Máte Steam Deck? Tato doprovodná aplikace je přesně to, co potřebujete

Pokud vlastníte Steam Deck, máte v rukou jeden z nejlepších herních handheldů současnosti. Přestože je však konzole známá skvělou optimalizací, pro maximální výkon je pořád nutné pohrát si s grafickým nastavením.
Většinou to znamená hledání doporučených nastavení na internetu, v mém případě obvyklým otevřením Redditu a pročítáním diskusí. Naštěstí existuje aplikace, která celý proces výrazně zjednodušuje.
DeckSetting je zdarma pro Android i iOS a nabízí nejen přehled všech her a jejich kompatibilitu se Steam Deckem, u většiny populárnějších titulů najdete i detailní hráčské reporty. Ty hodnotí obecnou hratelnost (hodnocením od bronzové po zlatou), obsahují benchmarky, výdrž konzole, doporučená grafická nastavení a další užitečné metriky.
Aplikace čerpá konfigurace a předvolby z komunitních databází jako ShareDeck a SteamDeck HQ, je tak spíše povedeným rozcestníkem pro všechny, kteří si chtějí přidat další vrstvu ověření k té oficiální od Valve.