Chcete Windows 11 zjednodušené a vyladěné čistě pro hry? „Konzolový“ režim Windows 11 šetří paměť a zvyšuje FPS

Pokud máte počítač s Windows primárně jako herní zařízení, možná jste zatoužili po prostředí upraveném speciálně pro hraní podobně jako na konzolích. Něco takového přišlo na svět s herními handheldy ROG Xbox Ally od Asusu, které dostaly celoobrazovkové rozhraní Xbox Experience. To se tento měsíc dostalo i na další handheldy, ale Microsoft ho teď umožňuje nainstalovat ho i na notebook nebo desktop PC. A má to svoje výhody.
Xbox Full Screen Experience pro každého?
Xbox Experience či Xbox Full Screen Experience běží v celoobrazovkovém režimu bez klasické plochy a nabídky start, ale také jsou s ním potlačené oznámení a některé systémové procesy na pozadí (včetně různé údržby nebo aktualizací) pro lepší výkon a responzivnost ve hrách. Podobně jako aplikace různých obchodů umožňuje procházet knihovnu her, herní obchody a aplikace a spouštět hry. Důležité je také, že prostředí je navrženo pro ovládání prvky na handheldu – nebo samostatným gamepadem – místo myší a klavesnicí.
Na začátku tohoto měsíce Microsoft oznámil, že toto prostředí bude zpřístupněno i pro další herní handheldy s Windows 11, mezi prvními jsou to zařízení série Claw od MSI. Minulý týden ale Microsoft prostředí zpřístupnil i pro další počítače – firma přímo hovoří o noteboocích, tabletech i desktopech.
Celobrazovkový režim Xbox FSE na nich teď můžete dostat, pokud nainstalujete vývojové nebo beta sestavení systému v rámci programu Windows Insider (mělo by jít o build systému 26220.7051 Windows 11) a Xbox Insider Programu. Funkce se zapne tak, že se v aplikaci Xbox Insider Hub v sekci Previews přihlásíte k programu „PC Gaming Preview“.
Zatím není řečeno, kdy se tato možnost dostane i do běžných sestavení Windows mimo insiderovské kanály.
Ve Windows se pak celoobrazovkový režim Xbox FSE zapne buď v nastaveních herní lišty (Game Bar) nebo stiskem klávesové zkratky Windows + F11 (F11 je poměrně často používáno pro aktivaci režimu celé obrazovky, takže se to snad bude dát zapamatovat). Lze také nastavit, aby se Xbox FSE ukázalo po startu PC automaticky místo plochy, aby například na handheldu nebylo nutno přepínat pokaždé.
Fungování v celoobrazovkovém prostředí neznamená, že nemáte přístup k normálním funkcím a programům ve Windows. Z prostředí lze přepnout na plochu Windows a zpět. Teoreticky by tak mohlo jít o spojení výhod obou světů. Zajímavé by to mělo být zejména tehdy, když PC používáte podobně jako herní konzoli a hrajete s gamepadem (zejména když si s ním sedáte před televizi někam na gauč. Je tu ale také onen příslib lepšího výkonu a responzivosti díky tomu, že jsou omezené procesy na pozadí a další rušivé elementy.
Celoobrazovkový herní režim nechává víc paměti pro hry
Firma MSI má na YouTube návod, jak celoobrazovkový režim Xbox FSE zapnout na handheldech Claw (můžete ho vidět níže). Zajímavé je, že podle něj počítač v tomto režimu nepotřebuje tolik operační paměti jako plnohodnotná pracovní plocha Windows – takže by opravdu mohlo být cestou k obecnému zlepšení výkonu herních PC.
Podle MSI je spotřeba RAM v testovaném scénáři asi o 9,3 % nižší – spotřeba RAM uváděná ve Správci úloh klesla z 8,6 GB na 7,8 GB. Uvolněnou paměť pak logicky mohou vyžít hry. MSI také uvádí, že na zařízeních Claw A8, Claw 8 AI a Claw A1M bylo naměřeno zvýšení výkonu (snímkové frekvence ve hrách). V Cyberpunku 2077 se měl výkon zlepšit o 6,3 % až o 8,9 % podle konkrétního zařízení a nastavení hry.
Vzhledem k tomu, co právě dělají ceny operačních pamětí (a co teprve hrozí, že se s nimi bude dít dál, pokud bude mánie kolem AI pokračovat), bude tato úspora RAM možná brzo dost užitečná, protože upgrady kapacity přijdou hodně draho.