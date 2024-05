Konec Radeonů v mobilech? Samsung prý už nechce GPU od AMD a chystá nějaké vlastní

Samsung před lety překvapil plánem používat v mobilech dospělou grafiku s architekturou licencovanou od AMD, tedy prakticky integrovaný Radeon. Od té doby vydal dva procesory Exynos, které používaly GPU RDNA 2 a RDNA 3 (v mobilní úpravě). Ale vypadá to, že by to mohlo skončit, Samsung se prý poohlíží po jiných možnostech a zřejmě by chtěl grafiky Radeon opustit a ideálně si vyvinout vlastní náhradu.

Roland Quandt z německého webu WinFuture, který mívá dobré informace o plánovaných ARM procesorech (zejména těch určených pro notebooky), na Twitteru uvedl, že Samsung možná chystá už jen jeden další procesor s grafikou od AMD. Ten by byl třetí generací.

První GPU na bázi mobilní RDNA 2 měl Exynos 2200, kde byla grafika označená Xclipse 920. Generace Exynos 2300 byla vynechána, ale pak nastal návrat s Exynosem 2400, kde je GPU označené Xclipse 940 založené na RDNA 3. Podle Quandta Samsung pracuje také na Exynosu 2500, což bude příští generace, a opět by v něm měla být grafika licencovaná od AMD (Xclipse 950?), ale ještě není jasné, zda bude vycházet z RDNA 3, nebo RDNA 4.

Avšak další generace, Exynos 2600, by prý měla být bez RDNAx, Samsung prý usiluje o to, dostat do ní vlastní architekturu GPU. To by si asi ponechalo značku Xclipse, ale interně by už mělo jinou DNA. Protože vydání není vzdáleno až tolik roků, znamená to, že Samsung musel už na takovém vlastním GPU nějakou dobu pracovat, i když nevíme, v jakém stavu tento projekt je a jak úspěšně se vývoj daří.





Zdá se tedy, že Samsung již s AMD licencování neprodlouží. GPU Radeon, respektive odvozená od Radeonu, by tím vypadla z ekosystému kolem platformy ARM na Androidu, pokud se tedy neobjeví jiný licenční uživatel. Nicméně musel by to být nějaký malý hráč, protože MediaTek má, zdá se, lepší vztahy s Nvidií, a dokonce od ní, zdá se, bude nějaké technologie licencovat (zatím se uvádí, že do čipů pro auta, ne nutně do mobilních SoC, ale kdo ví). Qualcomm má GPU vlastní a pak už jsou tu jenom čínské firmy jako Huawei nebo UniSoC, kde to ale asi také nebude průchodné.

Povede se vlastní GPU? V minulosti opakovaně ztroskotalo

Není asi úplně jisté, zda plány na vlastní GPU budou realizovány. Samsung se o něj podle zákulisních zpráv pokoušel už vícekrát a vždy tyto snahy zrušil nebo uložil k ledu. Firma došla dál ve vlastních jádrech CPU s architekturou ARM, která po několik generací integrovala do Exynosů. Ale i ta byla nakonec zrušená ve prospěch jader Cortex licencovaných od ARMu. Tudíž je asi nemalá šance, že interní GPU architektura zase vyšumí do ztracena a Samsung ji na trh neuvede.

Nicméně to také nemusí znamenat, že bude dál používat GPU Radeon, firma může také přejít zpět na grafická jádra ARM Mali. ARM Holdings se údajně snaží klienty licencující jádra Cortex tlačit, aby s nimi nakupovali i ostatní komponenty jako NPU a GPU, a vyštípat jejich vlastní alternativy. Takže Samsung může nakonec jít tímto směrem.

První mobilní ray tracing a nevyužitá šance na podporu Windows

RDNA 2 v Exynosu 2200 umožnila Samsungu vydat první mobilní ARM procesor se schopností raytracingové grafiky, ale firma z toho asi neměla nějaký zvláštní profit. Exynos 2400 byl hendikepovaný horší kvalitou a energetickou efektivitou výrobního procesu, kvůli které prohrával s konkurenčním Snapdragonem v benchmarcích a Samsung na jednu generaci (asi hlavně kvůli tomuto, GPU samotné asi takový problém nebylo) Exynos úplně zrušil a používal jen čipy Qualcommu. Než se vrátil s Exynosem 2400, měli raytracingové GPU i konkurenční výrobci, byť asi s horší softwarovou podporou.

Grafika založená na Radeonu dává Samsungu ještě jednu možnou výhodu – pro ARM SoC s tímto GPU by mělo AMD být schopné relativně snadno dodat ovladače GPU pro Windows, takže by pak Samsung mohl vyrobit notebooky s těmito svými procesory. Portování CPU kódu ovladačů na ARM by mělo být výrazně jednodušší než vyvinout pro nové GPU vlastní ovladače, nebo vyvinout takto zralé ovladače pro GPU Mali licencované od ARMu.

Exynos s grafikou RDNA 2/3/4 a tak dále by měl být mnohem použitelnější pro hraní her ve Windows než Qualcomm Snapdragon a v podstatě jakýkoliv jiný ARM procesor (pokud na trh nevstoupí Nvidia, která by měla podobnou výhodu).

Vyvinout odpovídající ovladače pro herní GPU, které budou fungovat ve hrách stejně dobře jako Radeony a GeForce, je kolosální úkol, jak ukazují grafiky Xe a Arc od Intelu. Mnohem nepřipravenější GPU ARMu, Applu, Qualcommu a hypotetické nové GPU Samsungu před sebou v tomto mají nebo by měly ještě mnohem trnitější a méně úspěšnou cestu.

Nicméně ani tuto výhodu zatím Samsung nevyužil. Windows 10 a 11 pro procesory ARM byly vždy spojené jen s čipy od Qualcommu, který má s Microsoftem údajně sjednanou exkluzivitu. Objevují se zprávy, že ta by měla v dohledné době skončit, ale o tom, že by Samsung Exynosy chtěl poté použít v noteboocích, stále nejsou zprávy. Tudíž tento potenciál možná zůstane nevyužitý.

