KCD II slaví první výročí. Warhorse to oslavil zveřejněním vtipných, mnohdy až absurdních herních statistik

Kingdom Come: Deliverance II slaví první narozeniny
Rok v Kutné Hoře utekl rychleji než střízlivost v hospodě. Jindra nachodil přes miliardu kilometrů a jeho nejoblíbenějším pokrmem bylo obyčejné jablko. Svou bizarností baví i další statistiky.

Jak ten čas letí, když se v Kutné Hoře snažíte vyhnout problémům. Takto začíná oslava prvního výročí české hry Kingdom Come: Deliverance II. Dne 4. února totiž uplynul přesně rok od vydání hry, která se od té doby dočkala řady bezplatných aktualizací a trojice příběhových rozšíření.

Miliarda procestovaných kilometrů s jablkem v brašně

Vývojáři z Warhorse Studios se první narozeniny rozhodli oslavit zveřejněním humorně pojaté infografiky, která ukazuje, jak hráči ve hře trávili svůj čas. A nutno říci, servítky si s herními postavami nebrali. Napříč českou krajinou nachodili 667 milionů mil (asi 1,07 miliardy kilometrů) a v opilosti připravili o život 5,4 milionů nepřátel (opravdu jen nepřátel?).

Jindrovým nejoblíbenějším pokrmem se stalo překvapivě obyčejné jablko, kterých snědl 48,8 milionů. V soubojích padlo 452,8 milionů lidských životů, naopak 97,5 milionů jich bylo ušetřeno. A vzhledem k náročnému soubojovému systému je zajímavý i fakt, že se Jindrovi podařilo dokonale vykrýt nepřátelský útok 1,6 bilionkrát.

Úspěch druhého dílu Kingdom Come: Deliverance II je nepopíratelný. Warhorse k prosinci loňského roku hlásilo přes 4 miliony prodaných kopií a čísla dál rostou. Náklady na vývoj hry se zaplatily už během prvního dne prodejů a po roce si hra drží celkové hodnocení na Steamu přes 90 %. Studio se mezitím pustilo do práce na zcela nové AAA hře, o které zatím nebylo prozrazeno mnoho. Víme pouze, že se bude opět jednat o RPG.

Mimochodem, věděli jste, že na Printables najdete oficiální modely ze hry, které si můžete vytisknout na 3D tiskárně. Patří mezi ně různé odznaky, model Jindřicha a Terezy z prvního dílu nebo ikonické králičí symboly, které ve hře slouží jako indikátory herních stavů.

HR26

(Poznámka autora: osobně mě vždy zajímalo, odkud se motiv animovaných zajíců vzal. Odkazují na rod Zajíců z Valdeka a Hazmburka? Na slavnou scénu s vraždícím králíčkem z Monty Pythona? Nebo jsou jen inspirované středověkými ilustracemi, kde se zlidštělí králíčci na okrajích rukopisů často objevovali?)

zdroj: Warhorse (1, 2)

Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

