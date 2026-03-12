Cnews.cz  »  Software  »  Modder transformoval PS5 na Steam Machine. Spustil na něm Linux a zprovoznil GTA 5

Modder transformoval PS5 na Steam Machine. Spustil na něm Linux a zprovoznil GTA 5

Richard Šimáček
Dnes
Instalace Linuxu na PlayStation 5
Instalace Linuxu na PlayStation 5
Očekávaná hybridní herní konzole Steam Machine sice stále nemá datum vydání, ale nic nebrání tomu, aby fanoušci vyřešili problém po svém. Softwarovému vývojáři se podařilo na PlayStationu 5 spustit plnohodnotný Linux a rozběhnout na něm i PC hry.

Krize okolo nedostatku paměťových čipů stále neutichá a nedochází jen ke zvýšení cen hardwaru, ale i ke zpomalení dodavatelského řetězce. Výrobci už nemají k dispozici velké zásoby komponentů a mohou je pořizovat za méně výhodné ceny. To vedlo například ke zmatkům okolo Steam Machine. Ten měl dle původních plánů vyjít v prvním kvartálu roku 2026, tedy do konce března. To je však s každým uplynulým dnem méně pravděpodobné. Uživatelé tak hledají způsoby, jak si vytvořit svůj vlastní Steam Machine.

Linux na PlayStationu 5

Švýcarský vývojář Andy Nguyen zkusil něco netradičního a rozhodl se, že transformuje PlayStation 5 na herní počítač, podobně jako je tomu v případě Steam Machine. Stačilo mu k tomu pouze nainstalovat na konzoli nový operační systém, konkrétně linuxovou distribuci Ubuntu. Celý proces byl poměrně náročný, protože bylo nutné využít neopravenou systémovou chybu, jež funguje jen na starší verzi firmwaru PS5.

Díky instalaci Linuxu se z jinak uzavřené herní konzole stane plnohodnotný herní počítač, kde spustíte téměř jakoukoliv PC hru. Nguyen následně otestoval, jak běží GTA 5 Enhanced Edition na Steamu, a výsledek byl překvapivý. Hru vyzkoušel ve 2K rozlišení a se zapnutým ray tracingem a běžela stabilně na 60 FPS, což je skvělý výsledek.

Modder transformoval PS5 na Steam Machine

Modder transformoval PS5 na Steam Machine

Autor: síť X (@theflow0)

Otázkou zůstává, jak by běžely novější a náročnější hry, jako Battlefield 6, nebo jakákoliv hra s komplexnějším ray tracingem. Test prokázal, že PlayStation 5 je stále jen mírně upravený počítač a se správným operačním systémem si na něm zahrajete prakticky jakoukoliv hru.

AIT26

Pro většinu lidí je instalace nemožná

Pokud chcete ze svého PlayStationu 5 vytvořit konkurenta Steam Machine, nejspíše vás zklameme, protože instalace Linuxu je možná pouze na starém firmwaru, který byl hojně rozšířený jen přibližně dva roky od začátku prodeje PS5. Aktuální systém už nemá trhlinu umožňující přeinstalování systému a neexistuje jednoduchý způsob, jak přeinstalovat starší verzi systému.

Zdroj: Tom's Hardware

Richard Šimáček

