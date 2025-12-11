Cnews.cz  »  Internet  »  Máte Steam Deck? Tato doprovodná aplikace je přesně to, co potřebujete

Máte Steam Deck? Tato doprovodná aplikace je přesně to, co potřebujete

Dominik Dobrozenský
Dnes
DeckSetting aplikace Autor: Cnews (Dominik Dobrozenský)
DeckSetting
DeckSetting vám během chvilky vám ukáže nejlepší grafické nastavení i reálné zkušenosti ostatních hráčů.

Pokud vlastníte Steam Deck, máte v rukou jeden z nejlepších herních handheldů současnosti. Přestože je však konzole známá skvělou optimalizací, pro maximální výkon je pořád nutné pohrát si s grafickým nastavením.

Většinou to znamená hledání doporučených nastavení na internetu, v mém případě obvyklým otevřením Redditu a pročítáním diskusí. Naštěstí existuje aplikace, která celý proces výrazně zjednodušuje.

DeckSetting je zdarma pro AndroidiOS a nabízí nejen přehled všech her a jejich kompatibilitu se Steam Deckem, u většiny populárnějších titulů najdete i detailní hráčské reporty. Ty hodnotí obecnou hratelnost (hodnocením od bronzové po zlatou), obsahují benchmarky, výdrž konzole, doporučená grafická nastavení a další užitečné metriky.

Aplikace čerpá konfigurace a předvolby z komunitních databází jako ShareDeck a SteamDeck HQ, je tak spíše povedeným rozcestníkem pro všechny, kteří si chtějí přidat další vrstvu ověření k té oficiální od Valve.

Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

