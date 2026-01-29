Kdo vládne počítačům? A kolik procent trhu zabraly Macy? Máme statistiky prodejů PC a tržních podílů za rok 2025

Včera jsme tu měli zprávu o podílu procesorů Arm v počítačích, který loni podle statistik Mercury Research dosahoval 17 % (pokud je řeč jen o trhu notebooků). Bylo to chybně interpretováno jako tržní podíl, na nějž se vyšplhaly vlastní procesory Applu za pět let od vydání čipu M1. Pokud vás zajímá, jak velký kus trhu teď počítače Applu tvoří, máme tu pro vás přesně tu pravou statistiku, porovnávající podíl největších značek PC.
Prodeje a tržní podíly v počítačích za Q4 2025
Analytické firmy IDC a Gartner, které dlouhodobě sledují prodeje počítačů a tržní podíly jejich výrobců, tento měsíc vydaly své statistiky za Q4 2025, tedy poslední kvartál roku 2025, i za celý rok. Stojí za to se na ně podívat, protože dávají dobrý pohled na to, kolik výrobci prodávají. To nás v kontextu předešlého článku zajímá zvlášť u Applu, jehož počítače by teď měly být všechny založené na procesorech Arm a lze je tak chápat jako jakéhosi protivníka tradičních PC s platformou Windows.
Je třeba říct, že za čtvrtý kvartál jsou zatím statistiky předběžné a později ještě asi budou upřesňovány. Nicméně čísla jsou od dvou „počtářů“, což by mělo zlepšovat jejich relevanci. Je třeba říct, že celkově se údaje o podílech zas tak neliší.
IDC uvádí, že celkově se v roce 2025 prodalo 284,7 milionu počítačů, což by byl 8,1% nárůst proti prodejům v roce 2024 (Gartner zaznamenal o něco méně: 270,218 milionu, a 9,1% meziroční nárůst). Je zajímavé, že i ve čtvrtém kvartálu roku stále prodeje vykazovaly meziroční růst o 9,6 % (IDC) či 9,3 % (Gartner). Krize s cenami pamětí a SSD se tedy ještě nestihla naplno projevit, ostatně její vyhrocení přišlo až na závěr roku a dost lidí asi raději přece jenom ještě rychle počítače koupilo, kvůli hrozbě, že se ceny ještě výrazně zhorší. Podle Gartneru prodeje v Q4 byly 71,496 milionu a podle IDC 76,4 milionu počítačů.
Kdo jsou největší výrobci PC a jaké mají podíly na trhu?
Jako už nějakou dobu zůstává celosvětově nejsilnějším výrobcem PC čínské Lenovo se 70,8 miliony prodanými PC za celý rok a tržním podílem dle IDC 24,9 %. Gartner firmě ale připisuje podíl dokonce 27,2 % a 73,567 milionu prodaných PC. Navíc za poslední rok posílila, protože v roce 2024 měla tržní podíl jen 23,5 % (IDC) nebo 25,3 % (Gartner), v absolutních číslech prodeje PC od Lenova stouply o 14,5 % / 17,6 %.
S odstupem následují američtí výrobci, z nichž je nejsilnější HP s 57,5 miliony počítačů za celý rok a podílem 20,2 %. Podle Gartneru prodalo HP 57,457 milionu kusů a dosáhlo podílu 21,3 %. Analytici připisují HP meziroční růst prodejů o 8,4 %, respektive 8,3 %, což je téměř průměr růstu celého trhu.
Třetím největším výrobcem je Dell s 41,1 miliony prodaných PC, což stačí na podíl 14,4 %. V statistice Gartneru pro firmu vychází 41,392 milionu kusů a podíl 15,3 %. Dell zaznamenal nárůst jen o 5,2 %, respektive 4,9 %, takže byl pod průměrem trhu a jeho tržní podíl se snížil.
A na čtvrtém místě je o hodný kus za Dellem firma Apple, která měla prodat za celý rok 2025 25,6 milionu počítačů, což stačí na podíl 9,0 % dle IDC; Gartner připisuje Applu 24,826 milionu prodaných počítačů a podíl 9,2 %. Nárůst jeho prodejů byl o 11,1 %, respektive 10,3 %, tedy velmi lehce nad průměrem trhu – firma o něco málo posílila, ale spíše mírně. V roce 2024 měly počítače Apple podíl 8,7 % (IDC), respektive 9,1 % (Gartner).
S dalším odskokem za Applem drží pozici pátého největšího výrobce počítačů tchajwanský Asus, která prodal za celý rok 20,5 milionu počítačů, což dává tržní podíl 7,2 %. Gartner firmě Asus připisuje 18,512 milionu kusů a podíl 6,9 %, meziročně podle něj o něco ztratila (meziroční růst jen o 6,7 %). Naopak podle IDC Asus posílil, jelikož mu prodeje stouply o 13,4 %. Za touto odlišností může být metodika, rozdíly ve zdrojích dat a tom, co se počítá do statistiky, a může být rozdíl i v tom, kdy se počítače považují za prodané. Takže to, co u Asusu ve statistice Gartneru chybí, se ještě může vynořit v dalším období.
Gartner jinak uvádí ještě pozici šestého největšího výrobce, kterým je Acer. Ten prodal 16,963 milionu kusů, což by mu ve statistice Gartneru vyneslo 6,3 %. Prodeje firmy stagnovaly (růst jen o 0,2 %), takže meziročně proti ostatním tržní podíl ztrácela.
Podle Gartneru zbylí menší výrobci dohromady prodali okolo 37,501 milionu kusů počítačů, tedy zhruba jako dva Asusy nebo jeden a půl Applu, ale jen polovinu toho, co Lenovo. Dělá to 13,9 % trhu, přičemž podíl těchto menších firem se snižoval (v roce 2024 měly 14,5 %). Jejich prodeje souhrnně stouply jenom o 4,6 %, tedy pod průměrem celého trhu – zákazníci se přesouvali k hlavním velkým značkám. Podle IDC menší výrobci celkem prodali 69,3 milionu kusů PC (v čemž je zde i Acer), což bylo 24,3 % trhu.
Žádná dramata, situace se moc nemění
Pokud se díváme jen na samotný čtvrtý kvartál jakožto nejčerstvější období, byly podíly 25,3 % pro Lenovo, 20,1 % pro HP, 15,3 % pro Dell, 9,3 % pro Apple a nakonec 7,1 % pro Asus (22,8 % pro ostatní) podle IDC. U Gartneru pak 27,2 % pro Lenovo, 21,5 % pro HP, 16,5 % pro Dell, 9,4 % pro Apple, 6,8 % pro Asus a 5,8 % pro Acer.
Z toho vyplývá, že ke konci roku se tedy vzájemné pozice nějak výrazně neproměnily proti průměru celého roku, což by značilo nějaké velké změny probíhající na trhu. Apple měl o něco lepší pozici než v průměru za celý rok, ale jde o desetinky procenta tržního podílu. Víc než Apple posílil ke konci roku Dell. Naopak Asus a Acer na konci roku patrně trochu ztrácely.
Každopádně z toho vyplývá, že se v roce 2025 neudály nějaké transformativní nebo paradigmatické revoluce v tržním podílu výrobců počítačů, ani v tržním podílu klasických osobních počítačů s Windows versus podílu počítačů Apple založených na procesorech Arm.
Jak bylo zmíněno, Apple měl roce 2024 podíl 8,7 nebo 9,1 % podle zdroje dat a v roce 2025 si polepšil na 9,0 nebo 9,2 % – tedy o jednu až tři desetiny procentního bodu tržního podílu. Pokud tedy v meziročním srovnání probíhalo nějaké přecházení trhu počítačů z procesorů x86 na procesory Arm, mohlo to být spíše na platformě Chromebooků a v noteboocích s Windows (tedy skrze notebooky s procesory Qualcomm Snapdragon X Elite/Plus).
Poznámka: Statistiky Gartneru zahrnují počítače se systémy Windows, MacOS a ChromeOS. U statisticky IDC by to mělo být obdobně.
V novém roce může dojít k turbulencím v podílech výrobců
Což neznamená, že se něco takového nemůže začít dít v příštím roce. Ten nicméně asi bude dost specifický a hlavním faktorem v něm bude vysoká cena pamětí a SSD (v menší míře pak i dalších komponent). To může mít na prodeje počítačů obtížně předvídatelné dopady. Bude záležet na tom, jak se kterému výrobci povedlo předzásobit se čipy za lepší ceny a jak moc budou jednotlivé firmy nuceny zdražovat, případně omezit výrobu svých produktů.