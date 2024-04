Levné 4nm Ryzeny pro socket AM5 oficiálně vydané. Ryzen 8700F má i jednotku NPU pro AI

V březnu AMD v Číně prozradilo, že chystá k vydání procesory Ryzen 7 8700F a Ryzen 5 8400F, což budou nová a zřejmě i celkem levná CPU pro socket AM5. To jsme ještě jen mohli hádat, co by mohly být zač, a spekulovalo se, že se budou prodávat jen v Číně. To se ale nepotvrdilo, AMD je sice uvádí primárně pro OEM trh, ale celosvětově, a potvrdilo teď jejich kompletní specifikace. Už je tím pádem definitivně jasné, co tato CPU budou zač.

Potvrzuje se, že jde o APU pro socket AM5 s vypnutým integrovaným GPU, AMD uvádí, že jde o „Phoenix“, čili 4nm APU s jádry Zen 4 a stejný čip, který používají Ryzen 7 8700G a Ryzen 5 8600G. Toto je důležité pro vlastnosti procesoru. Phoenix má jen 16MB L3 cache oproti Ryzenům 7000/7000X a také nepodporuje PCIe Express 5.0. Pro SSD poskytuje jen PCIe 4.0 ×4 (dvě rozhraní) a pozor, má jen PCI Express 4.0 ×8 pro přídavné GPU. Toto bude limitovat dražší grafiky (vyšší než Radeon RX 7600 XT a GeForce RTX 4060 Ti) a menší L3 cache bude celkově zhoršovat herní výkon.

Tyto procesory mají tedy podobný problém jako Ryzen 5 5500 a Ryzen 7 5700, což jsou zase osekaná APU Cezanne (Ryzen 5000G). Pokud stavíte herní počítače a nemíříte na úplně levnou grafickou kartu, které PCIe ×16 bude jedno, raději tedy místo těchto procesorů volte Ryzen 5 7500F.

Na druhou stranu mají tyto modely 8000F také výhodu – jejich spotřeba bude nižší díky monolitické konstrukci. V klidu a v jednovláknové zátěži budou mít výrazně lepší spotřebu (pravděpodobně i v mnohovláknové), ovšem potřebují vždy spárovat se samostatným GPU.





Ryzen 7 8700F: Osmijádrový Zen 4 s NPU

Ryzen 7 8700F má osm jader Zen 4 (všechna velká) s 16 vlákny a jejich takt je 4,1 GHz v základu a 5,0 GHz v boostu. Procesor je tedy o 100 MHz pomalejší než Ryzen 7 8700G s grafikou. L3 cache je stejná 16MB a také TDP zůstalo na 65 W (to by mělo znamenat maximální spotřebu v boostu 88 W). Volitelně je možné TDP snížit na 45 W.

Specifikace pro AMD Ryzen 7 8700F Autor: AMD, snímek Cnews

Tento model má zachovanou přítomnost jednotky Ryzen AI pro akceleraci umělé inteligence (ted pokud nejde o chybu ve specifikacích), ta podle AMD má výkon 16 TOPS, tedy stejně jako na neořezaných modelech řady G. Tento procesor by tedy asi mohl být osazován do tzv. AI PC (zatímco desktopové Ryzeny 7000 nikoliv).

Ryzen 5 8400F: Také samá velká jádra, stále s PCIe 4.0 ×8

Ryzen 5 8400F má šest jader Zen 4 a 12 vláken. Podle specifikací na webu AMD není tvořen hybridním čipem Phoenix 2, ale stále velkým Phoenixem, a má tedy samá velká jádra. Jejich takt je snížený na 4,2 GHz v základu a 4,7 GHz v boostu, je tedy až o 300 MHz pomalejší proti Ryzenu 5 8600G a 8500G. Procesor má opět 65W TDP, respektive volitelně 45–65 W.

Specifikace pro AMD Ryzen 5 8400F Autor: AMD, snímek Cnews

Nicméně stále je zřejmě zachována podpora PCI Expressu 4.0 ×8 pro grafiku (čip poskytuje celkem 16 linek, ale 2× PCIe 4.0 ×4 je použito pro SSD; pokud by šlo o hybridní Phoenix 2, měla by grafika jenom PCIe 4.0 ×4). Co ale tento procesor nemá, je NPU Ryzen AI.

Tyto procesory podporují přetaktování (nejsou tedy zamčené), profily EXPO u pamětí (nativně bez OC umí DDR5–5200) a také instrukce AVX-512. Mají zachovanou podporu USB4 na dvou portech USB-C poskytovaných procesorem, ale záleží na základní desce, zda je umí využít.

Procesory AMD Ryzen 8000 Autor: AMD

Nejen v Číně

Tyto procesory se budou prodávat globálně, nakonec tedy neplatí, že by byly jen pro Čínský trh. AMD je ale oficiálně nabízí jen v OEM sektoru, což by znamenalo, že alespoň zpočátku budou jen v hotových počítačích. Kvůli tomuto určení AMD nesděluje jejich doporučené ceny.

Nicméně existuje od nich jak tray, tak boxové balení a je pravděpodobné, že eventuálně se polooficiálními cestami tyto procesory dostanou i na běžný retailový trh, takže se budou dát koupit i samostatně v nějakých e-shopech, podobně jako Ryzen 5 7500F. Ale dostupnost může být horší, i Ryzen 5 7500F prodává jen pár e-shopů. U těch samých asi případně můžete vyhlížet Ryzen 7 8700F a Ryzen 5 8400G.

Zdroje: AMD (1, 2), VideoCardz