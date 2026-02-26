LibreOffice Online se vrací. Vývoj kancelářského balíčku pro weby po letech znovu startuje

LibreOffice je populární bezplatná alternativa k Microsoft Office. Vývojáři tohoto open source kancelářského balíku nyní přišli s tím, že obnovují práci na LibreOffice Online. Jedná se o online webovou verzi tohoto balíku, kterou by si uživatelé mohli nasadit na vlastní infrastrukturu.
Projekt byl pozastaven v roce 2022, kdy jej správní rada The Document Foundation (TDF) zmrazila hlavně kvůli konfliktu s firmou a zároveň velkým přispěvatelem Colabora, který vyvíjel vlastní stejnojmenné řešení.
Nyní práce na online verzi LibreOffice znovu startují a TDF jej chce otevřít pro nové příspěvky, dokud nebude potvrzeno, že je bezpečný a použitelný. Rada zároveň vyzývá komunitu k zapojení, ať už kódem, technologiemi nebo jinými příspěvky, které pomohou projekt posunout dál.
Je ale důležité zmínit, že TDF nebude službu hostovat nebo k ní poskytovat podnikovou podporu. To už přesahuje poslání a rámec činnosti nadace. V těchto případech uživatelům doporučuje obrátit se na komerční ekosystém LibreOffice. Cílem TDF je zpřístupnit technologii těm, kteří ji chtějí používat, upravovat a sdílet.
Samotný LibreOffice dostal nedávno velkou aktualizaci 26.2, která mu přinesla řadu vylepšení, zejména pak rozšířenou kompatibilitu s programy Microsoft Office.
zdroj: LibreOffice