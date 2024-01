Je tu první monitor využívající plnou rychlost DisplayPortu 2.1. OLED 4K s 240 Hz bez komprese

Už v průběhu loňska se objevil první monitor (od Samsungu) využívající připojení přes DisplayPort 2.1, které je již podporováno na grafikách Intelu a AMD (u Nvidie jak známo ne). Ten ovšem ještě nejede na úplně maximální kapacitě tohoto rozhraní. Na CES 2024 se ale objevil první monitor, který toto nové rozhraní ždímá naplno a využije propustnost až 77 GB/s, kterou DisplayPort 2.1 nabízí. Díky tomu se vyhne dnes všudypřítomné kompresi.

První monitor s podporou DP 2.1 UHBR 20

Firma Gigabyte na CES 2024 předváděla monitor Aorus F032U2P pro hráče, což je docela zajímavý monitor o úhlopříčce 31,5 palce s 4K panelem OLED (přesněji QD-OLED) a z toho vyplývajícími výhodami v podání barev a kontrastu, plus bez problematické odezvy LCD panelů (oficiálně se uvádí odezva jen 0,03 ms pro přechod šedá-šedá). Monitor navíc poskytuje 240Hz obnovovací frekvenci.

Tento monitor už podporuje konektivitu DisplayPort 2.1, i když v tom není první – Samsung ji už má u modelu Odyssey Neo G95NC. Tento model Samsungu s rozlišením 7680 × 2160 bodů (oměr 32:9) ale podporuje jen jeden z pomalejších režimů DisplayPortu 2.1 (který zahrnuje více rychlostních stupňů) – tzv. režim UHB 13.5. Monitor od Gigabyte ale je první, který má elektroniku podporující i nejrychlejší režim UHBR 20, jenž využívá možností DisplayPortu 2.0/2.1 úplně na plno.

Monitor bude mít známku DisplayHDR 400 True Black (jde o speciální certifikaci pro OLED monitory, které mají nižší jasy, neplést s běžným a mnohem méně cenným DisplayHDR 400), kontrast má být 1,5 milionu : 1 a barevné pokrytí 99 % prostoru DCI-P3. Také bude certifikován na úroveň (ne)rozmazávání pohybu VESA ClearMR 13000.





Monitor by jinak měl umět i režim Daisy Chain (tedy připojení dalšího monitoru), což se může hodit třeba u notebooků nebo mini desktopů s jediným výstupem DisplayPort. Při jejím použití se samozřejmě už bude vyšší propustnost UHBR 20 hodit výrazně.

Více: Certifikace monitorů ClearMR: konečně údaje o odezvě a motion bluru, kterým se bude dát věřit

Vydání tohoto monitoru by snad mohlo nastat ještě v první polovině roku, ale potvrzeno to ještě není (firma předváděla i další OLED monitory a je možné, že termín H1 2024 platí pro ně, zatímco F032U2P je zrovna výjimka).

Různé režimy DP 2.1: o 50 %, 100 % a 200% víc kapacity pro obrazová data proti DP 1.4a

DisplayPort 2.0 (a nyní z něj vycházející DisplayPort 2.1) zavedl tři nové režimy, které udávají propustnost linky rozhraní, kterým je monitor připojen. Ten nejpomalejší se jmenuje UHBR 10, protože jedna linka má fyzickou propustnost 10 Gb/s. Protože se tyto linky používají čtyři, má toto rozhraní propustnost 40 Gb/s teoreticky, ale v praxi po odečtení režie zbývá 38,69 Gb/s pro obrazová data.

Tuto variantu rozhraní podporují grafické karty Intel Arc a zdá se, že také Radeony RX 7600 a nové 7600 XT s čipem Navi 32. DisplayPort 2.1 s UHBR 10 by také měly podporovat integrované grafiky procesorů Ryzen 7000 pro socket AM5, i když u desek bývá obvykle uvedená jen podpora DisplayPortu 1.4. Jde sice o nejpomalejší verzi DisplayPortu 2.1, ale i tak má o polovinu vyšší datovou kapacitu, než DisplayPort 1.4a, jehož režim přenosu se označuje HBR3 (reálná propustnost 25,92 Gb/s) u starších generací grafik a současných GeForce RTX 4000, které DP 2.1 neumí.

Druhou třídou je rozhraní UHBR 13.5, které dokáže využít onen monitor Samsungu. Zde je rychlost linky 13,5 Gb/s a teoretická propustnost rozhraní je tak 54,0 GB/s, ovšem reálně je využitelná rychlost pro obrazová data 52,22 Gb/s (toto je o 101,5 % vyšší přenosová kapacita než má DP 1.4a). Tuto rychlost podporují vyšší Radeony – RX 7700 XT, 7800 XT a modely Radeon RX 7900 GRE / XT / XTX.

Onen monitor Aorus F032U2P ale už umí využít i nejrychlejší režim UHBR 20, kdy linky běží s rychlostí 20 Gb/s, takže celkem je teoretická kapacita 80 Gb/s a s odečtením ECC a režie zbývá pro obrazová data 77,37 Gb/s (o 198,5 % více propustnosti proti DP 1.4a, tedy skoro trojnásobek). Tento nejlepší režim podle specifikací AMD nepodporuje u herních grafik Radeon, což je škoda, protože plný potenciál tohoto modelu s nimi nepůjde využít – tedy v této generaci, v příští možná už ano. UHBR20 ale umí modely Radeon Pro s čipem Navi 31 (Radeon Pro W7800 a W7900; naproti tomu model W7700 s Navi 32 umí jen UHBR 13.5).

Výhoda méně silné (nebo žádné) komprese

Jak asi víte, DisplayPort podporuj od verzí 1.3 a 1.4 ztrátou real-time kompresi obrazu DSC. Díky té je možné zobrazit přes DisplayPort 1.4 rozlišení 4K s frekvencemi 120 Hz a výš, které přitom bez komprese již jsou nad jeho možnosti. Tudíž jak DisplayPort 2.1 UHBR 13.5, ale dokonce i ten DisplayPort 1.4a v podstatě také zvládnou HDR obraz v rozlišení 3840 × 2160 při 240 Hz, který monitor od Gigabyte poskytuje. K čemu je tedy UHBR 20 dobré?

Rozdíl bude v obrazové kvalitě. Komprese DSC je totiž ztrátová a ačkoliv se často tvrdí, že není okem poznatelná, to nemusí být tak docela pravda. Tato komprese pracuje v reálném čase s velmi nízkou latencí, nemůže si tedy dovolit žádná pokročilá kouzla, jaké máte třeba ve formátech H.264, HEVC a AV1, ani variabilní datový tok. Její kvantizace tedy v náročnějších snímcích vede k určitému šumu v obraze. Pokud máte ve snímku třeba obrazce ditheringu, může dojít k intereferenci (kterou může ještě zhoršit AFRC, které také ditheruje a zase může způsobit blikání). Projevem DSC ale může být třeba záhadné rozmazání barevného textu na černém pozadí, které zdánlivě nemá žádné vysvětlení (bylo pozorováno u 144Hz 4K monitoru). Tyto projevy budou asi velmi vzácné a mají tu výhodu, že typicky nevíte, že v obraze nějakou chybu máte a tudíž vás netrápí.

Pokud ale se stejným rozlišením, tedy například zde 3840 × 2160 bodů při 240 Hz použijete DisplayPort 2.1 s jeho vyšší datovou propustností, DSC se třeba pořád bude muset použít, ale bude mu stačit třeba i dvakrát nižší kompresní poměr než u DP 1.4. Pravděpodobnost toho, že narazíte na smolný případ, kdy jde degradace obrazu kvůli DSC viditelná, se tím výrazně sníží. S UHBR 13.5 může být kompresní poměr dvakrát mírnější a s UHBR 20 rovnou třikrát mírnější (tj. lepší pro kvalitu). V případě monitoru Aorus F032U2P by to mělo dokonce vycházet tak, že při použití DisplayPortu 2.1 UHBR 20 už bude zvládat frekvenci 240 Hz zcela bez komprese (zatímco u UHBR 13.5 ještě použitá být musí, byť mírnější než s DP 1.4a). To je také asi důvod, pro Gigabyte na implementaci UHBR 20 bazíruje. Nemusí to ani být využitelné teď hned, je ale výhoda, že tento monitor alespoň s některými budoucími GPU půjde provozovat už bez komprese. S ostatními 4K/240Hz monitory, které se dnes prodávají, tato možnost není. No a specificky u monitoru s funkcí Daisy Chain je tu samozřejmě další důvod, proč chtít maximální propustnost.

Tudíž bude přínosné, pokud monitory budou podporovat připojení přes vyšší stupně DP 2.1 a ideálně UHBR 20. Totéž platí pro grafické karty – doufejme, že příští generace Radeonů už bude umět UHBR 20 i ve spotřebitelských herních grafikách. (Poznámka – monitor po připojení ke GPU použije nejlepší dostupný režim, takže mít UBR 20 monitor připojený na UHBR 13.5 grafiku je pořád lepší, než u něj používat jen DP 1.4a).

Zdroje: VideoCardz, TFT Central