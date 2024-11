Když je GPU jako mobilní data. Hraní přes GeForce Now bude mít měsíční limit, za další hodiny si připlatíte

Nevýhodou streamovacích služeb je, že pořád něco platíte, ale nic nevlastníte a podmínky se najednou mohou změnit. Nvidia nabízí službu GeForce Now, kdy se z virtuálního GPU hry přes internet komprimovaně streamují na vaše zařízení, aniž byste museli mít herní grafiku. Před rokem ale tato služby zdražila a přichází další revize podmínek: Dříve neomezená doba hraní teď bude jako mobilní data – když to přeženete, budete platit navíc.

GeForce Now má tři druhy členství – jeden zadarmo, který lze chápat asi hlavně jako zkušební a vždy byl silně omezený (jedno herní sezení může být maximálně hodinové), teď navíc ukazuje reklamy. Vyšší placené předplatné a zejména později přidané dražší předplatné Ultimate bývala prezentována jako neomezená – jedno herní sezení sice mohlo mít maximálně 6 nebo 8 hodin, ale celková doba hraní mohla být tak dlouhá, jak jste chtěli či přesněji řečeno zvládli. To teď ale končí.

Nvidia oznámila, že i platící zákazníci nyní budou mít vedle omezeného času jednoho herního sezení také limit na to, kolik času mohou ve hrách měsíčně strávit. Tato doba bude 100 a je stejná jak pro nižší předplatné, tak pro „prémiový“ stupeň Ultimate.

Rozpočítáno to pořád vychází na více než tři hodiny denně. Není to proto zrovna drastický limit, podle Nvidie prý přes tuto dobu přešvihává hraní jen asi 6 % hráčů a zbytek by tedy neměl nic poznat. Na druhou stranu s tím trošku koliduje tvrzení, že toto opatření musí firma zavést proto, aby nemusela zvýšit cenu předplatných – pokud se aplikuje jen na 6 % uživatelů, měly by také potenciální úspory zákonitě být dost omezené (na druhou stranu zde asi není jenom nějaká prostá lineární závislost, pokud toto umožní snížit počet serverů, může být úspora vyšší, než byste čekali). Je otázka, zda třeba nemohlo být omezeno jenom prostřední předplatné a vyšší stupeň nemohlo mít jako výhodu navíc neomezenou dobu (když už je „ultimátní“).





Je možné, že Nvidia tímto také chce využít příležitost víc „monetizovat“ těch 6 % předplatitelů. Pokud totiž limit vyčerpáte, budete mít podobně jako u mobilních dat dokoupit další hodiny, ale jak už to bývá, taxa u nich pak vychází méně výhodně než u 100 hodin v rámci paušálu (nebo asi přesněji řečeno předplacených, protože paušál už to není). U základního předplatného stojí 15 hodin navíc 3 dolary (u nás 90 Kč), v režimu Ultimate dvojnásobek (180 Kč).

Každopádně po této úpravě bude zase o trošku silněji platit, že pokud hrajete hodně, má obvykle větší smysl koupit si nějakou skutečnou fyzickou grafiku a používat tu, protože jednorázová investice se vám v ušetřených trvalých výdajích dříve nebo později vrátí (a grafická karta vám potom zůstává jako bonus).

Kvóta 100 hodin hraní na jeden měsíc má malou výjimku – část nevyčerpané doby se může převést do dalšího měsíce, maximálně je to 15 hodin. Pokud tedy člověk pravidelně nebude hrát nadoraz měsíčně a do limitu bude narážet jenom občas, toto pomůže.

Od 1. ledna

Tato omezená doba hraní bude platit pro předplatitele, kteří se upíší od příštího roku (od 1. 1.), do konce toho letošního má ještě být možné si předplatné koupit nebo prodloužit za starých podmínek a získat tím ještě na rok 2025 po staru neomezenou celkovou dobu hraní (stále ale platí limit délky jednoho sezení). Podmínkou je, že předplatné musí být aktivní před koncem letošního roku.

Prioritní předplatní přejmenováno, má vyšší rozlišení

Aby zprávy nebyly jenom negativní, je tu i jedno zlepšení. Onen nižší stupeň placeného přístupu byl změněn a zatímco původně u něj bylo rozlišení omezené na 1080p, nyní bude podporovat i hraní v 1440p (typicky 2560 × 1440 bodů). Měly by být podporované i širokoúhlé (21:9) monitory. Jestli to znamená i s rozlišením 3440 × 1440 (WQHD), není úplně jasné, ale spíše nikoliv a kvůli většímu množství pixelů asi mohlo toto předplatné stále být limitováno na rozlišení 2560 × 1080 (Nvidia totiž specificky uvádí 1440P QHD, což je 2560 × 1440).

Aktuální předplatná GeForce Now Autor: Nvidia

Zvýšení maximálního rozlišení nemusí nutně znamenat, že mají instance na serverech, ze kterých se streamuje, nyní výkonnější GPU – může jít jen o prosté navýšení rozlišení, které vás systém nechá nastavit a FPS budou záviset od toho jak je hra náročná nebo zda nastavíte nějaký upscaling.

Vzhledem k této změně bylo předplatné přejmenováno z prioritního členství na „členství Performance“. Nejvyšší stupeň předplatného má nadále označení Ultimate a změny se v něm kromě oné omezené doby hraní nestaly.

Konečně se dají uložit grafická nastavení

Podle Nvidie je další novinkou schopnost uložit si grafická a další nastavení ve hře napříč sezeními, tedy abyste je při příštím přihlášení nemuseli vyplňovat znovu (přiznám se, že jsem vůbec nevěděl, že toto automaticky nešlo už dávno). Týká se to obou placených tarifů, toho bezplatného/reklamou sponzorovaného ale ne.

Zdroj: Nvidia