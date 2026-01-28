Zprávy tvrdí, že procesory Apple už mají tržní podíl jako AMD. Spoiler: Není to pravda

Na webu se teď objevily články s titulky jako „Apple a AMD drží po 20 % trhu notebookových procesorů“ nebo „podíl čipů Apple Silicon se za pouhých pět let přiblížil AMD“. To by byla hodně zásadní zpráva, zvlášť jelikož se zde odkazuje na data z analýzy renomované firmy Mercury Research, která podíly sleduje dlouhodobě. Avšak zmiňované titulky vznikly nepochopením. Realita je složitější a nezdá se, že by Macy tak rychle přebíraly trh.
Jaký je teď tržní podíl procesorů Arm v počítačích?
Zdrojem dat, které někteří pozorovatelé četli výše uvedeným způsobem, je analytická firma Mercury Research, jejíž údaje o podílu pravidelně cituje i samotné AMD, nicméně data se objevily nepřímo přes grafy, které použili pro změnu analytici z Bernstein. A to zřejmě v dokumentu, který se paradoxně věnoval výhledům Intelu. Grafy v podstatě mají ilustrovat postupný pokles jeho tržního podílu a nejde o zprávu, která by se věnovala Applu. Na veřejnost se ale dostala jen tato jedna její stránka, což asi přispělo k nepřesným interpretacím.
V některých článcích, které tuto zprávu citovaly, se objevila nepřesná čísla, která nejspíš díky citování v titulcích budou žít dalším životem, například že Apple dosáhl tržního podílu okolo 20 %. Není to pravda, zřejmě byl špatně přečten samotný graf, ve kterém trochu mate velmi velký průměr puntíků vyznačujících podíl. Ty současně zakrývají osu ukazující úroveň 20% podílu. Nicméně při bližším pohledu to neobstojí.
Vypadá to, že podíl procesorů Arm by podle čísel Mercury Research ve skutečnosti měl být okolo 17 % (a AMD má zřejmě 18 %), přičemž jde o údaje za Q3 2025 (třetí kvartál roku 2025). V Q1 to zřejmě také bylo 17 %, v Q2 asi 16 %. To je také hodně pro procesory Arm, ale jde o podíl jen v noteboocích. Podíl Intelu byl v Q3 2025 zřejmě 65 %.
V desktopech nebo jejich kompaktních obdobách (jako je Mac Mini) měly procesory Arm v Q3 2025 jen 6–7 % podílu. Výsledné číslo pro celý trh počítačů bude někde mezi (s tím, že notebooků se prodává cca dvakrát více než stolních počítačů). AMD v desktopech překročilo 30 % a Intel je stále nad 60 %. Mimochodem, statistiku čistě mezi AMD a Intelem (tedy jen v rámci x86 procesorů, bez Armu, jsme uváděli v tomto článku).
Nešlo o Apple, ale o Qualcomm…
Výše jsme mluvili o podíl procesorů Arm, ne podílu Applu, jak se v některých článcích objevilo. Mercury Research totiž dříve udával právě celkový podíl procesorů Arm v osobních počítačích, ne čistě jen Applu. A to je zdá se i případ těchto grafů. V legendě mají jasně uvedeno „ARM (AAPL)“, přičemž AAPL je zkratka pro Apple používaná ve finančních kruzích (značení akcií). Ostatně můžete vidět, že podíl byl v noteboocích nenulový již před vypuštěním prvních na Armech založených Maců.
Ony citované podíly tedy evidentně zahrnují zařízení s procesorem Qualcomm a systémem Windows. Těch se prodává méně než různých MacBooků od Applu, ale budou mít nějaké jednotky procent tržního podílu. V grafu je vidět skokový nárůst prodejů notebooků s čipem Arm někdy na přelomu let 2024 a 2025, aby pak v kvartálech roku 2025 podíl už zůstával víceméně stejný. To by nejspíš mohlo odrážet právě prodeje zařízení s procesory Qualcomm, které byly uvedeny v polovině roku 2024 a šířeji se asi začaly objevovat v Q3 a Q4 2024.
Vedle platformy Windows s čipy Arm by zřejmě v číslu, které bylo chybně připsáno jen Applu, také mohly být zahrnuté i Chromebooky založené na Arm čipech (například od MediaTeku).
Protože během roku 2025 už se podíl zase nezvyšoval, nejspíš aktuální data vůbec neříkají to, že by Apple nějak rychle rostl, spíš ukazují na stabilní postavení jak Applu, tak Qualcommu. A možná je to spíš ten, kdo by vzhledem k nyní nízkému podílu v budoucnu mohl růst víc, relativně vzato, zvlášť vzhledem k tomu, že jeho procesory Snapdragon X2 Elite by teď aspoň na čas mohly převzít výkonnostní vedení v noteboocích s Windows.
Doplněno: Tržní podíl samotného Applu je nejspíš pod 10 %
Pro stejné období (třetí kvartál roku 2025) jsou už dostupné statistiky tržních podílů výrobců počítačů. Analytici IDC v nich Applu připisují 9,0 % celkového trhu počítačů a zpráva firmy Gartner mu dává podíl 8,9 %. Tržní podíl procesorů Apple jako takových logicky nemůže být vyšší.
