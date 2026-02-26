Cnews.cz  »  Software  »  LibreOffice Online se vrací. Vývoj kancelářského balíčku pro weby po letech znovu startuje

LibreOffice Online se vrací. Vývoj kancelářského balíčku pro weby po letech znovu startuje

Dominik Dobrozenský
Dnes
LibreOffice Online Autor: The Document Foundation (úprava Cnews)
LibreOffice Online
Projekt LibreOffice Online se po letech zmrazení opět vrací do hry a je nabízen komunitě k používání a úpravě.

LibreOffice je populární bezplatná alternativa k Microsoft Office. Vývojáři tohoto open source kancelářského balíku nyní přišli s tím, že obnovují práci na LibreOffice Online. Jedná se o online webovou verzi tohoto balíku, kterou by si uživatelé mohli nasadit na vlastní infrastrukturu.

Projekt byl pozastaven v roce 2022, kdy jej správní rada The Document Foundation (TDF) zmrazila hlavně kvůli konfliktu s firmou a zároveň velkým přispěvatelem Colabora, který vyvíjel vlastní stejnojmenné řešení.

Nyní práce na online verzi LibreOffice znovu startují a TDF jej chce otevřít pro nové příspěvky, dokud nebude potvrzeno, že je bezpečný a použitelný. Rada zároveň vyzývá komunitu k zapojení, ať už kódem, technologiemi nebo jinými příspěvky, které pomohou projekt posunout dál.

Je ale důležité zmínit, že TDF nebude službu hostovat nebo k ní poskytovat podnikovou podporu. To už přesahuje poslání a rámec činnosti nadace. V těchto případech uživatelům doporučuje obrátit se na komerční ekosystém LibreOffice. Cílem TDF je zpřístupnit technologii těm, kteří ji chtějí používat, upravovat a sdílet.

Samotný LibreOffice dostal nedávno velkou aktualizaci 26.2, která mu přinesla řadu vylepšení, zejména pak rozšířenou kompatibilitu s programy Microsoft Office.

zdroj: LibreOffice

