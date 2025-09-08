Linux, co si hraje na Windows: Winux usnadní přechod z nepodporovaných desítek

V nepřeberném množství linuxových distribucí se občas objeví novinka, která se od zbytku dokáže odlišit a zaujmout. Projekt Winux chce těžit z blížící se podpory Windows 10 a lákat uživatele, kteří kvůli nekompatibilnímu hardwaru nemohou přejít na jedenáctky. Klasické Ubuntu tak vývojáři převlékli do vzhledu Windows 11 a přidali i některé funkce známé z tohoto systému.
Jako vejce vejci
Systém imituje vzhled jedenáctek opravdu dobře – od hlavního panelu, přes nabídku Start a kontextová menu až po ikony na ploše. Nechybí samozřejmě ani totožné barevné palety, které Microsoft ve Windows 11 využívá. Na první pohled tak není snadné najít rozdíly mezi originálním systémem a upraveným prostředím KDE Plasma, na kterém Winux stojí.
Na hlavním panelu najdete logo Windows 11, nabídka Start je opravdu zdařilou kopií a týká se to i kontextových nabídek, které se otevírají po kliknutí pravým tlačítkem. Celkový dojem dotvářejí tapety plochy, identické s těmi z Windows 11.
Aplikace, jako je Průzkumník jsou rovněž nahrazeny podobnou alternativou. Ve Winuxu tak pro procházení souborů slouží přebarvený Dolphin.
Cílem systému je především co nejméně vystrašit uživatele, kteří se rozhodnou pro přechod z Windows na Linux. Winux výrazně usnadňuje orientaci v systému a co možná nejvíc potlačuje nutnost použití Terminálu. Tvůrci navíc doplnili notoricky známé aplikace, jako je Steam. Vedle něj najdou hráči v systému i Heroic Games Launcher, který kombinuje Epic Games a GOG Galaxy, navíc s vestavěným Wine pro spouštění Windows her.
O financování projektu se má starat dokoupitelný balíček PowerTools, který přidává další funkce ze světa Windows. Je to rozšířená podpora pro EXE a instalační MSI soubory, GUI pro OneDrive včetně integrace do správce souborů, synchronizace s Androidem, Ovládací panely ve stylu Windows a mnohé další.
