla. Tudíž počin od Geekomu je zatím první a jediná nenotebooková platforma s těmito procesory.

Geekom QS1 Pro

Počítač bude uveden jako model Geekom QS1 Pro (QS bude zřejmě označení řady, založené na procesorech Qualcomm Snapdragon). První informace neobsahovaly žádné podrobnosti kromě toho, že firma toto ARM PC chystá, a obrázek, podle nějž jde o krabičku ve formátu NUC. Web El Chapuzas Informatico ale teď specifikace zjistil.





V QS1 Pro je osazen třetí nejvýkonnější model procesoru, Snapdragon X Elite X1E-80–100, který má plných 12 jader a 42 MB L2 cache, ale o něco horší takty než 4,2–4,3GHz top modely (specifikace všech modelů najdete zde). Jeho základní frekvence je 3,4 GHz a maximální takt dostupný pro až dvě jádra je 4,0 GHz. S tímto procesorem tedy nedostanete na úplně maximální jednovláknový výkon, který Qualcomm umí. Chlazení SoC bude aktivní s ventilátorem.

Specifikace firmy Geekom dále uvádějí, že výkon grafiky má být až 4,6 TFLOPS ve výpočtech s přesností FP32, ale to může být chyba, jelikož tato hodnota je platná pro vyšší dva modely (X1E-84–100 a X1E-00–1DE), zatímco model X1E-80–100 by měl mít grafiku s nižším výkonem (3,8 TFLOPS).

Procesor je osazený v šasi o velikosti 13,55 × 11,55 cm a tloušťce 3,45 cm, které je buď hliníkové, nebo z plastu s kovově lesklou povrchovou úpravou – ať už je to kterákoli z těchto možností, design vypadá příjemně čistě. Uvnitř šasi jsou omezené možnosti upgradu. Paměti má počítače osazené nejspíš napevno, jelikož Snapdragony X používají paměti LPDDR5. Geekom píše o „LPDDR5–5600“, což je zřejmě omyl (frekvence těchto pamětí je vyšší), pokud se na těchto procesorech tedy nepodařilo rozběhat nemobilní paměti DDR5–5600. V nabídce by měla být možnost 32GB RAM a možná i 64GB.

Mini PC Geekom XT13 Pro. Model QS1 Pro se Snapdragonem by měl používat velmi podobný design Autor: Geekom

Co by však určitě mělo jít vyměnit nebo upgradovat, je SSD, které má být ve slotu M.2 a je u něj podporována rychlost PCI Express 4.0 ×4, přičemž lze použít 80mm moduly. Na rozdíl od Mac Mini tedy půjde použít úplně běžné SSD a zejména u vyšších (více)terabajtových kapacit to bude velká úspora.

Zařízení má i slot na karty SD (s podporou SDXC 4.0) a čtečku otisku prstu pro přihlášení, ta je umístěna na zapínacím tlačítku. Geekom osadil 2,5Gb Ethernet (je příjemné, že počítač dostal lepší než gigabitovou síťovku) a bezdrátový modul podporující WiFi 7 a Bluetooth 5.4.

Na krabičce jsou čtyři porty USB-A – dva USB 3.5 Gen 1 (5Gbps) vepředu, jedno vzadu, plus jedno USB 2.0. Vedle nich je ale přítomný i port USB4 (ten má podobu USB-C). Obrazové výstupy jsou dva – HDMI 2.0 a DisplayPort 1.4, oba s podporou 4K monitorů. Konektivitu ještě doplňuje audio jack pro sluchátka a soustava čtyř digitálních mikrofonů.

Podle El Chapuzas Informatico má zařízení být o něco levnější než dříve zamýšlený Snapdragon Dev Kit for Windows, ceny údajně mají být mezi 700 až 800 €, tedy 17,5–20 tisíc Kč. Vydání by údajně mělo nastat po novém roce během CES 2025. Vzhledem k čínskému původu výrobce ale asi může být dostupnost v EU omezená.

