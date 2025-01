Kdy bude nejlepší čas koupit SSD? Ceny mají během zimy a jara o dost klesnout

Na nový rok jsme psali o prognóze vývoje cen operačních pamětí v první čtvrtině roku, která slibuje zlepšení jejich cen. Stejná firma TrendForce přišla i s analýzou vývoje cen pamětí NAND, od nichž se odvíjí, zda budou dostupnější SSD. Nebo zda se za stejné peníze bude dát sehnat vyšší kapacita, pokud to otočíte. Zatím to pro nás vypadá příznivě, mělo by před námi být další zlevňování, takže se s nákupem SSD asi vyplatí vyčkávat.





Naštěstí pro nás spotřebitele či zákazníky (a naneštěstí pro výrobce) to vypadá na sestupný trend i v cenách této technologické komodity, a to ze stejného důvodu jako u DRAM. Podle TrendForce je poptávka po počítačích a dalších zařízeních slabá, navíc v prvním kvartálu se přidává tradiční sezónní propad prodejů. Současně ale firmy mají poměrně velké skladové zásoby SSD, které potřebují prodat. Výsledek je, že tržní mechanismy budou tlačit ceny dolů, protože výrobci se mezi sebou o potenciální kupce musí aspoň trochu přetahovat.









Ceny SSD klesnou o dalších zhruba 15 %

To, co nás nejvíce zajímá, jsou „klientská SSD“, tedy moduly M.2 a disky pro běžná PC a notebooky. U těch TrendForce uvádí, že už během poslední čtvrtiny starého roku jejich ceny klesaly o 5–10 %, ale v během prvního kvartálu se propadnou výrazněji, a to o 13–18 %. Na konci března by tedy ceny SSD mohly být o dost výhodnější. Ovšem tyto údaje jsou pro velkoobchodní kontrakty, za které výrobci SSD prodávají produkci do distribuce, u koncových cen se tedy maximální snížení cen dle těchto predikcí může projevit ještě se zpožděním.





Naopak po SSD typu „enterprise“, což jsou zejména úložiště pro servery s vyššími kapacitami, je stále relativně vyšší poptávka, v Q4 2024 dokonce ještě jejich ceny šly nahoru (o 0–5 %). Ale teď prvním kvartálu roku 2025 ale i ceny těchto úložišť jdou kvůli slabší poptávce celého trhu dolů, o 5–10 %.





TrendForce předpokládá i pozitivní vývoj v cenách úložišť, které se používají jako komponenty v mobilních zařízeních. U těchto úložišť typu eMMC a UFS také proběhlo zlevnění už v Q4 2024 (o 8–13 %) a nyní v Q1 2025 mají jejich smluvní ceny jít dolů o dalších 13–18 %. Toto by mohlo mít pozitivní vliv na nové telefony uváděné v druhé polovině roku. Mohou se o trošku zlepšit jejich ceny, nebo že se v telefonech spíš objeví vyšší kapacity úložiště.





Největší propad zaznamenávají ceny samotných pamětí NAND, které stojí na začátku výroby různých následných produktů (úložišť) a propad cen je u nich proto nejdříve. Už v čtvrtém kvartálu 2024 klesly ceny čipů NAND (jde o údaj pro nejčastěji používané typy s TLC a QLC záznamem) o dost, o 20–25 %. Zlevnění v nynějším prvním kvartálu se očekává o něco nižší, ale stále o významných 13–18 %, což se kumuluje s předchozími propady. Snad je tedy prostor i pro další zlevnění SSD během druhého kvartálu nynějšího roku.

Predikce vývoje cen pamětí NAND na Q1 2025 Autor: TrendForce

Nejlepší čas v létě?

Pokud vyhlížíte ideální čas na nákup více SSD třeba pro NAS, nebo nákup nějakého SSD s vysokou kapacitou (a tím pádem cenou), potřebovali byste nejlépe objednávat v momentě, kdy je už cyklus klesajících cen u konce. To se ale špatně odhaduje, jelikož dno většinou netrvá zas tak dlouho před tím, než cyklus vývoje cen pamětí kvůli omezením výroby zase začne ceny hnát směrem nahoru (trh s počítačovými pamětmi z nějakého důvodu není schopen fungovat nějak stabilně bez těchto výkyvů nahoru a dolů, tyto cykly se se stále opakují s periodou několika let).

Z této analýzy se ale zdá, že cenové dno by mohlo nastat nejdříve během pozdního jara (v Q2 2025), ale pravděpodobnější asi bude, že i v Q2 2025 ještě bude nějaký pokles a pak by okamžik s nejlepšími cenami SSD mohl zase nastat až někdy během v prázdnin, možná zase v srpnu, jak to vyšlo před dvěma lety.

Zdroj: TrendForce