Linux, co si hraje na Windows: Winux usnadní přechod z nepodporovaných desítek

Matěj Vlk
Dnes
10 nových názorů

Nová linuxová distribuce věrně napodobuje vzhled a chování Windows 11. Cílí na uživatele, kteří nemohou kvůli staršímu hardwaru přejít z Windows 10, ale chtějí moderní prostředí jedenáctek.

V nepřeberném množství linuxových distribucí se občas objeví novinka, která se od zbytku dokáže odlišit a zaujmout. Projekt Winux chce těžit z blížící se podpory Windows 10 a lákat uživatele, kteří kvůli nekompatibilnímu hardwaru nemohou přejít na jedenáctky. Klasické Ubuntu tak vývojáři převlékli do vzhledu Windows 11 a přidali i některé funkce známé z tohoto systému.

Jako vejce vejci

Systém imituje vzhled jedenáctek opravdu dobře – od hlavního panelu, přes nabídku Start a kontextová menu až po ikony na ploše. Nechybí samozřejmě ani totožné barevné palety, které Microsoft ve Windows 11 využívá. Na první pohled tak není snadné najít rozdíly mezi originálním systémem a upraveným prostředím KDE Plasma, na kterém Winux stojí.

Na hlavním panelu najdete logo Windows 11, nabídka Start je opravdu zdařilou kopií a týká se to i kontextových nabídek, které se otevírají po kliknutí pravým tlačítkem. Celkový dojem dotvářejí tapety plochy, identické s těmi z Windows 11.

Aplikace, jako je Průzkumník jsou rovněž nahrazeny podobnou alternativou. Ve Winuxu tak pro procházení souborů slouží přebarvený Dolphin.

plocha Winux

Winux imituje primárně prostředí Windows 11 s možností přepnout na Windows 10

Autor: Winux

Cílem systému je především co nejméně vystrašit uživatele, kteří se rozhodnou pro přechod z Windows na Linux. Winux výrazně usnadňuje orientaci v systému a co možná nejvíc potlačuje nutnost použití Terminálu. Tvůrci navíc doplnili notoricky známé aplikace, jako je Steam. Vedle něj najdou hráči v systému i Heroic Games Launcher, který kombinuje Epic Games a GOG Galaxy, navíc s vestavěným Wine pro spouštění Windows her.

O financování projektu se má starat dokoupitelný balíček PowerTools, který přidává další funkce ze světa Windows. Je to rozšířená podpora pro EXE a instalační MSI soubory, GUI pro OneDrive včetně integrace do správce souborů, synchronizace s Androidem, Ovládací panely ve stylu Windows a mnohé další.

Zdroj: Linuxfx Winux

https://appdb.winehq.org/objectManager.php?sClass=application&iId=10 Pokud ovšem potřebujete ms office na linuxu s nějakou zárukou, zkuste tohle: https://www.codeweavers.com/crossover Většina lidí si ovšem na linuxu vystačí s webovou verzí ms office.
Red Dot

